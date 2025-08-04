Presidentti Stubb vierailee Turussa

Paraguays president på arbetsbesök till Finland 25.7.2025 15:01:57 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 44/2025 25.7.2025 Paraguays president Santiago Peña avlägger ett arbetsbesök i Finland den 29–30 juli 2025. Värd för besöket är republikens president Alexander Stubb. President Stubb och president Peña träffas onsdagen den 30 juli på Presidentens slott. Förutom de bilaterala relationerna mellan Finland och Paraguay diskuterar presidenterna då bland annat de aktuella säkerhetspolitiska frågorna i Europa och Latinamerika samt de globala utmaningarna och stödet till det multilaterala systemet. President Peña har dessutom bland annat företagsmöten på sitt program. Till Paraguays presidents delegation hör också utrikesminister Rubén Ramírez Lezcano, som under besöket träffar utrikesminister Elina Valtonen.