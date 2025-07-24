Hämeessä joitakin levähavaintoja heinäkuussa ja elokuun alussa
Hämeessä havaittiin tällä viikolla vähäinen sinileväesiintymä Orimattilassa Mallusjärven ja Hattulassa Vanajaveden seurantapaikalla. Kumpikin kuuluu valtakunnalliseen leväseurantaan.
Heinäkuussa Hämeen valtakunnallisilla seurantapaikoilla todettiin yhdeksän kertaa vähäinen sinileväesiintymä, kahdesti Mallusjärvellä ja Lahdessa Kymijärvellä. Kertaalleen nähtiin hieman sinilevää Tammelan Pyhäjärvellä, Asikkalassa Päijänteellä ja Vesijärvellä, Hämeenlinnan Pääjärvellä sekä Vanajavedellä. Runsas esiintymä tavattiin heinäkuussa kahdesti, toinen Mallusjärvellä ja toinen Asikkalassa Päijänteellä.
Leville käyttökelpoisesta liukoisesta fosforista voi tähän aikaan kesästä olla puute, koska levät ovat jo käyttäneet suurimman osan vedestä olleesta liukoisesta fosforista kasvuunsa. Sinilevien kasvua rajoittaa myös sateeton sää, koska silloin maalta ei huuhtoudu valumavesien mukana ravinteita vesistöihin levien käyttöön.
Tilanne voi muuttua nopeasti
Vanhenevaa sinilevää voi loppukesällä kohota tyynellä säällä pintaan millä järvellä tahansa. Tuulisella säällä leviä on vaikea huomata, koska ne hajaantuvat veteen, eivätkä pääse nousemaan pintaan.
Tilanne voi vaihdella suuresti samankin järven eri osissa ja muuttua nopeasti sääolosuhteiden, etenkin tuulen vaikutuksesta. Tuulille alttiilla selkävesillä tilanne voi vaihtua nopeasti, jos tuuli kuljettaa levää rannalta toiselle tai sekoittaa tyynellä säällä pinnalla olleen levän syvemmälle veteen. Jos tuuli käy pitkään samalta suunnalta, voi tuulen alapuoliselle rannalle kertyä paljon levää, vaikka vastarannalla sitä ei olisi lainkaan näkyvillä. Näin levien esiintymisessä saattaa olla suuria ajallisia ja paikallisia eroja. Sen vuoksi tiedotteen sisältämä informaatio voi olla jo vanhentunutta silloin, kun tiedote julkaistaan.
Runsaisiin sinileväesiintymiin tulee suhtautua varauksella
Sinilevien mahdollista myrkyllisyyttä ei voida todeta silmämääräisen tarkastelun avulla. Jos vedessä on runsaasti sinilevää, sitä ei pidä käyttää löyly-, pesu-, kastelu- tai talousvetenä. Runsaan esiintymän aikana tulee myös välttää vedessä uimista ja pitää lapset sekä kotieläimet pois rantavedestä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri HorppilaHydrobiologiHämeen ELY-keskusPuh:0295 025 182
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus
Hämeen vesistöissä vedenkorkeudet pääasiassa lähellä normaalia – vesien lämpötilat tavallista korkeammat24.7.2025 07:12:00 EEST | Tiedote
Pitkään jatkuneet runsaat sateet kesä–heinäkuussa palauttivat matalalle laskeneet suuret järvet tavanomaisiin korkeuksiin ja kohensivat pohjavesitilannetta. Virtavedet ja pienet vesistöt nousivat runsaiden sateiden myötä korkealle ja ovat hiljalleen palautuneet tavallisiin korkeuksiin. Sateiden loputtua helle on lämmittänyt vedet tavanomaista lämpimämmiksi ja saanut sinilevän kasvamaan.
Kankaanpään risteyssillan (U-2594) korjaustyöt käynnistyvät Lahdessa viikolla 3123.7.2025 12:53:00 EEST | Tiedote
ELY-keskus korjauttaa Kankaanpään risteyssillan (U-2594) Lahdessa. Silta sijaitsee valtatien 12 ja Kankaanpäänkadun risteyksessä, Lahden kaupungin alueella. Korjaustyöt koskevat valtatien 12 molempia ajosuuntia välillä Lahti–Kouvola.
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan liikenteeltä yöaikaan 28.–30.7. klo 21.00–06.0022.7.2025 13:43:00 EEST | Tiedote
Lahden eteläisen kehätien (vt 12) Liipolan ja Patomäen tunnelit suljetaan pesun ja huoltotöiden vuoksi yöajaksi 28.–30.7. klo 21.00–06.00.
Kesäkuussa joka viides Hämeen nuori oli työtön – nuorten työttömyys on pitkittynyt22.7.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Hämeessä oli kesäkuun lopussa 22 390 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 910 henkilöä enemmän kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyys on kasvanut neljänneksellä edellisvuodesta, ja joka viides nuori on työtön. Tiedot ilmenevät Hämeen ELY-keskuksen kesäkuun työllisyyskatsauksesta.
Vt 12 Tampereentie-Kastarintie suljettu alustavasti 1.8.2025 asti8.7.2025 12:21:07 EEST | Tiedote
Maantien 3173 Sairakkala-Viitaila päällystyskohteella jouduttiin sulkemaan tie liikenteeltä rakenteenparantamistyön vuoksi: päällystyskohde 1046 Mt 3173 Lahdenpohja. Tie on suljettu välillä Vt12 Tampereentie-Kastarintie alustavasti 1.8.2025 asti. Kiertotie on järjestetty Mt 14067 Kastarintie kautta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme