Kokoomuksen puoluevaltuusto nimitti puoluesihteeriksi Maggie Keskisen

Kokoomuksen puoluevaltuusto on nimittänyt Maggie Keskisen uudeksi puoluesihteeriksi. Keskinen aloittaa tehtävässään 1.10.2025.
Hän on toiminut aiemmin Tampereen kaupungin yhteysjohtajana, sekä Anna-Kaisa Ikosen ja Kalervo Kummolan esikunnissa heidän toimiessaan Tampereen pormestarina.
Lauantaina 9.8. kokoontunut kokoomuksen puoluevaltuusto on nimennyt Maggie Keskisen uudeksi puoluesihteeriksi. Aiemmin Tampereen yhteysjohtajana työskennellyt Keskinen toimii puoluesihteerinä seuraavan puoluesihteerin valintaan asti.
“Maggiessa yhdistyy ne ominaisuudet, joita lähdin puoluesihteerin valinnassa hakemaan. Hänellä on vahva kokemus politiikan teosta ja tuntemus poliittisesta päätöksenteosta niin valtakunnan tasolla kuin paikallistasolla. Hänessä on ahkeruutta, toimeenpanokykyä, lujuutta ja lempeyttä. Hänellä on näkemystä ja visiota, mutta samalla kykyä kuunnella ja yhdistää ihmisiä.”, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo.
“Tästä kokouksesta käynnistyy puolueen valmistautuminen eduskuntavaaleihin 2027. Maggie on ihminen, joka pystyy johtamaan Kokoomus 2.0:n rakentamista. Odotan innolla saavani hänet työparikseni luotsaamaan Kokoomuksen kohti seuraavia vaalivoittoja”, Orpo jatkaa.
Keskisellä on pitkä tausta kokoomuksessa. 34-vuotias Keskinen on toiminut useissa vaalikampanjoissa, sekä kokoomuksen Tampereen kunnallissihteerinä 2014-2018. Lisäksi hän toimii Visit Tampereen hallituksen puheenjohtajana. Keskinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri kansainvälisestä politiikasta.
”Kiitän puoluevaltuustoa ja puoluejohtoa luottamuksesta. Tartun suurella innolla uuteen, vastuulliseen tehtävään. Vaalikausi on puolessa välissä ja edessä on vielä paljon työtä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamiseksi. Valmistautuminen eduskuntavaaleihin alkaa nyt ja aikaa ei ole hukattavaksi. Tartun tähän työhön nöyrästi ja suurella tarmolla. Meillä on maailman paras joukkue kasassa ja olen luottavainen meidän kykyymme ansaita suomalaisten luottamus myös tulevissa eduskuntavaaleissa”, Keskinen sanoo.
Keskinen on kotoisin Nokialta ja on suomalais-amerikkalainen. Vapaa-ajalla Maggie on innokas leipoja ja kuntosaliharrastaja. Hänen perheeseensä kuuluvat puoliso, pieni tytär ja kaksi koiraa.
