SM-viikko tuo Espooseen tuhansia urheilijoita

SM-viikko tuo ensi viikolla Espooseen yli 3000 urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa. Tapahtuma on täynnä urheilun sykettä, iloa ja draamaa, kun suomenmestaruuksista kilpaillaan tutuissa ja ehkä hieman tuntemattomammissakin lajeissa.



Tapahtuman avajaiset järjestetään Leppävaaran Urheilupuiston tapahtuma-aukiolla perjantaina 15.8. klo 17.30. Avajaistilaisuudessa mukana ovat muun muassa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, Olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen ja Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Avajaistapahtuma huipentuu cornholen haastekisaan, jossa Shawn Huffin johdolla kisataan lajin tuoreiden suomenmestareiden opastamina. Viekö voiton kovana kilpailijana tunnetun ministeri Poutalan joukkue vai käyttääkö Espoon kaupungin johto kotikenttäetua hyväkseen? Kannattaa tulla katsomaan!

SM-viikon perusajatus on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Luvassa on huippu-urheilua ja suurkilpailutunnelmaa lajien yhteisenä näyteikkunana.

Mitalikamppailuiden lisäksi SM-viikko tarjoaa yleisölle myös muuta nähtävää ja koettavaa. Nelipäiväinen SM-viikkotapahtuma käynnistyy Lasten Lajikarnevaalilla, jonne on kutsuttu espoolaisia koululuokkia tutustumaan ja kokeilemaan SM-viikolla mukana olevia lajeja. Kaikille avoimet lajikokeilut järjestetään lauantaina ja sunnuntaina. Myös Lajikarnevaaleille on vapaa pääsy.

SM-viikko Espoossa 14.-17.8.2025



4 kisapäivää

24 lajia

700 SM-mitalia

3000 urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa

600 vapaaehtoista

Yli 30 tuntia tv-lähetyksiä (TV2 ja Yle Areena)

MITÄ? Tutustu SM-viikon lajeihin.

MISSÄ? Tutustu Espoon kisapaikkoihin.

MILLOIN? Tutustu SM-viikon aikatauluun.

Median akkreditointi

Kaikkiin SM-viikon kilpailutapahtumiin on vapaa pääsy. Kisajärjestäjät toivovat kuitenkin median edustajien täyttävän akkreditointilomakkeen, jotta voimme parhaiten palvella teitä. Siirry lomakkeeseen.

SM-viikon mediayhteyshenkilö:

Anu Haapalainen: anu.haapalainen@kokotapahtuma.fi, 040 565 3946

SM-viikkoa hallinnoi Suomen Olympiakomitea ja tapahtuma toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen, paikallisten seurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Tapahtuman käytännön toteutuksesta vastaa KOKO Tapahtumat yhdessä Espoon kaupungin ja Ylen kanssa.