Pois alta, täältä he tulevat! Tässä ovat Suomen surkein kuski -juhlakauden kuljettajat apukuskeineen

Nyt vietetään autoilun antisankareiden juhlakautta, sillä Suomen surkein kuski täyttää 10 vuotta! Ja mikä olisikaan parempi tapa juhlia, kuin tuupata ykkönen silmään ja kaasuttaa urku auki kohti yllätyksellisten tehtävien ja kutkuttavien käänteiden ajoleiriä.

Juhlakautta luotsaa hurmaava ja sanavalmis Gogi Mavromichalis.

”En arvannutkaan miten älyttömän kivaa oli päästä juontamaan ja tekemään tätä Suomen surkeinta kuskia. Meillä oli tuomareiden ja kilpailijoiden kanssa niin hauskaa, että aina kuvauspäivien aamuina oltiin kuin pienet lapset into piukeana ja mietittiin mitäköhän tänään tapahtuu. Ja kyllä, kuskit ovat oikeasti aluksi todella surkeita, se yllätti minutkin! Mutta vaikka pelti menee lommolle, he nauravat, me nauramme ja uskon että katsojaakin naurattaa. Tämä on niin hauska ohjelma”, Gogi myhäilee.

Uuden kauden virallisuuksista vastaa uusi uljas tuomaristo puheenjohtajanaan selostajalegenda Matti Kyllönen. Matin rinnalla säkenöivät autoilun multitaituri, driftaaja-ajo-opettaja Krisse Aalto, sekä lakia ja järjestystä valvova karismaattinen poliisi Arttu Kilpeläinen.

Juhlakauden kunniaksi arvaamattoman ajoleirin tehtäväpaletti testaa kuskeja entistä perusteellisemmin. Tankki on täynnä niin rakastettuja klassikkotehtäviä sekä yllättäviä uusia käänteitä, jotka laittavat niin kuskien taidot, hermot kuin kytkimetkin todelliseen testiin.

Kymppikaudelle on löydetty kahdeksan rakastettavaa ja rohkeaa, ja monin eri tavoin surkeaa kuskia, lehmänhermoisia apukuskeja unohtamatta. Yksi näistä ihastuttavista autoilun ongelmaoppilaista kruunataan jälleen Suomen surkeimmaksi kuskiksi – ja meillä kaikilla on ilo ja etuoikeus seurata tätä uskomatonta koheltamista ja kompurointia turvallisesti kotisohvalta käsin.

Tutustu uusiin surkein kuski -kokelaisiin:

Janne

Janne & Pasi

Janne on nuori mies Lapista, jolla ajovarmuus- sekä taidot ovat täysin hukassa. Oma äitikään ei enää lainaa Jannelle autoa, eikä autottoman elämä pitkien välimatkojen pohjoisessa ole helppoa. Muusikko ja kulttuuriaktiivi lähtee siksi kartuttamaan taitojaan drag-piireistä tutun ystävänsä Pasin kanssa, tarkoituksenaan puhtaasti oppia ajamaan paremmin.

Mirja

Mirja & Markku

Eläkepäivistä kaikin rinnoin nauttiva pariskunta luopui autoilusta turhuutena jo yli vuosikymmen sitten. Satunnaisten vuokra-autojen kuskina toimii Markku, mutta nyt Mirja on päättänyt siirtyä pelkääjän paikalta takaisin ratin taa. Mirjan ajotyylissä näkyy pitkittyneen tauon vaikutukset; ajo on epävarmaa, poukkoilevaa ja täysin apukuskiin nojaavaa. Markun taidot apukuskina pääsevät testiin Mirjan hakiessa uutta ajovarmuutta päättäväisesti, mutta sykkeitä nostattaen.

Evilla

Evilla & Emma

Työkaverit, ystävykset ja yhteiskunnalliset vaikuttajat. Evilla ja Emma jakavat niin työ- kuin vapaa-aikansakin, joten ajoleirille osallistuminen yhdessä oli molemmille täysin luonteva päätös. Evillan kytkintuntuma ja avaruudellinen hahmottaminen, sekä aika moni muukin autoiluun liittyvä taito, tarvitsee kipeästi treeniä.

Minka

Minka & Jesse

Poukkoilevan ja ronskin ajotyylin omaava Minka ymmärtää kaipaavansa ”pientä hiontaa” ajotaitoihinsa. Työn, perheen ja harrastusten viedessä ruuhkavuosien alla leijonanosan ajasta, Minka on viimein päättänyt raivata tilaa ajotaitonsa kartuttamiselle. Avuksi ja tueksi hänelle lähtee matkaan pitkäaikainen ystävä Jesse, jonka kanssa he myös työskentelevät yhdessä.

Janika

Janika & Minna

Aikuisen tyttärensä mukaan ilmoittanut matriarkka Minna on päättänyt auttaa Janikaa pääsemään irti ajamiseen liittyvistä peloista. Äitiyden myötä Janikan pelot kuskina veivät ajamisesta nautinnon sekä varmuuden - ja nyt niitä haetaan yhdessä takaisin.

Salima

Salima & Ahmed

Savolainen sisarusduo, joiden ajotaidot ovat täysin vastakkaiset: Pikkuveli Ahmed ajaa tuon tuostakin halki Euroopan sukulaisia tapaamaan Saliman ylianalysoidessa kaiken ajamiseen liittyvän. Kirjaviisaana autoilun teoriapuoli ja lainalaisuudet ovat Salimalla hyvin hallussa, mutta paineen ja nopeiden tilanteiden edessä häneltä unohtuu helposti yksi tai useampikin perusasia.

Emilia

Emilia & Cecilia

Rauhallinen ja pohtiva kaksikko Emilia ja Cecilia ovat molemmat luonnonläheisiä, eläinrakkaita ja myös autoilukiinnostuksen yhdistämiä. Emilia on nuorena kuskina vielä kokematon erilaisten ajotilanteiden suhteen ja haluaa parantaa hahmottamistaan ratin takana Cecilian tukiessa tätä parhaansa mukaan.

Taru

Taru & Ella

Lähes naapureina asuva raikulikaksikko Taru ja Ella keksivät milloin mitäkin tempauksia pitääkseen elämän jännittävänä töiden ulkopuolella. Viimeisin yhteinen tempaus on Tarun kadonneen ajotaidon palauttaminen ja Ella saa todella tehdä töitä apukuskina, jotta kaksikko selviää tehtävistä. ”Hitto me oltiin hyviä” -lause kuullaan duolta usein, välillä ansaitusti ja välillä todellisuutta venyttäen.

Jaksot 1–3

Jakso 1: Ajajan ominaisuudet

MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla la 6.9. klo 21

Kahdeksan kuskia saapuu ajoleirille selvittämään, kenestä tulee kymppikauden Suomen surkein kuski. Uusina tuomareina Matti Kyllönen, Krisse Aalto sekä Arttu Kilpeläinen. Juhlakauden juontaa Gogi Mavromichalis.

Jakso 2: Auton ominaisuudet

MTV Katsomo+ -tilauksella la 6.9.

MTV3-kanavalla la 13.9. klo 21





Tällä kertaa kilpailijamme pääsevät – tai joutuvat – haastavalle haasteradalle! Kuinka hyvin kilpailijat ovat kartalla ajoneuvon ominaisuuksista ja käyttäytymisestä haastavissa tilanteissa? Haasteradalla luvassa tiukkaa pujottelua, äkkikäännöksiä ja tilanteita, joissa auton hallinta ja kuljettajan hermot todella testataan. Hämmennyksen hetkiltä ei varmasti voida välttyä!

Jakso 3: Auton hallinta

MTV Katsomo+ -tilauksella la 13.9.

MTV3-kanavalla la 20.9. klo 21

Päivän avainsana on kytkin, sillä sen käyttö on yksi eniten retuperällä olevista taidoista kuskiemme keskuudessa. Kilpailijat joutuvat ultimaattiseen testiin niin kimurantissa peruutustehtävässä kuin jännittävässä autocurling-kilpailussa. Kuka voittaa ensimmäisen autocurlingin mestaruuden, kenellä auto kolahtaa ja kuka lähtee kotiin?

Ohjelman MTV:lle tuottaa Warner Bros. International Television Production Finland.

Suomen surkein kuski la 6.9. klo 21 alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

Seuraava jakso ennakkoon MTV Katsomo+ -tilauksella.

