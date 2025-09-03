It-asiantuntijan uutuuskirja kertoo internetin yllättävän suomalaisesta historiasta

Kun Linus Nyman kyllästyi siihen, että sana “hakkeri” yhdistetään arkikielessä vain rikoksiin ja sabotaasiin, hän päätti palauttaa sanalle sen alkuperäisen merkityksen.



Alun perin hakkeriksi on kutsuttu ihmistä, joka on sekä luova että teknisesti taitava. Syventyessään hakkerien maailmaan Nyman huomasi, että hakkerit ovat olleet usein avainasemassa tietotekniikan historian käännekohdissa – ja yllättävän moni heistä on ollut suomalainen. Esimerkiksi Linus Torvaldsin kehittämä Linux on käytössä kansainvälisellä avaruusasemalla ISS:llä, maailman nopeimmissa supertietokoneissa sekä valtaosassa puhelimista ja älylaitteista. Jarkko Oikarinen loi IRC:n ja Monty Widenius MySQL:n, yhden maailman suosituimmista tietokannoista.



Linus Nymanin Hyvät hakkerit perustuu vuosien tutkimukseen ja kymmeniin haastatteluihin. Se on täynnä hauskoja anekdootteja ja yllättäviä oivalluksia teknologian käännekohdista sekä tarinoita ihmisistä, jotka ovat uteliaisuudellaan ja sinnikkyydellään muuttaneet teknologian suuntaa ja arkeamme.

Keväällä 2025 ruotsinkielinen alkuteos Schyssta hackers nousi ilmiöksi Ruotsissa. Linus Nyman esiintyi muun muassa Dagens Nyheterin, Aftonbladetin ja Svenska Dagbladetin haastatteluissa ja herätti laajaa kiinnostusta ihmislähtöisellä ja kriittisellä näkemyksellään teknologiasta – sekä omintakeisella elämäntyylillään.

Linus Nyman (s. 1973) väitteli tohtoriksi vuonna 2015 avoimen lähdekoodin ohjelmistoista. Hän on julkaissut parisenkymmentä tieteellistä artikkelia ja hänet valittiin Hankenin vuoden luennoitsijaksi vuonna 2018. Nyman on työskennellyt myös muun muassa elokuva- ja tv-alalla, toimistotöissä, juontajana ja ääninäyttelijänä. Tällä hetkellä Nyman opiskelee lähihoitajaksi ja kirjoittaa uutta tietokirjaa. Hän elää ilman sosiaalista mediaa ja kokeilee nyt vuoden elää ilman maksukortteja selvittääkseen, miten haastavaksi se on mennyt.

Linus Nymanin Hyvät hakkerit – Ada Lovelacesta Linus Torvaldsiin ilmestyy painettuna ja äänikirjana 23.9.



Teoksen on suomentanut Kari Koski. Äänikirjan lukee Antti Virmavirta.

Sanottu kirjasta:

"Schyssta hackers on erinomainen kirja kaikille, joita kiinnostaa, miten tavallisten ihmisten uteliaisuus on johtanut suuriin positiivisiin muutoksiin." – BTJ



"Lähes kymmenen vuotta sitten Iltasatuja kapinallisille tytöille oli itsestäänselvä joululahja kaikille uteliaille lapsille ja nuorille tuttavapiirissäni. […] Näitä kirjoja ajattelen lukiessani Linus Nymanin esikoisteosta Schyssta hackers. […] Hän haluaa todella tavoittaa lukijansa." – Freja Rudels, Åbo Underrättelser



"Schyssta hackers on helppolukuinen ja täynnä Nymanin omia hauskoja anekdootteja – oiva lahja niin uransa alussa oleville nuorille kuin vanhemmillekin, jotka haluavat muistella mennyttä aikaa." – Magnus Westerlund, Hufvudstadsbladet



Hyvät hakkerit (suom. Kari Koski) ilmestyy 23.9.

Minulta saa lisätietoja, kirjailijan yhteystiedot sekä lehdistö-PDF:n: