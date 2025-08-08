Tilastokeskus

Kutsu: Työllisyys Suomessa ja alueilla - Tilastokeskuksen tiedotustilaisuus

11.8.2025 09:10:51 EEST | Tilastokeskus | Kutsu

Jaa

Miten työllisyys ja työttömyys kehittyivät heinäkuussa? Miltä Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne ja väestökehitys näyttävät? Onko työllisyyskehityksessä eroja esimerkiksi sukupuolen, iän tai kansalaisuuden mukaan?

Näistä aiheista on tarjolla tuoreita valtakunnallisia ja paikallisia tietoja tiistaina 26.8.2025 klo 9.00-10.15. Tiedotustilaisuus järjestetään Tilastokeskuksen pääjohtajan Markus Sovalan maakuntavierailun yhteydessä osana Tilastokeskuksen 160-vuotisjuhlavuotta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen heinäkuun 2025 tiedot julkaistaan tuolloin poikkeuksellisesti klo 9.00 ja asiantuntijamme esittelevät tulokset Seinäjoella. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä. 

Ohjelma: 
Tilaisuuden avaus, Tilastokeskuksen ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko. 
Työllisyys- ja työttömyystilanne Suomessa heinäkuussa ja edeltävinä kuukausina työvoimatutkimuksen mukaan, yliaktuaari Pertti Taskinen. 
Työllisyys Etelä-Pohjanmaalla ja muissa maakunnissa vuonna 2025 kokeellisen väestön pääasiallinen toiminta -tilaston mukaan, yliaktuaari Elina Pelkonen. 
Tiivis katsaus Etelä-Pohjanmaan väestöennakkoon ja yritystoimintaan, kehittämispäällikkö Pasi Piela. 

Tilaisuuden päätyttyä on varattu aikaa asiantuntijoiden haastatteluihin ja myös pääjohtaja Markus Sovala on tavattavissa.  

Paikkana Etelä-Pohjanmaan liitto, Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami C-osa, 4. krs, Kokoustila Kärpänpesä. Kahvitarjoilu. 

Ilmoittauduthan tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään 22.8.2025. Myös etäosallistuminen vaatii ilmoittautumisen, lähetämme ilmoittautuneille Teams-linkin tapahtumaa edeltävänä päivänä. 

Tervetuloa! 

Lisätietoja: viestinta@stat.fi, pasi.piela@stat.fi  

Avainsanat

työllisyystyöllisyysastetyöttömyystyöttömyysasteetelä-pohjanmaaseinäjoki

Linkit

Tietoja julkaisijasta

Tilastokeskus
Työpajankatu 13
00580 HELSINKI

Vaihde 029 551 1000

https://www.tilastokeskus.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tilastokeskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye