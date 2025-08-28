Euroviisusankari Axel Åhman kirjoittaa hiljaisista miehistä – novellikokoelma Rääppöö kuvaa pohjalaisuutta huumorilla ja lämmöllä

Piia Leinon uusi romaani on piinaavan jännittävä matka avaruuteen ja ihmisyyden ytimeen 28.8.2025 13:06:39 EEST | Tiedote

Piia Leinon uusi romaani Hämärän laulu on psykologinen trilleri, joka kuljettaa lukijan Marsiin ja ihmismielen hämärille vyöhykkeille. Kun suruaan pakeneva Lea osallistuu mystiselle hyvinvointiretriitille punaiselle planeetalle, kaikki ei mene suunnitelmien mukaan: yhteys Maahan katkeaa, ja osallistujat alkavat kadota yksi toisensa jälkeen. Mitä retriitin kulissien takana piilee – ja mitä tapahtuu ihmisyydelle, kun tuttu katoaa ympäriltä? Piia Leino (s. 1977) on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja kirjoittamisen opettaja. Hän on saanut useita kirjallisuuspalkintoja ja hänen teoksiaan on käännetty 13 kielelle.