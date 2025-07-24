Hämeessä joitakin levähavaintoja heinäkuussa ja elokuun alussa

Heinäkuussa Hämeen valtakunnallisilla seurantapaikoilla todettiin yhdeksän kertaa vähäinen sinileväesiintymä, kahdesti Mallusjärvellä ja Lahdessa Kymijärvellä. Kertaalleen nähtiin hieman sinilevää Tammelan Pyhäjärvellä, Asikkalassa Päijänteellä ja Vesijärvellä, Hämeenlinnan Pääjärvellä sekä Vanajavedellä. Runsas esiintymä tavattiin heinäkuussa kahdesti, toinen Mallusjärvellä ja toinen Asikkalassa Päijänteellä.

Leville käyttökelpoisesta liukoisesta fosforista voi tähän aikaan kesästä olla puute, koska levät ovat jo käyttäneet suurimman osan vedestä olleesta liukoisesta fosforista kasvuunsa. Sinilevien kasvua rajoittaa myös sateeton sää, koska silloin maalta ei huuhtoudu valumavesien mukana ravinteita vesistöihin levien käyttöön.

Tilanne voi muuttua nopeasti

Vanhenevaa sinilevää voi loppukesällä kohota tyynellä säällä pintaan millä järvellä tahansa. Tuulisella säällä leviä on vaikea huomata, koska ne hajaantuvat veteen, eivätkä pääse nousemaan pintaan.

Tilanne voi vaihdella suuresti samankin järven eri osissa ja muuttua nopeasti sääolosuhteiden, etenkin tuulen vaikutuksesta. Tuulille alttiilla selkävesillä tilanne voi vaihtua nopeasti, jos tuuli kuljettaa levää rannalta toiselle tai sekoittaa tyynellä säällä pinnalla olleen levän syvemmälle veteen. Jos tuuli käy pitkään samalta suunnalta, voi tuulen alapuoliselle rannalle kertyä paljon levää, vaikka vastarannalla sitä ei olisi lainkaan näkyvillä. Näin levien esiintymisessä saattaa olla suuria ajallisia ja paikallisia eroja. Sen vuoksi tiedotteen sisältämä informaatio voi olla jo vanhentunutta silloin, kun tiedote julkaistaan.

Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella

Sinilevien mahdollista myrkyllisyyttä ei voida todeta silmämääräisen tarkastelun avulla. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulee myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet pois rantavedestä.