Uutuusjuomien elonkorjuu tuo värikkäitä ja hedelmäisiä makuja

Keväällä selvästi erottunut hedelmäinen makutrendi jatkuu yhä syksyyn. Niin oluissa, lonkeroissa, virvoitusjuomissa kuin vesissäkin voi maistaa eksoottisia hedelmiä ja marjoja.

Monster-energiajuomien suosio Suomessa jatkuu, ja valikoimaan saapuvat toivotut ja kätevät neljän Monsterin monipakkaukset. Myös Batteryn klassikkomaut ovat nyt saatavilla isommissa tölkeissä.

Elokuussa julkistetaan myös vuodenvaihteen sesongin tuotteet, suurimpana muutoksena on uudistunut Karhu Jouluolut, joka on nyt oluttyyliltään red lager.

Oluet:

Karhu Galaxy NEIPA 5,6% on pehmeä ja täyteläinen New England IPA, jossa maistuvat Galaxy-humalan hedelmäiset ja trooppiset maut. Tölkin revontulista inspiraationsa saaneen karhukuvan on luonut graafinen suunnittelija ja kuvittaja Matti Pikkujämsä.

Karhu Jouluolut tekee tänä syksynä paluun entistäkin jouluisampana. Uudistunut red lager on väriltään hehkuvan punertava ja maultaan lempeän maltainen. Paahteinen mallas tuo olueen syvyyttä, joka sopii täydellisesti talven tunnelmaan ja sesongin mausteisiinkin makuihin. Alkoholiprosentti on 5,0 %.

https://sinebrychoff.fi/newsroom/karhu-galaxy-neipa-ja-uudistunut-karhu-jouluolut/

Myös klassinen KOFF Jouluolut tulee jälleen vuodenvaihteen sesongin valikoimaan. Sen mallasohra on edellisvuosien tapaan kasvatettu uudistavan viljelyn menetelmin. Lisää tietoa myöhemmin syksyllä!

Lonkerot:

KOFF Long Drink Snappy Citrus 5,5% on uudenlainen makukokemus, jossa maistuvat raikkaat sitrushedelmät ja ripaus inkivääriä. Kirpeä sitruuna ja maukas mandariini luovat herkullisen syys- ja talvisesonkiin sopivan maun. Kausimauksi tuleva uutuus on makeutettu sokerilla, eikä se sisällä keinotekoisia makeutusaineita. Alkoholina on gini.

https://sinebrychoff.fi/newsroom/koff-long-drink-snappy-citrus-5-5-limited-edition

Energiajuomat:



Battery Pinkpine on pinkin ananaksen makuinen on energiajuoma, joka tarjoaa virkistystä ja nautintoa jokaiseen hetkeen. Sen mehukkaat maut tuovat palan tropiikkia arjen pyörteisiin. Juoma on makeutettu sokerilla ja pakattu 0,5 litran tölkkiin.

Samalla alkuperäiset klassikkomaut, Battery Energy Drink ja sen sokeriton vaihtoehto Battery Sugar Free, tulevat saataville myös 0,5 litran tölkissä.

https://sinebrychoff.fi/newsroom/battery-pinkpine-piristaevaen-pinkkiae-ananasta/

Monster Ultra Peachy Keen yhdistää mehukkaan persikan maun raikkaaseen Ultra-perheeseen. Lopputuloksena on kevyt, virkistävä ja täysin sokeriton energiajuoma. Juoma vetoaa niihin, jotka kaipaavat sokerittomalta ja kalorittomalta energiajuomalta kuivaa ja hienostunutta makua.

Monster Lando Norris Zero Sugar - F1-maailman uusi tähti Lando Norris saa nyt oman makunsa Monster-energiajuoman valikoimaan. Juoma yhdistää kirpeän melonin ja eksoottisen yuzun mehukkaan makeuden. Tuloksena on energisoiva juoma, joka antaa lisää kierroksia niin radalla kuin arjessa.

Monsterin suosituimmat maut ovat nyt saatavilla neljän puolen litran tölkin monipakkauksissa. Mukana on kaksi kestosuosikkia: alkuperäinen Monster Energy sekä myyntilistojen kärkinimi Monster Ultra White.

https://sinebrychoff.fi/newsroom/monster-energiajuoma-esittelee-kaksi-uutuusmakua-ja-suosikkimaut-monipakkauksissa/

Virvoitusjuomat ja vedet:



Coca-Cola Kirsikka on herkullinen uutuus sokeroitujen kolajuomien kategoriaan – kolmessa eri pakkauksessa. Kirsikka on nyt Euroopan ykkösmaku, joka hurmaa erityisen kovaa!

Bonaqua+ Hehkuvat hedelmät - herkullinen vesiuutuus maistuu mangolta ja acerolakirsikalta, ja siihen on lisätty B3-vitamiinia, mikä edistää ihon pysymistä normaalina.

Powerade Mountain Blast Zero tarjoaa tutun ja ikonisen marjan maun täysin ilman sokeria. Nesteytyksen ylläpitäminen on tärkeää, ja siksi Mountain Blast Zero on täydellinen valinta silloin, kun ei tarvitse hiilihydraatteja intensiivisiin harjoituksiin. B6-vitamiini tukee sekä kehon että mielen hyvinvointia, osana monipuolista ja terveellistä elämäntapaa.

https://sinebrychoff.fi/newsroom/coca-cola-kirsikka-bonaquaplus-hehkuvat-hedelmaet-ja-powerade-mountain-blast-zero-syksyn-uutuusmakuina/

Uutuuksien jakelu alkaa 25.8. kautta maan - KOFF Long Drink Snappy Citrus ja Monster Lando Norris on lanseerattu jo aiemmin kesällä.