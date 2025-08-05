Kutsu medialle: Espoon innovaatioyhteisö esittäytyy Espoo Innovation Dayssa 20.8.2025
Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Espoon kaupungin ja Enter Espoon järjestämään Espoon innovaatiopäivään (Espoo Innovation Day) 20.8.2025. Espoo Innovation Day tarjoaa ajankohtaisen katsauksen Espoon innovaatioyhteisöön ja esittelee sen keskeisiä toimijoita ja tuoreita innovaatioita.
Aika: 20.8.2025 klo 8.30–13
Paikka: Marsio-tapahtumakeskus, Otakaari 2, Espoo
Espoon innovaatioyhteisö on Euroopan kuudenneksi tuotteliain haettujen patenttien määrässä. 60 % Suomen patenttihakemuksista tulee espoolaisilta toimijoilta. Espoolaisyritykset vastaavat lähes puolesta Helsingin pörssin liikevaihdosta, ja kansainvälisellä osaamisella on keskeinen rooli kaupungin menestyksessä – Suomessa työskentelevistä ulkomaalaistaustaisista johtajista, erityisasiantuntijoista ja asiantuntijoista 20 % asuu Espoossa.
Espoo Innovation Day esittelee Espoon innovaatioyhteisöä Suomen suurlähettiläille, teemasuurlähettiläille ja pääkonsuleille. Median edustajat ovat myös lämpimästi tervetulleita tapahtumaan. Ajankohtaisten paneelikeskustelujen ohella tilaisuuteen kuuluvat messut, jotka esittelevät Aalto-yliopiston ja VTT:n tuoreita innovaatioita.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 18.8. osoitteessa https://participate.enterespoo.fi/attend/d4E70?t%5BYQ4gw%5D
Tapahtuma on suomenkielinen lukuun ottamatta paneelikeskusteluja, jotka pidetään englanniksi. Tapahtuman järjestävät Espoon kaupunki ja Enter Espoo yhteistyössä Aalto-yliopiston, VTT:n ja Ulkoministeriön kanssa.
Ohjelma
08.30 Aamukahvi
09.00 ESPOO – the kind of innovation the world needs
Tervetuloa Espooseen
Kaupunginjohtaja Kai Mykkänen
Espoon innovaatioyhteisö rakentaa Suomen ja EU:n kilpailukykyä
Innovaatioyhteistyö luo synergioita ja kilpailukykyä: Tieteenalat yhdistävä tutkimus ja tiivis yritysyhteistyö mahdollistavat koko Suomen kilpailukykyä edistävät radikaalit innovaatiot.
Mervi Heinaro, Elinvoimajohtaja, Espoon kaupunki
Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto
Kalle Härkki, CEO, VTT
9.45 Paneeli 1: International talent building our future – case India
Kansainväliset huippuosaajat rakentavat Suomen globaalia kilpailukykyä ja menestystä. Kansainvälisten osaajien rooli Espoon innovaatioyhteisössä on keskeinen. Espoo on 155 kansalaisuuden kotikaupunki ja Suomen intialaisin kaupunki. Mikä Suomessa houkuttaa ja miten menestymme kilpailussa kansainvälisistä osaajista?
Juontaja: Kit Srinivasan, Aalto University
Panelistit:
-
- Kimmo Lähdevirta, Ambassador in India
- Teemu Haapalehto, Director of Economic Development, City of Espoo
- Sanna Downing, Senior Specialist, Global Mobility, VTT
- Apurva Ganoo, Lecturer, Aalto University
10.15 Verkottumistauko ja minimessut
10.45 Paneeli 2: Deep Tech – Science and knowledge shaping our future and Europe’s position in the world
Espoon vahvuus on syväteknologiassa ja innovaatioiden kaupallistamisessa. Spin-off-yritykset ja innovaatioekosysteemit tuovat teknologian yhteiskunnan hyödyksi. Miten Suomi ja Eurooppa pärjäävät globaaleilla markkinoilla? Miten vahvistamme kilpailukykyämme?
Juontaja: Jaana Tuomi, CEO Enter Espoo
Panelistit:
-
- Lotta Partanen, founder of VTT LaunchPad and head of Incubation and Acceleration at VTT
- Milja Kalliosaari, Government Relations Manager, IQM
- Risto Ilmoniemi, Aalto University
11.30 Innovaatiomessujen edustajat esittäytyvät
12.00 Verkostoitumislounas ja innovaatiomessut
13.00 Ohjelma päättyy
Espoon innovaatioyhteisöstä lyhyesti
Espoossa syntyy vuosittain noin 100 uutta startup-yritystä. Suurin osa Suomen lupaavimmista kasvuyrityksistä on saanut alkunsa Espoossa, ja Aalto-yliopiston ja VTT:n rooli uuden yritysten synnyttämisessä on merkittävä. Vuonna 2024 espoolaiset startupit keräsivät 270 miljoonaa euroa rahoitusta. VTT:ltä lähtöisin olevat spin-offit keräsivät 15 % suomalaisiin startup-yrityksiin tehdyistä pääomasijoituksista. Aalto-yliopistolla taas on maailman kolmanneksi parhaaksi arvioitu yrityskiihdyttämö, Aalto Startup Center. Espoossa kehitetään maailmanluokan ratkaisuja jätepohjaisista biopolttoaineista kvanttiteknologiaan, innovatiivisista tekstiilikuiduista 5G:hen, 6G:hen – ja paljon muuhun.
