Espoon kaupunki - Esbo stadEspoon kaupunki - Esbo stad

SM-viikko tuo Espooseen tuhansia urheilijoita

8.8.2025 07:23:00 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

SM-viikko on neljä päivää urheilun juhlaa Leppävaarassa, Oittaalla ja Vermossa 14.–17.8. Tänä vuonna neljän päivän aikana kisataan peräti 24 lajin suomenmestaruuksista. Espoo isännöi nyt SM-viikkoa ensimmäistä kertaa ja jatkaa isännöintiä heti ensi vuonna.

SM-viikko tuo ensi viikolla Espooseen yli 3000 urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa. Tapahtuma on täynnä urheilun sykettä, iloa ja draamaa, kun suomenmestaruuksista kilpaillaan tutuissa ja ehkä hieman tuntemattomammissakin lajeissa.

Tapahtuman avajaiset järjestetään Leppävaaran Urheilupuiston tapahtuma-aukiolla perjantaina 15.8. klo 17.30. Avajaistilaisuudessa mukana ovat muun muassa liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala, Olympiakomitean puheenjohtaja Petteri Kilpinen ja Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen.

Avajaistapahtuma huipentuu cornholen haastekisaan, jossa Shawn Huffin johdolla kisataan lajin tuoreiden suomenmestareiden opastamina. Viekö voiton kovana kilpailijana tunnetun ministeri Poutalan joukkue vai käyttääkö Espoon kaupungin johto kotikenttäetua hyväkseen? Kannattaa tulla katsomaan!

SM-viikon perusajatus on esitellä suomalaisen urheilun monimuotoisuutta ja tuoda myös vähemmän tunnettuja lajeja suuren yleisön tietoisuuteen. Luvassa on huippu-urheilua ja suurkilpailutunnelmaa lajien yhteisenä näyteikkunana.

Mitalikamppailuiden lisäksi SM-viikko tarjoaa yleisölle myös muuta nähtävää ja koettavaa. Nelipäiväinen SM-viikkotapahtuma käynnistyy Lasten Lajikarnevaalilla, jonne on kutsuttu espoolaisia koululuokkia tutustumaan ja kokeilemaan SM-viikolla mukana olevia lajeja. Kaikille avoimet lajikokeilut järjestetään lauantaina ja sunnuntaina. Myös Lajikarnevaaleille on vapaa pääsy.

SM-viikko Espoossa 14.-17.8.2025

4 kisapäivää
24 lajia
700 SM-mitalia
3000 urheilijaa, valmentajaa ja huoltajaa
600 vapaaehtoista
Yli 30 tuntia tv-lähetyksiä (TV2 ja Yle Areena)

MITÄ? Tutustu SM-viikon lajeihin. 
MISSÄ? Tutustu Espoon kisapaikkoihin. 
MILLOIN? Tutustu SM-viikon aikatauluun. 

Median akkreditointi

Kaikkiin SM-viikon kilpailutapahtumiin on vapaa pääsy. Kisajärjestäjät toivovat kuitenkin median edustajien täyttävän akkreditointilomakkeen, jotta voimme parhaiten palvella teitä. Siirry lomakkeeseen.

SM-viikon mediayhteyshenkilö:

Anu Haapalainen: anu.haapalainen@kokotapahtuma.fi, 040 565 3946

SM-viikkoa hallinnoi Suomen Olympiakomitea ja tapahtuma toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen, paikallisten seurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Tapahtuman käytännön toteutuksesta vastaa KOKO Tapahtumat yhdessä Espoon kaupungin ja Ylen kanssa.

Avainsanat

urheilutapahtumatliikuntailmaistapahtumat

Espoon liikunta ja urheilu

Espoon kaupungin liikunnan ja urheilun yksikkö vastaa noin viidensadan liikunta- ja ulkoilupaikan käytöstä ja kunnosta. Seitsemän urheilupuistoa, kuusi urheiluhallia, noin 100 urheilukenttää, 8 avantoa, noin 200 kilometriä hiihtolatuja, kiintorasteja ja uimarantoja. Lisäksi satoja ohjattuja liikuntaryhmiä viikottain. 

Koko Espoo liikkumaan! Omatoimisesti, ohjatusti, luontoon ja liikuntapaikoille!

www.espooliikkuu.fi 
#EspooLiikkuu @espooliikkuu

Kuvassa Espoo liikkuu -logo.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Tee oma taidereitti: EMMA – Espoon modernin taiteen museon julkiset taideteokset löytyvät nyt Espoon kaupungin karttapalvelusta18.6.2025 08:30:00 EEST | Tiedote

EMMAn taide ulottuu ympäri Espoon kaupunkia. Yhteensä 70 julkista taideteosta on kaikkien kaupunkilaisten saavutettavissa eri puolilla Espoota ja määrä tulee täydentymään. Kesäkuun alussa teokset on lisätty Espoon kaupungin avoimeen karttapalveluun yhteistyössä Espoon kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Taide kaupungilla -karttapalvelun tavoitteena on parantaa tiedon jakamista ja teosten löydettävyyttä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye