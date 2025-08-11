Aluehallituksen syyskausi käynnistyi
Aluehallitus kokoontui maanantaina 11. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa, jossa käsiteltiin muun muassa kuntoutuksen asioita.
Aluehallitus hyväksyi lääkinnällisen kuntoutuksen, lymfaterapian ja jalkaterapian palvelusetelisääntökirjaan tehdyt tarkennukset, jotka astuvat voimaan 1. syyskuuta alkaen. Uudessa sääntökirjassa eläinavusteinen terapia on sisällytetty osaksi toimintaterapiaa ja fysioterapiaa. Lisäksi tulkkausohjetta ja terapioiden sisältöjä on tarkennettu vastaamaan omaa toimintaa.
Lisäksi aluehallitus hyväksyi muutokset kuntoutuksen avaintuloksiin. Avaintulokset liittyvät hyvinvointialueen käyttämään OKR-malliin (objectives and key results), johon kuuluu toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Ideana on määrittää yhteisesti tavoitteet, jotka kertovat, mitä kohti mennään sekä seurata ja mitata avaintuloksia, jotka puolestaan kertovat, ollaanko maaliin päästy toivotulla tavalla.
Tulosalueiden avaintulokset sisältyvät vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan ja niiden muutokset vaativat käsittelyn aluehallituksessa. Muutokset kuntoutuksen avaintuloksiin eivät madalla tavoitteita tai muuta niitä. Kyse on tavoitteiden seurannasta ja mittareista.
Irtaimiston myynnille uudet ohjeet
Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli myös hyvinvointialueen irtaimen omaisuuden myyntiä ja lahjoittamista koskevia periaatteita. Tarve periaatteille ja yhteisille ohjeille on tullut palveluverkkomuutosten myötä. Jos kalusteille tai laitteille ei löydy jatkokäyttöä sisäisen kierrätyksen kautta, on ne voitava myydä tai lahjoittaa. Nyt hyväksytyt periaatteet linjaavat, mitä tavaroita voidaan milläkin perusteella myydä ja millä perusteella lahjoittaa.
Aluehallitus päätti lisäksi perustaa viisi kotiutusohjaajan virkaa ikäihmisten palveluihin. Muutos ei lisää kustannuksia, koska nykyiset työsuhteiset ohjaajat siirtyvät virkasuhteisiin ilman hakumenettelyä, suostumuksella. Muutos johtuu uudistuksista ikäihmisten asumispalveluissa ja perusterveydenhuollon sairaalapalveluissa.
Aluehallitus jätti pöydälle kaksi edustajien nimeämisiin liittyvää asiaa. Hämeenlinnan Erityisasuntosäätiön hallitukseen tai Hämeenlinnan Vanhusten Asuntosäätiön hallitukseen ei vielä nimetty hyvinvointialueen edustajia. Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 25. elokuuta.
