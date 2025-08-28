Euroviisusankari Axel Åhman kirjoittaa hiljaisista miehistä – novellikokoelma Rääppöö kuvaa pohjalaisuutta huumorilla ja lämmöllä
Moni tuntee Axel Åhmanin huumoriyhtye KAJ:n jäsenenä ja Ruotsin euroviisuedustajana. Jo ennen euroviisuhuumaa Åhman on ollut arvostettu kirjailija, ja nyt julkaistaan suomeksi hänen esikoisnovellikokoelmansa Rääppöö – Saunavaltaistuin ja muita novelleja (suom. Katriina Huttunen). Ruotsinkielinen alkuteos Klein on saanut ylistävän vastaanoton sekä Suomessa että Ruotsissa; kirjasta on otettu jo seitsemän painosta.
Ensi keväänä julkaistaan suomeksi myös Åhmanin romaani Tulisielu, joka ilmestyi ruotsiksi vuonna 2023 (Eldsjäl).
”Rääppöö” tarkoittaa heikkoa tai puolustuskyvytöntä miestä. Hupaisien kertomusten keskiössä ovat arkiset tilanteet, joissa ääneen lausumattomat sosiaaliset koodit tulevat näkyviin. Miehen on käyttäydyttävä oikein, oltiinpa sitten uimahallin saunassa, huoltoasemalla tai hiihtoladulla. Pahinta on olla "sellaane rääppöö" ja tulla tuomituksi heiveröisten ressukoiden kastiin. Maalaismiljöö ja pohjalaismurre värittävät kokoelman novelleja elävästi ja tunnistettavasti.
Kokoelman tarinassa Saunavaltaistuin mies istuutuu vahingossa ylimmälle lauteelle löylykauhan viereen – ja joutuu kantamaan kaikki painavan vastuun seuraukset. Riemukkaan tarkkanäköinen novelli on valittu Ruotsin kulttuurineuvoston valtakunnalliselle lukusuosituslistalle.
”Kirjoittaessaan lämmöllä ja näkemyksellä vallasta, maskuliinisuudesta ja aikuiseksi kasvamisesta Åhman tunnistaa nykyajan (ja saunan) polttopisteet.” – Dagens Nyheter
”Åhman kirjoittaa kauniisti, koskettavasti ja humoristisesti ja onnistuu käsittelemään tunteita, joita on joskus vaikea pukea sanoiksi.” – Västra Nyland
”Sisältö on hauskaa, mutta samalla se osuu tarkasti pohjalaisen mielenlaadun ja miehisyyden ytimeen.” – Svenska Yle
Rääppöö - Saunavaltaistuin ja muita novelleja ilmestyy 7.10.
Axel Åhmanilta on aiemmin ilmestynyt romaani Eldsjäl (2023) sekä 9–12-vuotiaille suunnattu lasten adventtikirja Salakuljettajan aarre (2024, ruotsiksi Smugglarens skatt).
Kustantamo S&S
Kustantamo S&S
Snellmaninkatu 13
00170 Helsinki
https://kustantamo.sets.fi/
Kustantamo S&S – ystävien kesken S&S – julkaisee laadukasta kauno-, tieto- ja lastenkirjallisuutta. S&S on osa Schildts & Söderströmsiä.
Piia Leinon uusi romaani Hämärän laulu on psykologinen trilleri, joka kuljettaa lukijan Marsiin ja ihmismielen hämärille vyöhykkeille. Kun suruaan pakeneva Lea osallistuu mystiselle hyvinvointiretriitille punaiselle planeetalle, kaikki ei mene suunnitelmien mukaan: yhteys Maahan katkeaa, ja osallistujat alkavat kadota yksi toisensa jälkeen. Mitä retriitin kulissien takana piilee – ja mitä tapahtuu ihmisyydelle, kun tuttu katoaa ympäriltä? Piia Leino (s. 1977) on helsinkiläinen kirjailija, toimittaja ja kirjoittamisen opettaja. Hän on saanut useita kirjallisuuspalkintoja ja hänen teoksiaan on käännetty 13 kielelle.
