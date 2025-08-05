Suomen Jääkiekkomuseo tiedottaa: uudet Jääkiekkoleijonat valittu
Suomen Jääkiekkomuseo ry:n hallituksen asettama aatelointitoimikunta on valinnut kuusi uutta Jääkiekkoleijonaa. Valituiksi tulivat: 281 Topi Jaakola (pelaaja), 282 Mika Pyörälä (pelaaja), 283 Tuukka Rask (pelaaja), 284 Anssi Salmela (pelaaja), 285 Johanna Suban (erotuomari) ja 286 Jukka-Pekka Vuorinen (vaikuttaja).
Suomen Jääkiekkomuseo on aateloinut Jääkiekkoleijonia vuodesta 1985 alkaen. Valituiksi voivat tulla vain lajin parissa erityisen ansioituneet henkilöt. Vuodesta 2015 lähtien Jääkiekkoleijonien valinnasta vastaava asiantuntijatoimikunta on nimennyt myös suomalaisen jääkiekon hyväksi tehdystä työstä palkittavia henkilöitä. Yrjö Salminen -elämäntyöpalkinto päätettiin jakaa seuraaville ehdokkaille: Antti Koskinen, Matti Virmanen ja Antti Virtanen.
Yhteyshenkilöt
Museonjohtaja
Salla Järnefelt
050 329 0988
salla.jarnefelt@tampere.fi
