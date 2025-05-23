Kauppakeskus Sello uudistuu
Kauppakeskus Sello uudistuu ja uudistuksen myötä Sellossa avautuu lukuisia uusia liikkeitä loppuvuoden 2025 aikana. Sellon Kesäterassi on kasvattanut suosiotaan entisestään asiakaskäyntien ollessa heinäkuun loppuun mennessä yli 300 000.
Kauppakeskus Sellon erinomainen sijainti, monipuolinen liikevalikoima ja vetovoimaiset tapahtumat ovat siivittäneet kävijämäärät plussalle. Tammi-heinäkuussa 2025 kävijöitä on ollut lähes 14 miljoonaa, mikä on 1,6 % enemmän verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Myynnit ovat samalla tasolla kuin vuonna 2024, jolloin Sello teki myyntiennätyksen: kuluvan vuoden tammi-kesäkuun myynnit ovat yli 200 miljoonaa euroa.
- Heinäkuun loppuun mennessä keskukseen on kuluneen vuoden aikana avautunut peräti kymmenen uutta liikettä ja kauppakeskus on käytännössä täyteen vuokrattu. On ilahduttavaa huomata, kuinka Sellon Kesäterassi on vakiinnuttanut paikkansa Espoon tärkeänä kohtaamispaikkana. Syyskuussa luvassa on jotain täysin uutta, kun AR-tekniikkaa hyödyntävä Taikapuutarhan satumainen maailma avautuu keskuksen ensimmäiseen ja toiseen kerrokseen, kertoo kauppakeskuspäällikkö Riikka Tuomainen.
Makuhermoja kutkuttavia muutoksia
Sellon vetovoima vahvistuu entisestään tulevien uudistusten ja uusien liikkeiden myötä. Kotimainen kahvilaketju Fazer Café, herkullisista annoksista tunnettu Ristorante Momento ja vietnamilainen ravintola Pho Station avautuvat Selloon loppuvuoden 2025 aikana. Laadukkaista alpakkavillaisista vaatteista tunnettu Alpa viettää avajaisiaan 13.-14.9. Sellon toisessa kerroksessa.
- Uusi Fazer Café tarjoaa kahvilaelämyksiä aamupalasta lounaaseen sekä iltapäivän ja illan kahvihetkiin. Leivomme tuotteemme päivittäin omassa artesaanileipomossa Sörnäisissä ja toimitamme tuoreet tuotteet joka aamu myös Selloon. Sello on pitkäjänteisesti menestynyt kauppakeskus, josta löytyy palveluja ja elämyksiä moneen tarpeeseen ja haluamme rakentaa omalta osaltamme kauppakeskuksen asiakaskokemusta entistäkin paremmaksi, kommentoi Head of Retail Miika Kostilainen Fazerilta.
Kohtaamisia Sellon Kesäterassilla jo neljättä vuotta
Espoon suurimmalla terassilla, Sellon Kesäterassilla, on vieraillut jo yli 20 artistia ja touko-heinäkuussa kävijöitä on ollut yli 300 000. Terassikausi jatkuu elokuun viimeiseen viikonloppuun saakka, jolloin koko Espoo juhlii Espoo-päivän merkeissä. Espoo-päivässä ja Kesäterassin päättäjäisissä 30.8. on mukana mm. Samuli Putro, Sellon Jellona ja ilmapallotaiteilija. Sellon Kesäterassi on avoinna joka päivä 31.8. asti klo 11–20.
Yhteyshenkilöt
Riikka Tuomainen, kauppakeskuspäällikkö, kauppakeskus Sello, 050 524 3589, riikka.tuomainen@sello.fi
Kauppakeskus Sello Kauppakeskus Sello sijaitsee Espoon Leppävaarassa ja on Suomen toiseksi suurin kauppakeskus. Sellossa on lähes 170 liikettä ja palvelua. Kävijöitä Sellossa on vuosittain 24 miljoonaa ja kokonaismyynti vuodessa on noin 400 milj. euroa. Sellon omistavat Keva, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. www.sello.fi - http://www.sello.fi Sellon kauppakeskusmanageriyhtiönä toimii Realidea Oy. www.realidea.fi - http://www.realidea.fi
