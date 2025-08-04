Presidentti Stubb vierailee Turussa
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 46/2025
8.8.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb vierailee Turussa torstaina 14. elokuuta 2025.
Vierailu alkaa Pääskyvuoren koululla, jossa presidentti Stubb tutustuu koulun toimintaan sekä tapaa oppilaita ja henkilökuntaa.
Koululta ohjelma jatkuu Turun kauppatorille, jossa presidentti tapaa turkulaisia avoimessa yleisötilaisuudessa klo 14.15 alkaen.
Päivän päätteeksi presidentti vierailee lääketeollisuusyhtiö Bayerilla.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Tasavallan presidentin kanslia
Personbyte i republikens presidents kabinett4.8.2025 16:21:53 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 45/2025 4.8.2025 Aliisa Tornberg, republikens presidents utrikes- och säkerhetspolitiska rådgivare från och med mars 2024, återgår från sin föräldraledighet till denna uppgift den 4 augusti 2025. Anna-Mari Wong Hämäläinen, som vikarierat Tornberg från och med september 2024, flyttar tillbaka till utrikesförvaltningen och hon har börjat arbeta som ställföreträdande chef för Finlands ständiga representation i Genève den 1 augusti 2025.
Tasavallan presidentin kabinetissa henkilövaihdos4.8.2025 16:21:53 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 45/2025 4.8.2025 Tasavallan presidentin ulko- ja turvallisuuspoliittisena neuvonantajana maaliskuusta 2024 alkaen toiminut Aliisa Tornberg palaa vanhempainvapaalta tehtäväänsä 4. elokuuta 2025. Tornbergia syyskuusta 2024 lähtien sijaistanut Anna-Mari Wong Hämäläinen siirtyy takaisin ulkoasiainhallintoon ja on aloittanut edustuston päällikön sijaisena Suomen pysyvässä edustustossa Genevessä 1.8.2025 alkaen.
Change in the members of the Cabinet of the President of the Republic of Finland4.8.2025 16:21:53 EEST | Press release
Office of the President of the Republic of Finland Press release 45/2025 4 August 2025 Aliisa Tornberg, who has served as the President of the Republic of Finland’s Director of Foreign and Security Policy since March 2024, returns to her position from parental leave on 4 August 2025. Anna-Mari Wong Hämäläinen, who has been substituting for Tornberg since September 2024, transfers back to the Finnish Foreign Service. She has been working in the position of Deputy Head of Mission of Finland in Geneva as of 1 August 2025.
Paraguays president på arbetsbesök till Finland25.7.2025 15:01:57 EEST | Pressmeddelande
Republikens presidents kansli Pressmeddelande 44/2025 25.7.2025 Paraguays president Santiago Peña avlägger ett arbetsbesök i Finland den 29–30 juli 2025. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och president Peña träffas onsdagen den 30 juli på Presidentens slott. Förutom de bilaterala relationerna mellan Finland och Paraguay diskuterar presidenterna då bland annat de aktuella säkerhetspolitiska frågorna i Europa och Latinamerika samt de globala utmaningarna och stödet till det multilaterala systemet. President Peña har dessutom bland annat företagsmöten på sitt program. Till Paraguays presidents delegation hör också utrikesminister Rubén Ramírez Lezcano, som under besöket träffar utrikesminister Elina Valtonen.
Paraguayn presidentti työvierailulle Suomeen25.7.2025 15:01:57 EEST | Tiedote
Tasavallan presidentin kanslia Tiedote 44/2025 25.7.2025 Paraguayn presidentti Santiago Peña on työvierailulla Suomessa 29–30. heinäkuuta 2025. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb. Presidentti Stubb ja presidentti Peña tapaavat keskiviikkona 30. heinäkuuta Presidentinlinnassa, jossa keskustelujen aiheina ovat Suomen ja Paraguayn kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa ajankohtaiset turvallisuuspoliittiset kysymykset Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa sekä globaalit haasteet ja monenkeskisen järjestelmän tukeminen. Lisäksi presidentti Peñan ohjelmassa on muun muassa yritystapaamisia. Paraguayn presidentin delegaatioon kuuluu myös ulkoministeri Rubén Ramírez Lezcano, joka tapaa vierailun aikana ulkoministeri Elina Valtosen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme