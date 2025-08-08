Presidentti Stubb osallistuu rauhaa Ukrainassa käsittelevään kokoukseen
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 47/2025
11.8.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu rauhaa Ukrainassa käsittelevään kokoukseen keskiviikkona 13. elokuuta 2025. Kokous järjestetään ennen presidentti Trumpin suunniteltua tapaamista presidentti Putinin kanssa.
Kokouksen on kutsunut koolle Saksan liittokansleri Friedrich Merz. Kokous järjestetään etäyhteydellä. Kokoukseen on kutsuttu eurooppalaisista johtajista presidentti Stubbin lisäksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Puolan pääministeri Donald Tusk, Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer, Italian pääministeri Giorgia Meloni sekä EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja António Costa ja Naton pääsihteeri Mark Rutte.
Eurooppalaisten johtajien tapaamisen jälkeen kokoukseen liittyvät Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja varapresidentti J.D. Vance.
Kokousten päätteeksi Saksa on kutsunut koolle halukkaiden koalition johtajat etäyhteydellä.
