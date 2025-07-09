Tekova Oyj

Tekova toteuttaa jo kahdennentoista Puuilonsa – Uusi myymälä Hollolaan

11.8.2025 09:45:20 EEST | Tekova Oyj | Uutinen

Jaa

Myymäläketju Puuilo laajentaa toimintaansa Lahden seudulla ja avaa uuden myymälän Hollolan Salpakankaalle vuoden 2026 alkupuolella. Tekova rakentaa liiketilan KVR-urakkana.

Puuilo Hollolan havainnekuva
Tekova rakentaa Puuilon uuden liiketilan Hollolaan. Myymälä avaa ovensa vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Noin 3 000 m²:n myymälä parantaa palvelutarjontaa alueella ja tarjoaa Puuilon asiakkaille toimivat ja avarat puitteet. Liiketila sijoittuu näkyvälle paikalle Terveystien ja Keskikankaantien risteyksen tuntumaan, Lidlin ja Tokmannin naapuriin.

Tekova on rakentanut vuosien aikana eri puolelle Suomea useita liiketiloja, joiden käyttäjänä on Puuilo Tavaratalot Oy. Viimeisin liiketila valmistui keväällä Keljon alueelle Jyväskylään.

Tekova Etelä-Suomi Oy:n aluejohtaja Hugo Koivukoski on tyytyväinen yhteistyön jatkuvuuteen:

”On hienoa päästä rakentamaan jälleen tuttujen kumppanien kanssa. Puuilolla on selkeä ja toimiva liiketilakonsepti, jonka toteuttamisesta meillä on vahvaa kokemusta. Ymmärrämme, mitä moderni ja toimiva Puuilo tarvitsee”, Koivukoski toteaa.

Hollolan hankkeen tilaaja Woodpecker VI Oy on toteuttanut yhdessä Tekovan kanssa jo useamman Puuilo-myymälän. Yrityksen toimitusjohtaja Jouni Tikka kertoo, että hyvä liikepaikka Hollolassa sekä Tekovan maine rakentajana olivat avainasemassa myös uudessa hankkeessa: 

”Tekova on tuttu ja luotettava rakentaja. Tiedämme aina hankkeisiin lähtiessä, että yhteistyö toimii”, Tikka sanoo.

Myös Puuilo Tavaratalojen kiinteistöpäällikkö Juhani Kinnunen kehuu hyvää kokonaisuutta. Pitkäaikainen rakentamisen kumppanuus näkyy sujuvana yhteistyönä toimijoiden välillä.

”Tekova tietää, mitä tekee – se on yksi tärkeimmistä arvoista meille asiakkaana. Meidän on helppo toimia, kun rakentaja tuntee konseptin hyvin, ja asiat toimivat jo suunnitteluvaiheessa saumattomasti. Ymmärrämme toisiamme ja joustamme kumminkin puolin. Erityismaininnan ansaitsee myös Tekovan kilpailukykyisyys nykymarkkinassa”, Kinnunen summaa.

Hollolan Puuilon rakentaminen on käynnistynyt kesällä 2025. Myymälä avaa ovensa vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Avainsanat

rakentaminenliiketilattoimitilarakentaminentoimitilatpuuilohollolakvr-urakointi

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Puuilo Hollolan havainnekuva
Tekova rakentaa Puuilon uuden liiketilan Hollolaan. Myymälä avaa ovensa vuoden 2026 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa
Lataa

Linkit

Tekova lyhyesti

Tekova Oyj on vuonna 2018 perustettu valtakunnallinen toimitilarakentaja, joka on erikoistunut liike-, toimi-, logistiikka-, tuotanto- ja urheilutilojen rakentamiseen. Yritys on toteuttanut reilut 100 toimitilahanketta, ja se työllistää noin 65 henkilöä. Tekova keskittyy asiakkaiden tarpeen mukaan räätälöityihin selkeisiin hallimaisiin hankkeisiin, jotka toteutetaan vakioiduilla konsepteilla, prosessoidulla toimintamallilla ja avaimet käteen -periaatteella (KVR). Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 65,5 MEUR ja liikevoitto 6,0 MEUR (9,1 %). Tekova on listautunut Nasdaqin First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tekova Oyj

Tekova teki Q2/2025 aikana kymmenen urakkasopimusta – yhteisarvo noin 33,5 M€3.7.2025 11:08:59 EEST | Tiedote

Valtakunnallisesti toimiva toimitilarakentaja Tekova Oyj (”Tekova tai ”Yhtiö”) on tehnyt Q2/2025 aikana kymmenen uutta urakkasopimusta, joiden yhteisarvo on noin 33,5 M€. Uudet hankkeet sijaitsevat Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Varsinais-Suomessa, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Tehtyihin urakkasopimuksiin sisältyy tavanomaisia rakennushankkeisiin liittyviä ehtoja ja epävarmuustekijöitä.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye