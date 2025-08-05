Espoon kaupunki - Esbo stad

Kutsu medialle: Espoon innovaatioyhteisö esittäytyy Espoo Innovation Dayssa 20.8.2025

7.8.2025 15:13:23 EEST | Espoon kaupunki - Esbo stad | Kutsu

Median edustajat ovat lämpimästi tervetulleita Espoon kaupungin ja Enter Espoon järjestämään Espoon innovaatiopäivään (Espoo Innovation Day) 20.8.2025. Espoo Innovation Day tarjoaa ajankohtaisen katsauksen Espoon innovaatioyhteisöön ja esittelee sen keskeisiä toimijoita ja tuoreita innovaatioita.

Keilaniemi kuvattuna ilmasta. Etualalla näkyy merta.
Espoon innovaatioyhteisön sydän sijaitsee Otaniemi-Keilaniemi -alueella. Elias Metsämaa

Aika: 20.8.2025 klo 8.30–13
Paikka: Marsio-tapahtumakeskus, Otakaari 2, Espoo

Espoon innovaatioyhteisö on Euroopan kuudenneksi tuotteliain haettujen patenttien määrässä. 60 % Suomen patenttihakemuksista tulee espoolaisilta toimijoilta. Espoolaisyritykset vastaavat lähes puolesta Helsingin pörssin liikevaihdosta, ja kansainvälisellä osaamisella on keskeinen rooli kaupungin menestyksessä – Suomessa työskentelevistä ulkomaalaistaustaisista johtajista, erityisasiantuntijoista ja asiantuntijoista 20 % asuu Espoossa.

Espoo Innovation Day esittelee Espoon innovaatioyhteisöä Suomen suurlähettiläille, teemasuurlähettiläille ja pääkonsuleille. Median edustajat ovat myös lämpimästi tervetulleita tapahtumaan. Ajankohtaisten paneelikeskustelujen ohella tilaisuuteen kuuluvat messut, jotka esittelevät Aalto-yliopiston ja VTT:n tuoreita innovaatioita.

Ilmoittauduthan tilaisuuteen viimeistään maanantaina 18.8. osoitteessa https://participate.enterespoo.fi/attend/d4E70?t%5BYQ4gw%5D

Tapahtuma on suomenkielinen lukuun ottamatta paneelikeskusteluja, jotka pidetään englanniksi. Tapahtuman järjestävät Espoon kaupunki ja Enter Espoo yhteistyössä Aalto-yliopiston, VTT:n ja Ulkoministeriön kanssa.

Ohjelma

08.30 Aamukahvi 

09.00 ESPOO – the kind of innovation the world needs

Tervetuloa Espooseen 
Kaupunginjohtaja Kai Mykkänen 

Espoon innovaatioyhteisö rakentaa Suomen ja EU:n kilpailukykyä 

Innovaatioyhteistyö luo synergioita ja kilpailukykyä: Tieteenalat yhdistävä tutkimus ja tiivis yritysyhteistyö mahdollistavat koko Suomen kilpailukykyä edistävät radikaalit innovaatiot. 

Mervi Heinaro, Elinvoimajohtaja, Espoon kaupunki 
Ilkka Niemelä, rehtori, Aalto-yliopisto 
Kalle Härkki, CEO, VTT 

9.45 Paneeli 1: International talent building our future – case India

Kansainväliset huippuosaajat rakentavat Suomen globaalia kilpailukykyä ja menestystä. Kansainvälisten osaajien rooli Espoon innovaatioyhteisössä on keskeinen. Espoo on 155 kansalaisuuden kotikaupunki ja Suomen intialaisin kaupunki. Mikä Suomessa houkuttaa ja miten menestymme kilpailussa kansainvälisistä osaajista?

Juontaja: Kit Srinivasan, Aalto University 

Panelistit:  

    • Kimmo Lähdevirta, Ambassador in India 
    • Teemu Haapalehto, Director of Economic Development, City of Espoo 
    • Sanna Downing, Senior Specialist, Global Mobility, VTT 
    • Apurva Ganoo, Lecturer, Aalto University 

10.15 Verkottumistauko ja minimessut 

10.45 Paneeli 2: Deep Tech – Science and knowledge shaping our future and Europe’s position in the world 

Espoon vahvuus on syväteknologiassa ja innovaatioiden kaupallistamisessa. Spin-off-yritykset ja innovaatioekosysteemit tuovat teknologian yhteiskunnan hyödyksi. Miten Suomi ja Eurooppa pärjäävät globaaleilla markkinoilla? Miten vahvistamme kilpailukykyämme? 

Juontaja: Jaana Tuomi, CEO Enter Espoo 

Panelistit: 

    • Lotta Partanen, founder of VTT LaunchPad and head of Incubation and Acceleration at VTT
    • Milja Kalliosaari, Government Relations Manager, IQM
    • Risto Ilmoniemi, Aalto University 

11.30 Innovaatiomessujen edustajat esittäytyvät

12.00 Verkostoitumislounas ja innovaatiomessut

13.00 Ohjelma päättyy 

Espoon innovaatioyhteisöstä lyhyesti

Espoossa syntyy vuosittain noin 100 uutta startup-yritystä. Suurin osa Suomen lupaavimmista kasvuyrityksistä on saanut alkunsa Espoossa, ja Aalto-yliopiston ja VTT:n rooli uuden yritysten synnyttämisessä on merkittävä. Vuonna 2024 espoolaiset startupit keräsivät 270 miljoonaa euroa rahoitusta. VTT:ltä lähtöisin olevat spin-offit keräsivät 15 % suomalaisiin startup-yrityksiin tehdyistä pääomasijoituksista. Aalto-yliopistolla taas on maailman kolmanneksi parhaaksi arvioitu yrityskiihdyttämö, Aalto Startup Center. Espoossa kehitetään maailmanluokan ratkaisuja jätepohjaisista biopolttoaineista kvanttiteknologiaan, innovatiivisista tekstiilikuiduista 5G:hen, 6G:hen – ja paljon muuhun.

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

