Kutsu: Työllisyys Suomessa ja alueilla - Tilastokeskuksen tiedotustilaisuus
Miten työllisyys ja työttömyys kehittyivät heinäkuussa? Miltä Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne ja väestökehitys näyttävät? Onko työllisyyskehityksessä eroja esimerkiksi sukupuolen, iän tai kansalaisuuden mukaan?
Näistä aiheista on tarjolla tuoreita valtakunnallisia ja paikallisia tietoja tiistaina 26.8.2025 klo 9.00-10.15. Tiedotustilaisuus järjestetään Tilastokeskuksen pääjohtajan Markus Sovalan maakuntavierailun yhteydessä osana Tilastokeskuksen 160-vuotisjuhlavuotta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen heinäkuun 2025 tiedot julkaistaan tuolloin poikkeuksellisesti klo 9.00 ja asiantuntijamme esittelevät tulokset Seinäjoella. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä.
Ohjelma:
Tilaisuuden avaus, Tilastokeskuksen ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko.
Työllisyys- ja työttömyystilanne Suomessa heinäkuussa ja edeltävinä kuukausina työvoimatutkimuksen mukaan, yliaktuaari Pertti Taskinen.
Työllisyys Etelä-Pohjanmaalla ja muissa maakunnissa vuonna 2025 kokeellisen väestön pääasiallinen toiminta -tilaston mukaan, yliaktuaari Elina Pelkonen.
Tiivis katsaus Etelä-Pohjanmaan väestöennakkoon ja yritystoimintaan, kehittämispäällikkö Pasi Piela.
Tilaisuuden päätyttyä on varattu aikaa asiantuntijoiden haastatteluihin ja myös pääjohtaja Markus Sovala on tavattavissa.
Paikkana Etelä-Pohjanmaan liitto, Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami C-osa, 4. krs, Kokoustila Kärpänpesä. Kahvitarjoilu.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään 22.8.2025. Myös etäosallistuminen vaatii ilmoittautumisen, lähetämme ilmoittautuneille Teams-linkin tapahtumaa edeltävänä päivänä.
Tervetuloa!
Lisätietoja: viestinta@stat.fi, pasi.piela@stat.fi
Avainsanat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI
Vaihde 029 551 1000
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus
Teollisuuden uudet tilaukset kasvaneet koko alkuvuoden – kesäkuussa suurin kasvu metalliteollisuudessa8.8.2025 08:01:49 EEST | Uutinen
Teollisuuden uusien tilausten arvo jatkoi kasvuaan kesäkuussa alkuvuoden tapaan. Yritykset saivat kesäkuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Paperiteollisuudessa tilaukset kuitenkin vähenivät 3,8 %.
Vanhojen osakeasuntojen myynti kasvoi merkittävästi29.7.2025 08:05:40 EEST | Uutinen
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa koko maassa 1,3 % vuodentakaisesta ja 0,4 % toukokuusta. Suurista kaupungeista hinnat nousivat kesäkuussa ainoastaan Espoossa, 1,9 %. Samanaikaisesti kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin 30 % enemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
Syntyvyys yhä historiallisen matalaa – väestönkasvu keskittyy Uudellemaalle24.7.2025 08:03:44 EEST | Uutinen
Suomessa syntyi tammi-kesäkuussa 22 341 lasta, eli 413 enemmän kuin vuotta aiemmin. Väkiluku kasvoi 8 801 hengellä. Väestönkasvu perustui pitkään jatkuneen trendin mukaisesti muuttovoittoon ulkomailta.
Työttömyyden nousu jatkui edelleen kesäkuussa – etenkin nuorten tilanne vaikea22.7.2025 08:02:29 EEST | Tiedote
15–74-vuotiaita työllisiä oli kesäkuussa 23 000 vähemmän kuin vuosi sitten ja työttömiä puolestaan 51 000 enemmän. 15–24-vuotiaiden työttömyysaste nousi erityisen paljon, mikä kertoo muun muassa vaisusta kesätyötarjonnasta.
Vapaarahoitteiset vuokrat laskussa pääkaupunkiseudulla – asiantuntija kuvaa tilannetta poikkeukselliseksi17.7.2025 08:02:02 EEST | Tiedote
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 0,5 % huhti-kesäkuussa 2025 vuodentakaisesta. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteiset vuokrat kuitenkin laskivat 0,3 %, kun muualla maassa nousua nähtiin 0,9 %. Vuokrat nousivat suurista kaupungeista eniten Rovaniemellä (2,0 %) ja laskivat eniten Vantaalla (-0,8 %).
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme