SENSAI TOTAL FORM EXPERT CREAM muotoilee kauneuden uuteen aikaan

SENSAI tuo markkinoille uuden TOTAL FORM EXPERT CREAM -hoitovoiteen, jonka tavoitteena on muotoilla kauneus uudelleen vahvistamalla sen rakennetta. Uusimmat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet tunnusomaisen Koishimaru Silk EX -raaka-aineen voiman auttaa ihoa tuottamaan sen rakenteelle olennaisia komponentteja kuten hyaluronihappoa, keramideja ja elastiinia.

SENSAIn Koishimaru Silk EX -ja Total Form CPX -yhdisteiden liitto vaikuttaa ihon eri kerroksissa: pintakerroksessa, dermiksessä ja ihonalaiskudoksessa. Tämä mahdollistaa ihoa tukevat, rakennetta ylläpitävät ja syvävaikutteiset vaikutukset.

*in vitro

Innovaation ytimessä skin draping -ilmiö

SENSAIn tieteellisen tutkimuksen tavoitteena oli palauttaa kasvonpiirteiden selkeälinjaisuus.

Tutkimuksissaan SENSAI keskittyi skin draping -ilmiöön, joka tarkoittaa asteittain etenevää, mutta selvästi havaittavaa ihon ikääntymisen muotoa. Ilmiö liittyy ihon eri kerroksissa tapahtuviin rakenteellisiin muutoksiin ja niiden aiheuttamaan tukikudosten heikentymiseen.

Ilmiössä iho menettää ensin kiinteyttään ja kimmoisuuttaan, mikä useimmiten ilmenee ihon juonteina ja ryppyinä. Ihon rakenteen heikentyessä ilmiön vaikutus laajenee, jolloin sen tunnusmerkit voivat näkyä poskien painumisena, kasvonpiirteiden selkeyden menettämisenä ja ihon laskeutumisena kohti leukalinjaa ja kaulaa.

TOTAL FORM EXPERT CREAM on kehitetty ilmiön hillitsemiseksi tukemaan ihon luonnollisten, kauniiden mittasuhteiden palauttamista ajan ja painovoiman vaikutuksista huolimatta.

Plumping Veil -koostumus

Aistillinen Plumping Veil -koostumus on tarkoin mitoitettu ja tasapainoinen kokonaisuus kiinteitä ja nestemäisiä öljyjä, jotka tuovat iholle välittömästi täyteläisyyttä ja saavat ihon tuntumaan kiinteältä. Hienostuneen runsas hoitovoide sulaa iholle välittömästi ja muuntuu iholle levittäessä ylellisen silkkiseksi.

Kehitetty hemmottelevaan hierontaan

Plumping Veil -koostumus on asiantuntijuudella harkittu kauneudenhoidon kokemus, joka kietoo ihon ja aistit ylelliseen runsauteen. Hoitovoiteelle kehitettyä hierontamenetelmää suositellaan kasvojen lisäksi myös kaulan alueelle, jotta vaikutus kohdistuu kokonaisvaltaisemmin kasvojen piirteisiin. Hierontamenetelmä edistää kiinteyttävää ja täyteläistävää vaikutusta.

Tulokset kuluttajatutkimuksessa:

70 % naisista koki ihonsa kiinteämmäksi jo yhden käyttökerran jälkeen*

93 % koki kasvojen muodon terävöityneen neljän viikon jälkeen*

*Kuluttajatutkimus, 54 naista, 6 viikkoa

Koishimaru Silk EX - ihon luonnollisen kauneuden lähde

Harvinainen Koishimaru Silk on peräisin Japanin hienoimmasta silkkikotilosta, joka tunnetaan sen erityisestä laadusta. Silkkilaadusta uutettu Koishimaru Silk EX on SENSAI-tuotteiden tärkein raaka-aine, joka luo tuotteille niiden kauniin tunnusomaisuuden. Yhdiste tukee ihon luonnollista toimintaa säätelemällä hyaluronihapon, kollageenin ja elastiinin tuotantoa*. Nämä kolme iholle olennaista rakenneainetta ylläpitävät ihon täyteläisyyttä, kimmoisuutta ja rakennetta.

*In vitro-testattu

Total Form CPX – kokonaisvaltaista tukea ihon kaikissa kerroksissa

SENSAIn kehittämä Total Form CPX -yhdiste vaikuttaa epidermikseen, dermikseen ja ihonalaiskudokseen. Yhdiste tukee keramidin tuotantoa, mikä vahvistaa ihon omaa suojamuuria ja auttaa ylläpitämään ihon kosteustasapainoa.

Yhdiste edistää myös hyaluronihapon ja elastiinin tuotantoa sekä auttaa ehkäisemään niiden hajoamista. Samalla se tukee kollageenin laadun säilymistä ja edistää ihosolujen energiantuotantoa.

Kohti kestävää kehitystä

-Angelika Keskein lehti/ varsiuute on johdettu kierrätysvalveutuneilta tiloilta

-Lasipurkki sisältää vähintään 10 % kierrätyslasia

-Pakkauksen muoviosa on valmistettu kasvipohjaisesta materiaalista, jonka osuus on vähintään 91 prosenttia

-Ulkokartonki sisältää FSC®-sertifioitua sokeriruokojätettä, josta vähintään 51 % on bagassia

-Hoitovoiteesta on saatavilla myös täyttöpakkaus

Käyttö

Käytetään aamuisin ja iltaisin SENSAI-lotionin jälkeen. Annostele mukana tulevalla spaattelila kasvoille ja kaulan alueelle ja levitä SENSAIn alkuperäistä hierontamenetelmää hyödyntäen.

Suositushinta

SENSAI TOTAL FORM EXPERT CREAM, 50 ml, 317 EUR

SENSAI TOTAL FORM EXPERT CREAM refill, 50 ml, 273 EUR

Saatavilla

Uutuustuote on saatavilla Stockmann- ja Sokos-tavarataloista ja valikoiduista

Emotion-myymälöistä syyskuussa 2025.

Kuvat

https://www.bernerbrandbank.fi/l/fw72K5XGCXx-

Lisätiedot

mira.salo@berner.fi