Maakuntien asukkaita ja muita toimijoita osallistetaan LUMO-ohjelman laadintaan ajankohtaisilla nettikyselyillä (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnille laaditaan LUMO-ohjelma, josta tulee yhteinen työkalu alueen toimijoille luontokadon hillitsemiseksi. Ohjelma sisältää sekä strategisia linjauksia että konkreettisia toimenpiteitä. LUMO-ohjelman laadinnasta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa.
Yhdessä hyvinvoivan luonnon asialla
LUMO-ohjelman laaditaan laajassa yhteistyössä maakuntien eri sektoritoimijoiden kanssa. Toimijoita osallistetaan LUMO-ohjelmatyöhön työpajojen, nettikyselyiden ja muiden tilaisuuksien avulla. LUMO-ohjelman projektipäällikkö Robin Sjöblom painottaa, että ”LUMO-ohjelman tulee olla yhteinen ja toimiva työkalu, joka sopii pohjalaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Siksi maakuntien toimijat otetaan mukaan koko prosessin ajan.” LUMO-ohjelman toimeenpano pohjautuu vapaaehtoisuuteen, ja tavoitteena on, että laajan osallistamisen kautta maakuntien toimijat sitoutuvat ohjelman toimeenpanoon.
LUMO-ohjelman laadinta etenee
LUMO-ohjelman laadinta käynnistyi viime syksynä LUMO-ohjelman Kick-off-webinaarilla. Talven ja kevään aikana on järjestetty teemakohtaisia työpajoja, joihin on kutsuttu laaja joukko maakuntien toimijoita eri sektoreilta. Työpajoissa on yhdessä pohdittu, millaisia uhkia ja paineita juuri pohjalaismaakuntien luontoon kohdistuu, sekä keskusteltu elinympäristökohtaisista tavoitetiloista ja yleisistä toimenpidetarpeista luontokadon hillitsemiseksi. Projektipäällikkö Robin Sjöblom toteaa: ”On ollut ilo nähdä, miten aktiivisesti maakuntien toimijat ovat osallistuneet työpajoihin pohtimaan, miten luonnon tilaa voisi parantaa maakunnissa. Heti prosessin alussa huomattiin, että meillä kaikilla on selkeästi sama toive – monimuotoinen ja elävä pohjalainen luonto!”
Miten pohjalaismaakuntien luonnon tilaa voisi parantaa juuri sinun mielestäsi?
Toimijakohtaisten nettikyselyiden tavoitteena on osallistaa maakuntien asukkaat ja muut toimijat entistä laajemmin. ”Maakuntien asukkaiden ja toimijoiden käytännön tuntemus ja osaaminen maakuntien luonnosta tuo paljon lisäarvoa LUMO-ohjelman laadintaprosessiin”, kertoo Robin Sjöblom.
Nettikyselyjen avulla selvitetään asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä maakuntien luontoon kohdistuvista uhista ja mahdollisista ratkaisuista sekä siitä, miten luonnon tilaa voisi parantaa yleisesti tai oman sektorin näkökulmasta. Alla on linkit toimijakohtaisiin nettikyselyihin. Nettikyselyt ovat avoinna 14.9. saakka, ja vastaukset voi halutessaan jättää anonyymisti.
- Avoin kysely maakuntien asukkaille
- Maanviljelijät ja metsänomistajat
- Yritykset
- Osakaskunnat
- Seurakunnat
- Yhdistykset ja järjestöt
- Lisätietoa LUMO-ohjelmasta
LUMO-ohjelman laadintaprosessin jatkovaiheet
Alkusyksyn aikana järjestetään viimeiset tilaisuudet, joissa keskustellaan luontokadosta ja sen torjunnasta erityisesti eri sektoreiden näkökulmasta. Koko laatimisprosessin aikana kerättyjen tulosten pohjalta laaditaan LUMO-ohjelmaluonnos, joka suunnitelmien mukaan julkaistaan ja lähetetään lausuntokierrokselle loka-marraskuun aikana. Luonnoksen julkaisun yhteydessä järjestetään avoin tiedotustilaisuus. Tavoitteen on, että lopullinen LUMO-ohjelma julkaistaan vuoden 2026 alussa, kun ohjelmasta saadut lausunnot on huomioitu. Lisätietoa tulevista tapahtumista löytyy LUMO-ohjelman aluesivulta:
Projektipäällikkö Robin Sjöblom, puh. 0295 027 764
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
