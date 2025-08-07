Maakuntien asukkaita ja muita toimijoita osallistetaan LUMO-ohjelman laadintaan ajankohtaisilla nettikyselyillä (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)

Yhdessä hyvinvoivan luonnon asialla

LUMO-ohjelman laaditaan laajassa yhteistyössä maakuntien eri sektoritoimijoiden kanssa. Toimijoita osallistetaan LUMO-ohjelmatyöhön työpajojen, nettikyselyiden ja muiden tilaisuuksien avulla. LUMO-ohjelman projektipäällikkö Robin Sjöblom painottaa, että ”LUMO-ohjelman tulee olla yhteinen ja toimiva työkalu, joka sopii pohjalaisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin. Siksi maakuntien toimijat otetaan mukaan koko prosessin ajan.” LUMO-ohjelman toimeenpano pohjautuu vapaaehtoisuuteen, ja tavoitteena on, että laajan osallistamisen kautta maakuntien toimijat sitoutuvat ohjelman toimeenpanoon.

LUMO-ohjelman laadinta etenee

LUMO-ohjelman laadinta käynnistyi viime syksynä LUMO-ohjelman Kick-off-webinaarilla. Talven ja kevään aikana on järjestetty teemakohtaisia työpajoja, joihin on kutsuttu laaja joukko maakuntien toimijoita eri sektoreilta. Työpajoissa on yhdessä pohdittu, millaisia uhkia ja paineita juuri pohjalaismaakuntien luontoon kohdistuu, sekä keskusteltu elinympäristökohtaisista tavoitetiloista ja yleisistä toimenpidetarpeista luontokadon hillitsemiseksi. Projektipäällikkö Robin Sjöblom toteaa: ”On ollut ilo nähdä, miten aktiivisesti maakuntien toimijat ovat osallistuneet työpajoihin pohtimaan, miten luonnon tilaa voisi parantaa maakunnissa. Heti prosessin alussa huomattiin, että meillä kaikilla on selkeästi sama toive – monimuotoinen ja elävä pohjalainen luonto!”

Miten pohjalaismaakuntien luonnon tilaa voisi parantaa juuri sinun mielestäsi?

Toimijakohtaisten nettikyselyiden tavoitteena on osallistaa maakuntien asukkaat ja muut toimijat entistä laajemmin. ”Maakuntien asukkaiden ja toimijoiden käytännön tuntemus ja osaaminen maakuntien luonnosta tuo paljon lisäarvoa LUMO-ohjelman laadintaprosessiin”, kertoo Robin Sjöblom.

Nettikyselyjen avulla selvitetään asukkaiden ja toimijoiden näkemyksiä maakuntien luontoon kohdistuvista uhista ja mahdollisista ratkaisuista sekä siitä, miten luonnon tilaa voisi parantaa yleisesti tai oman sektorin näkökulmasta. Alla on linkit toimijakohtaisiin nettikyselyihin. Nettikyselyt ovat avoinna 14.9. saakka, ja vastaukset voi halutessaan jättää anonyymisti.

LUMO-ohjelman laadintaprosessin jatkovaiheet

Alkusyksyn aikana järjestetään viimeiset tilaisuudet, joissa keskustellaan luontokadosta ja sen torjunnasta erityisesti eri sektoreiden näkökulmasta. Koko laatimisprosessin aikana kerättyjen tulosten pohjalta laaditaan LUMO-ohjelmaluonnos, joka suunnitelmien mukaan julkaistaan ja lähetetään lausuntokierrokselle loka-marraskuun aikana. Luonnoksen julkaisun yhteydessä järjestetään avoin tiedotustilaisuus. Tavoitteen on, että lopullinen LUMO-ohjelma julkaistaan vuoden 2026 alussa, kun ohjelmasta saadut lausunnot on huomioitu. Lisätietoa tulevista tapahtumista löytyy LUMO-ohjelman aluesivulta: