Sähköveron korotukset uhkaisivat viedä teollisuuden selkeimmän kilpailuvaltin – suorat kustannukset jopa satoja miljoonia euroja

Edullinen sähkö on yksi Suomen harvoista vetovoimatekijöistä sekä keskeinen osa puhdasta siirtymää. Kemianteollisuus ry:n kesäkuussa tekemän selvityksen mukaan esimerkiksi työmarkkinoiden toiminta, työvoimakustannukset, viranomaisten sääntelykäytännöt ja Suomen maantieteellinen sijainti ovat kaikki heikkouksia kilpailijamaihin nähden. Sen sijaan sähkön hinta nousee keskeiseksi vahvuudeksi kilpailijoihin verrattuna.



– Vientiteollisuus on kansainväliselle kilpailulle altis sektori, ja vetovoimatekijöiden täytyy olla kunnossa, jotta yritykset voivat valmistaa tuotteita ja työllistää Suomessa. Meidän täytyy pitää kiinni niistä vahvuuksista, joita meillä on, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.



Teollisuuden sähköverokantojen muutokset voivat pahimmillaan aiheuttaa yli sadan miljoonan euron kustannukset kemianteollisuuden alalle ja koko vientiteollisuuteen satojen miljoonien lisäkustannukset.



– Välilliset kustannukset olisivat vieläkin suurempia. Korkeammat energiakustannukset vähentäisivät uusia teollisia investointeja ja korvausinvestointeja, minkä seurauksena teollisuuden käynnissä oleva puhdas siirtymä pysähtyisi. Prosessien sulkeminen johtaisi työpaikkojen ja sitä kautta myös verotulojen vähenemiseen, sanoo Aalto.



Tempoileva veropolitiikka on yrityksille myrkkyä, sillä investointien toteuttaminen on vuosien mittainen urakka. Teollisuuden sähköveroluokka vietiin EU:n minimitasolle vain muutama vuosi sitten. Se oli edellisen hallituksen paras päätös ja yksi keskeinen kannustava tekijä puhtaan siirtymän edistämisessä ja päästöjen vähentämisessä.



– Teollisuus sijoittuu sinne, jossa on vähäpäästöistä ja kohtuuhintaista sähköä. Tilanne on ollut Suomen kannalta otollinen. Koska kilpailuvaltteja ei ole paljon, sähköveron pienilläkin korotuksilla vedettäisiin mattoa teollisuuden ja uusien investointien alta, ihmettelee Aalto.



Sähkö on puhtaan siirtymän lähtökohta



Sähkö on keskeinen ja välttämätön osa puhdasta siirtymää. Kun yritykset luopuvat fossiilisista polttoaineista ja sähköistävät prosessejaan, päästöt vähenevät. Mitä edullisempaa sähkö on, sitä enemmän se vauhdittaa prosessien sähköistämistä. Vastaavasti kalliimpi sähkö vähentää kannustimia lisätä sähkön käyttöä.



Yksi puhdasta siirtymää tukevista yleiseurooppalaisista tukimuodoista on ollut sähköistämisen tuki. Tätä tukea hallitus ei ole tällä tietoa jatkamassa, mikä on vastoin eurooppalaisten kilpailijoidemme toimia sekä myös EU:n komission suosituksia. Teollisuuden alempi sähköverokanta olisi siis jäämässä ainoaksi kannustimeksi prosessien sähköistämiselle.



Suomessa on käytössä EU:n komission Clean Industrial Deal -linjauksien suosittama verokanta teollisuudelle. Vastaava on käytössä myös keskeisillä kilpailijamaillamme. On toimintaympäristömme kilpailukykyisyyden ja tarvitsemiemme investointien houkuttelemisen kannalta vastuutonta edes suunnitella verokannan nostoa.



– Se, että edes ajatuksen tasolla keskustellaan teollisuuden sähköverokannan muuttamisesta, on vastoin Suomen teollisuuspoliittista strategiaa sekä hallituksen puoliväliriihen kirjauksia edistää toimitusvarman ja kohtuuhintaisen sähkön saatavuutta, sanoo Kemianteollisuus ry:n vastuullisuusjohtaja Sami Nikander.



Syrjäinen Suomi tarvitsee vetovoimatekijöitä. Teollisuuden toimintaedellytyksiä on jo vaikeutettu korottamalla väylämaksuja, ja tällä tietoa hallitus on luopumassa myös sähköistämisen tuesta. Tiukassa taloudellisessa tilanteessa ja Euroopan toiseksi suurimman työttömyysprosentin kanssa painivalla Suomella ei ole varaa lyödä käsille työllistävää ja verotuloja kerryttävää teollisuutta.