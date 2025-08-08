Yrittäjägallup: Muuttaako yrittäjyys perhesuunnitelmia? – Nuorista yrittäjistä neljännes haaveilee isommasta perheestä

Kyselytutkimukseen vastanneista yrittäjistä 18 prosenttia on lapsettomia. Lapsettomista YEL-vakuutetuista 43 prosenttia ilmoittaa toivotun lapsilukunsa täyttyneen, mutta joka kolmannella lapsitoiveet eivät ole täyttyneet.

Kyselyyn vastanneista 1 351 pk-yrittäjästä suurimmalle osalle yrittäjyys ei ole vaikuttanut heidän toivomansa lapsiluvun toteutumiseen. Kuitenkin 12 prosenttia kokee yrittäjyyden vaikeuttaneen asiaa, kun vain kaksi prosenttia arvioi sen helpottaneen perhehaaveiden toteutumista.

”Yrittäjyys toimii mahdollistajana silloin, kun sen mukana tulee vapaus valita työajat. Toisaalta yrittäjyyteen liittyvä taloudellinen epävarmuus saattaa olla esteenä”, Hellstén sanoo.

Perhevapaauudistus toi joustoja, osalle kotihoidontuki on tärkeä

Myös yrittäjällä on oikeus Kelan maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Yrittäjän ei tarvitse pohtia työlainsäädäntöä, vaan hän saa olla kotona lapsen kanssa parhaaksi katsomallaan tavalla.

”Vuonna 2022 voimaan tullut perhevapaauudistus on tuonut yrittäjävanhemmille kaivattuja joustoja. Yrittäjän on aiempaa helpompi yhdistää vanhemmuus ja yritystoiminta”, Hellstén arvioi.

Esimerkiksi vanhempainrahapäiviä voi pitää hyvinkin joustavasti siihen saakka, kun lapsi täyttää kaksi vuotta. Päivärahakauden voi myös aloittaa vasta 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Joustojen käyttöä helpottaa se, että oikeus kotihoidon tukeen syntyy, kun lapsen syntymästä on kulunut 160 arkipäivää.

Kyselytutkimuksessa 44 prosenttia YEL-vakuutetuista vastaajista sanoo, että kotihoidontuella on ollut heidän perheensä toimeentulon kannalta merkitystä, kun heidän lapsensa olivat pieniä. 52 prosenttia arvioi, ettei sillä ole ollut merkitystä. Vastaushetkellä alle kouluikäisten lasten vanhempana olleista 53 prosenttia koki tuen merkitykselliseksi.

Yrittäjät painavat pitkää päivää

Yli puolet kyselyyn vastanneista YEL-vakuutetuista yrittäjistä tekee yli 40-tuntista työviikkoa. Siitä huolimatta 40 prosenttia kokee onnistuvansa tasapainottamaan perhe-elämän ja yrittäjyyden hyvin, ja 45 prosenttia kohtuullisesti. Vain 13 prosenttia kertoo, ettei tasapaino arjessa onnistu.

“Työpäivät pitenevät yrityskoon kasvaessa. Parisuhteessa elävät yrittäjät tekevät pidempää työviikkoa kuin sinkut. Myös yrittäjävanhemmat työskentelevät keskimäärin enemmän kuin lapsettomat — poikkeuksena alle kouluikäisten lasten vanhemmat”, Hellsten sanoo.

Moni yrittäjä liian yksin lapsiarjen keskellä – hoitoapua ja tukea kaivataan

Kaikissa vastaajissa suurimmat haasteet perheen ja yrittäjyyden yhdistämisessä tuovat ajan puute (52 %) ja taloudellinen epävarmuus (51 %). Pienten lasten vanhempien vastauksissa korostuvat myös puuttuva tukiverkosto ja lastenhoitajan puute.

“Ajan puute korostuu työllistävillä yrittäjillä ja taloudellinen epävarmuus taas naisilla ja yksinyrittäjillä sekä palvelualalla. Sinkut ja lapsettomat vastaajat osaavat muita vastaajia harvemmin nimetä suurimpia haasteita, mutta toisaalta he eivät pidä ajan puutetta yhtä usein haasteena kuin lapselliset ja parisuhteessa elävät”, Hellsten sanoo.

Suomen Yrittäjät perehtyy tuloksiin vielä tarkoin ja julkistaa perhepoliittisen ohjelman syksyllä.

Poimintoja tuloksista (n = 1 351)

Lapsettomuus : Yrittäjistä 18 prosenttia on lapsettomia. Vähiten lapsettomia on yli kymmenen työllistävissä yrityksissä, joiden yrittäjistä vailla lapsia on seitsemän prosenttia. Yksinyrittäjistä 23 prosenttia on lapsettomia.

: Yrittäjistä 18 prosenttia on lapsettomia. Vähiten lapsettomia on yli kymmenen työllistävissä yrityksissä, joiden yrittäjistä vailla lapsia on seitsemän prosenttia. Yksinyrittäjistä 23 prosenttia on lapsettomia. Toivottu lapsiluku : 78 prosentilla yrittäjistä on lapsia toivomansa määrä. Alle 39-vuotiaista yrittäjistä 28 prosentilla ei ole toivottua lapsimäärää. Miesyrittäjistä 80 prosentilla on toivomansa lapsimäärä, naisyrittäjistä 74 prosentilla. Lapsettomista yrittäjistä 43 prosenttia ilmoittaa toivotun lapsilukunsa täyttyneen.

: 78 prosentilla yrittäjistä on lapsia toivomansa määrä. Alle 39-vuotiaista yrittäjistä 28 prosentilla ei ole toivottua lapsimäärää. Miesyrittäjistä 80 prosentilla on toivomansa lapsimäärä, naisyrittäjistä 74 prosentilla. Lapsettomista yrittäjistä 43 prosenttia ilmoittaa toivotun lapsilukunsa täyttyneen. Yrittäjyyden vaikutus : Valtaosalla (77 %) yrittäjyys ei ole vaikuttanut toivotun lapsimäärän toteutumiseen. 12 prosentilla yrittäjyys on vaikeuttanut asiaa ja kahdella prosentilla helpottanut. Pienempien lasten vanhempien ja lapsettomien vastaajien joukossa yrittäjyyden koetaan sekä vaikeuttaneen että helpottaneen toivotun lapsimäärän toteutumista muita useammin.

: Valtaosalla (77 %) yrittäjyys ei ole vaikuttanut toivotun lapsimäärän toteutumiseen. 12 prosentilla yrittäjyys on vaikeuttanut asiaa ja kahdella prosentilla helpottanut. Pienempien lasten vanhempien ja lapsettomien vastaajien joukossa yrittäjyyden koetaan sekä vaikeuttaneen että helpottaneen toivotun lapsimäärän toteutumista muita useammin. Yrittäjäpuoliso : Lähes joka neljännellä (24 %) yrittäjällä on myös yrittäjäpuoliso. Naisyrittäjistä joka kolmannella on yrittäjäpuoliso.

: Lähes joka neljännellä (24 %) yrittäjällä on myös yrittäjäpuoliso. Naisyrittäjistä joka kolmannella on yrittäjäpuoliso. Tasapainottaminen : Yrittäjät pystyvät yleensä joko hyvin (40 %) tai kohtuullisesti (45 %) tasapainottamaan perheen ja yrittäjyyden arjessaan. Huonosti pystyy 13 prosenttia. Vaikeinta tasapainon löytäminen on vastaajilla, joiden lapset ovat kouluikäisiä tai vieläkin pienempiä.

: Yrittäjät pystyvät yleensä joko hyvin (40 %) tai kohtuullisesti (45 %) tasapainottamaan perheen ja yrittäjyyden arjessaan. Huonosti pystyy 13 prosenttia. Vaikeinta tasapainon löytäminen on vastaajilla, joiden lapset ovat kouluikäisiä tai vieläkin pienempiä. Työviikko : Yrittäjät tekevät yleensä pitkää työviikkoa. 48 prosenttia työskentelee yli 40 tuntia viikossa, 38 prosenttia 20-40 tuntia ja yksitoista prosenttia alle 20 tuntia. Päivät ovat pisimpiä yli kymmenen työllistävien yrityksissä.

: Yrittäjät tekevät yleensä pitkää työviikkoa. 48 prosenttia työskentelee yli 40 tuntia viikossa, 38 prosenttia 20-40 tuntia ja yksitoista prosenttia alle 20 tuntia. Päivät ovat pisimpiä yli kymmenen työllistävien yrityksissä. Haasteet : Suurimmat haasteet perheen ja yrittäjyyden yhdistämisessä tuovat ajan puute (52 %) ja taloudellinen epävarmuus (51 %). Ajan puute korostuu työllistävillä yrittäjillä, taloudellinen epävarmuus taas mm. naisilla ja yksinyrittäjillä. Pienempien lasten vanhemmille ajan puute ja taloudellinen epävarmuus ovat muita vastaajia suurempia haasteita.

: Suurimmat haasteet perheen ja yrittäjyyden yhdistämisessä tuovat ajan puute (52 %) ja taloudellinen epävarmuus (51 %). Ajan puute korostuu työllistävillä yrittäjillä, taloudellinen epävarmuus taas mm. naisilla ja yksinyrittäjillä. Pienempien lasten vanhemmille ajan puute ja taloudellinen epävarmuus ovat muita vastaajia suurempia haasteita. Kotihoidontuki: 44 prosenttia YEL-vakuutetuista (n = 1070) vastaajista sanoo, että kotihoidontuella on ollut heidän perheensä toimeentulon kannalta merkitystä. Vastaushetkellä alle kouluikäisten lasten vanhempana olleista 53 prosenttia koki tuen merkitykselliseksi.

Tutustu tuloksiin tarkemmin tästä.

Yrittäjägallupin toteutti Verian Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Yrittäjägallupiin vastasi 1 351 pk-yrityksen edustajaa 6.–19.5.2025. Vastaajista 1 070 oli YEL-vakuutettuja yrittäjiä. Tulosten luottamusväli on 2,7 prosenttiyksikköä suuntaansa kokonaistulosten osalta.