Uutuusjuomien elonkorjuu tuo värikkäitä ja hedelmäisiä makuja
Sinebrychoffin elokuun uutuuksissa on trooppisia ja marjaisia uutuusmakuja sekä uusia käteviä pakkausvaihtoehtoja. Muun muassa Karhu Galaxy NEIPA, KOFF Long Drink Snappy Citrus, Battery Pinkpine ja Coca-Cola Kirsikka tuovat syksyyn ja talveen kaivattua väriä ja raikkaita makuja
Keväällä selvästi erottunut hedelmäinen makutrendi jatkuu yhä syksyyn. Niin oluissa, lonkeroissa, virvoitusjuomissa kuin vesissäkin voi maistaa eksoottisia hedelmiä ja marjoja.
Monster-energiajuomien suosio Suomessa jatkuu, ja valikoimaan saapuvat toivotut ja kätevät neljän Monsterin monipakkaukset. Myös Batteryn klassikkomaut ovat nyt saatavilla isommissa tölkeissä.
Elokuussa julkistetaan myös vuodenvaihteen sesongin tuotteet, suurimpana muutoksena on uudistunut Karhu Jouluolut, joka on nyt oluttyyliltään red lager.
Oluet:
Karhu Galaxy NEIPA 5,6% on pehmeä ja täyteläinen New England IPA, jossa maistuvat Galaxy-humalan hedelmäiset ja trooppiset maut. Tölkin revontulista inspiraationsa saaneen karhukuvan on luonut graafinen suunnittelija ja kuvittaja Matti Pikkujämsä.
Karhu Jouluolut tekee tänä syksynä paluun entistäkin jouluisampana. Uudistunut red lager on väriltään hehkuvan punertava ja maultaan lempeän maltainen. Paahteinen mallas tuo olueen syvyyttä, joka sopii täydellisesti talven tunnelmaan ja sesongin mausteisiinkin makuihin. Alkoholiprosentti on 5,0 %.
https://sinebrychoff.fi/newsroom/karhu-galaxy-neipa-ja-uudistunut-karhu-jouluolut/
Myös klassinen KOFF Jouluolut tulee jälleen vuodenvaihteen sesongin valikoimaan. Sen mallasohra on edellisvuosien tapaan kasvatettu uudistavan viljelyn menetelmin. Lisää tietoa myöhemmin syksyllä!
Lonkerot:
KOFF Long Drink Snappy Citrus 5,5% on uudenlainen makukokemus, jossa maistuvat raikkaat sitrushedelmät ja ripaus inkivääriä. Kirpeä sitruuna ja maukas mandariini luovat herkullisen syys- ja talvisesonkiin sopivan maun. Kausimauksi tuleva uutuus on makeutettu sokerilla, eikä se sisällä keinotekoisia makeutusaineita. Alkoholina on gini.
https://sinebrychoff.fi/newsroom/koff-long-drink-snappy-citrus-5-5-limited-edition
Energiajuomat:
Battery Pinkpine on pinkin ananaksen makuinen on energiajuoma, joka tarjoaa virkistystä ja nautintoa jokaiseen hetkeen. Sen mehukkaat maut tuovat palan tropiikkia arjen pyörteisiin. Juoma on makeutettu sokerilla ja pakattu 0,5 litran tölkkiin.
Samalla alkuperäiset klassikkomaut, Battery Energy Drink ja sen sokeriton vaihtoehto Battery Sugar Free, tulevat saataville myös 0,5 litran tölkissä.
https://sinebrychoff.fi/newsroom/battery-pinkpine-piristaevaen-pinkkiae-ananasta/
Monster Ultra Peachy Keen yhdistää mehukkaan persikan maun raikkaaseen Ultra-perheeseen. Lopputuloksena on kevyt, virkistävä ja täysin sokeriton energiajuoma. Juoma vetoaa niihin, jotka kaipaavat sokerittomalta ja kalorittomalta energiajuomalta kuivaa ja hienostunutta makua.
Monster Lando Norris Zero Sugar - F1-maailman uusi tähti Lando Norris saa nyt oman makunsa Monster-energiajuoman valikoimaan. Juoma yhdistää kirpeän melonin ja eksoottisen yuzun mehukkaan makeuden. Tuloksena on energisoiva juoma, joka antaa lisää kierroksia niin radalla kuin arjessa.
Monsterin suosituimmat maut ovat nyt saatavilla neljän puolen litran tölkin monipakkauksissa. Mukana on kaksi kestosuosikkia: alkuperäinen Monster Energy sekä myyntilistojen kärkinimi Monster Ultra White.
https://sinebrychoff.fi/newsroom/monster-energiajuoma-esittelee-kaksi-uutuusmakua-ja-suosikkimaut-monipakkauksissa/
Virvoitusjuomat ja vedet:
Coca-Cola Kirsikka on herkullinen uutuus sokeroitujen kolajuomien kategoriaan – kolmessa eri pakkauksessa. Kirsikka on nyt Euroopan ykkösmaku, joka hurmaa erityisen kovaa!
Bonaqua+ Hehkuvat hedelmät - herkullinen vesiuutuus maistuu mangolta ja acerolakirsikalta, ja siihen on lisätty B3-vitamiinia, mikä edistää ihon pysymistä normaalina.
Powerade Mountain Blast Zero tarjoaa tutun ja ikonisen marjan maun täysin ilman sokeria. Nesteytyksen ylläpitäminen on tärkeää, ja siksi Mountain Blast Zero on täydellinen valinta silloin, kun ei tarvitse hiilihydraatteja intensiivisiin harjoituksiin. B6-vitamiini tukee sekä kehon että mielen hyvinvointia, osana monipuolista ja terveellistä elämäntapaa.
https://sinebrychoff.fi/newsroom/coca-cola-kirsikka-bonaquaplus-hehkuvat-hedelmaet-ja-powerade-mountain-blast-zero-syksyn-uutuusmakuina/
Uutuuksien jakelu alkaa 25.8. kautta maan - KOFF Long Drink Snappy Citrus ja Monster Lando Norris on lanseerattu jo aiemmin kesällä.
Yhteyshenkilöt
Timo MikkolaviestintäpäällikköSinebrychoffPuh:+358408307176timo.mikkola@sff.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, Carlsberg, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor sekä Somersby ja Coca-Colan yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite. Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Sinebrychoff valmistaa juomat 100 % uusiutuvalla energialla ja juomanvalmistus on hiilineutraalia. Alkoholin kohtuukäyttöä yhtiö edistää laajalla alkoholittomien oluiden valikoimalla. Käymme parempaan huomiseen.
sinebrychoff.fi — Sinebrychoff - Facebook & Instagram: Sinebrychoff1819 - kohtuullisesti.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oy Sinebrychoff Ab
Karhu-olut kaappaa ruotsalaisen median juhlistaakseen naapurimaiden välistä kilpailua13.5.2025 09:02:15 EEST | Tiedote
Karhu aloittaa tiistaina 13. toukokuuta printtimainoskampanjan, jota tukevat digitaaliset ja sosiaalisen median materiaalit suurissa suomalaisissa ja ruotsalaisissa uutismedioissa – Helsingin Sanomat, Vasabladet, Österbottens Tidning, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Tidningen ja Kvällsposten.
Ravintolaraitiovaunu SpåraKOFF täyttää 30 vuotta12.5.2025 09:45:00 EEST | Tiedote
Suomen ainoa ravintolaraitiovaunu täyttää tasavuosia maanantaina 12.5.2025, jolloin sen ensimmäisestä ajelusta tulee kuluneeksi 30 vuotta. SpåraKOFF jatkaa liikennöintiään normaalisti jännitemuutoksesta huolimatta.
Sinebrychoffin kestävän kehityksen katsaus: Vedenkäyttö vähentynyt 100 miljoonaa litraa vuositasolla7.4.2025 13:43:15 EEST | Tiedote
Sinebrychoffin järjestyksessään 16. kestävän kehityksen katsaus on julkaistu. Katsaus paljastaa muun muassa, että Sinebrychoffin juomiin käytetyn veden määrä on vähentynyt yli 100 miljoonaa litraa vuositasolla noin kymmenessä vuodessa - tuotantolitrojen pysyessä suunnilleen samana.
Hedelmäisiä ja raikkaita makuja Sinebrychoffin kevätuutuuksissa24.2.2025 12:31:39 EET | Tiedote
Kevät tuo paljon herkullisia makuja Suomen suosikkijuomilta - muun muassa vadelmalonkeroa KOFF Long Drinkiltä, trooppisen hedelmäinen Karhu-olut, sitruunainen KOFF-olut ja mysteerimakuinen Battery. Monessa uutuudessa maistuvat hedelmät, marjat ja sitruksinen raikkaus! Kaikkien juomien tarkemmat tiedotteet ja kuvat löytyvät alla olevista linkeistä ja Sinebrychoffin uutishuoneesta: https://sinebrychoff.fi/newsroom/
Maailman ainoan ravintolaraitiovaunun SpåraKOFFin matka jatkuu5.2.2025 12:01:52 EET | Tiedote
Kantakaupungin raitiotien jännitteen nostosta alkanut jännitysnäytelmä sai onnellisen lopun.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme