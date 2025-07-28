Lauri Veijalainen vetämään EK:n Ukraina-vientihanketta
Lauri Veijalainen aloittaa Elinkeinoelämän keskusliiton Pro Ukraina -hankkeen projektijohtajana 25.8. Hankkeen tavoitteena on saada yli 200 suomalaisyritystä mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen.
Uransa aikana Lauri Veijalainen (57) on ollut avaamassa Suomen ovia Ukrainaan toimiessaan East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtajana ja työskennellessään Suomen Kiovan-suurlähetystössä. Hän on ollut myös käynnistämässä Ikean Ukrainan toimintoja. Toimitusjohtajakokemusta Veijalaisella on Stockmannilta ja viimeksi Indoor Groupilta.
EK:ssa Lauri Veijalaisen tehtävänä on käynnistää suomalaisen yrityskentän laajamittainen osallistuminen Ukrainan jälleenrakentamiseen: Pro Ukraina -hankkeen tavoitteena on saada vähintään 200 suomalaisyritystä aloittamaan vientitoiminta Ukrainaan seuraavan kahden vuoden aikana. Samalla rakennetaan Suomen vienninedistämisen uutta toimintamallia tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.
Veijalainen panostaa eritoten Suomen pään kenttätyöhön aktivoiden ja auttaen potentiaalisia vientiyrityksiä eri toimialoilta ja eri maakunnista. Hän toimii tiiviissä yhteistyössä EK:n ja EastChamin Kiovan-toimiston kanssa, joka puolestaan auttaa suomalaisyrityksiä alkuun paikan päällä Ukrainassa.
Pro Ukraina on EK:lle prioriteettihanke, korostaa toimitusjohtaja Jyri Häkämies:
”Onnistumalla jälleenrakentamisessa vahvistamme Ukrainan resilienssiä sekä edistämme maan länsi-integraatiota ja EU-jäsenyyttä. Liikkeellä pitää olla jo nyt, samassa tahdissa muiden pohjoismaiden kanssa. Kyseessä on Euroopan historian suurin rakennusurakka, jonka kokoluokka on Maailmanpankin mukaan yli 520 miljardia dollaria. Suomalaisyrityksille se voi EK:n arvion mukaan tarjota lisää vientiä ja kasvua vuosittain noin 1 - 2 miljardin euron arvosta. Vahvan Ukraina-taustan omaavana kokeneena yritysjohtajana Lauri on erinomainen vahvistus joukkueeseemme”.
”Ukrainan jälleenrakentaminen on maan kivijalka tulevaisuuteen. Se on erittäin tärkeä asia koko Euroopalle ja samalla mahdollisuus myös Suomelle. On kunnia olla mukana Pro Ukraina -hankkeessa”, toteaa Lauri Veijalainen.
Lauri Veijalainen raportoi EK:n yrittäjyydestä ja kansainvälisestä kaupasta vastaavalle johtajalle Petri Vuoriolle.
Lisätiedot:
johtaja Petri Vuorio, puh. 050 323 2979, petri.vuorio@ek.fi
projektijohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648, Veijalainen.lauri@gmail.com
