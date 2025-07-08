Jare Tiihosen uusi kirja ilmestyy 3.9.2025
”Se mikä on hyväksi menestymiselle, on usein haitaksi mielelle.”
Oskari Saaren ja Jare Tiihosen JHT – Missio vai mielenrauha -kirjassa Tiihonen avaa, mitä musiikkimaailman huipulle nouseminen ja siellä pysyminen vaati. Uran lopettaminen pakotti Tiihosen kohtaamaan itsensä ja määrittelemään menestyksen ja hyvinvoinnin mittarinsa uudelleen. JHT – Missio vai mielenrauha -teoksessa hän jakaa uran varrelta ja sen jälkeen kertyneet oppinsa ja johdattaa lukijan pohtimaan omaa elämäänsä.
"Muutaman vuoden hautumisen jälkeen tämä kirja ikään kuin vain purkautui ulos. Sen tekeminen nousi tarpeesta antaa jollekin jotakin. Mietin, kerroinko jopa liikaa ja liian rehellisesti, mutta en osannut suodattaa. Halusin jakaa ajatuksiani menestyksestä ja sen vaatimasta hinnasta omien kokemuksieni pohjalta. Huomasin monien periaatteistani olevan hyväksi menestymiselle mutta haitaksi mielelle. Toivon, että kirja antaa ajattelemisen aihetta sekä tukea menestyksen tavoitteluun tai mielensä haasteiden kanssa kamppailemiseen”, Tiihonen kertoo.
”Teimme kirjaa puolentoista vuoden ajan, ja eniten yllätyin siitä raa’asta rehellisyydestä ja avoimuudesta, jolla Jare asioita käsitteli. Hän nostaa kirjassa esiin tärkeän näkökulman menestymisen ja mielenrauhan väliseen tasapainoon,” pohtii kirjan kirjoittaja Oskari Saari.
Oskari Saaren ja Jare Tiihosen JHT – Missio vai mielenrauha ilmestyy 3.9.2025 painettuna kirjana sekä e- ja äänikirjana. Tiihonen on itse lukenut kirjan äänikirjaksi.
Jare Tiihonen on Suomen musiikkihistoriaa muuttanut artisti. Hän päätti musiikkiuransa näyttävästi vuonna 2018 ja on sen jälkeen pääosin pysytellyt poissa julkisuudessa.
Oskari Saari on toimittaja ja tietokirjailija. Hän on aiemmin kirjoittanut muun muassa teoksen Aki Hintsa – Voittamisen anatomia, joka on yksi menestyneimmistä tietokirjoista Suomessa kautta aikojen.
