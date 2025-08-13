Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen lausunnon Solar Finland Oy:n Ruohoinenmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)
Solar Finland Oy suunnittelee Kurikkaan Ruohoinenmäen alueelle enintään 10 voimalan tuulivoimahanketta. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 261 m ja yksikköteho 7,2 MW. Hankealue sijaitsee Kurikan kaupungin eteläosassa, Yli-Koskuen kylästä noin 4 km länteen, ja aivan Karvian kunnan sekä Parkanon kaupungin pohjoisrajoilla.
Hankealueen ulkoiselle sähkönsiirrolle suunnitellaan kahta reittivaihtoehtoa. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleina joko Seinäjoelle Julmalan muuntoasemalle (39,6 km) tai Parkanoon Vakerimäkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle (25,8 km).
Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle yhteensä 25 lausuntoa ja 9 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä otettiin kantaa mm. hankkeen vaikutuksista maisemaan, ihmisen elinoloihin ja terveyteen, linnustoon ja muihin eläimiin, ekologisiin yhteyksiin, pinta- ja pohjavesiin sekä alueen kaikkien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksiin. ELY-keskuksen mukaan arviointi tulee kohdentaa todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arviointiin, joita ovat tämänhetkisen tiedon mukaan ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja muuhun eliöstöön sekä ekologisiin yhteyksiin kohdistuvia vaikutukset. Linnustovaikutuksista etenkin vaikutukset suurten petolintujen reviireihin on erityisen tärkeää selvittää perusteellisesti. Myös yhteisvaikutukset alueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa on tärkeä arvioida.
Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/ruohoinenmaki-tuulivoima-YVA.
Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan muutosta kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei perustu luonnonvarojen ylikulutukseen ja fossiilisiin polttoaineisiin.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ylitarkastaja Katja Haukilehto, puh 0295 027 794
Linkit
Tietoa julkaisijasta
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Päätoimipaikka Seinäjoki: Alvar Aallon katu 8, PL 156
Vaasa: Wolffintie 35 | Kokkola: Pitkänsillankatu 15
0295 027 500
http://www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on monialainen, alueellinen toimija. Haluamme edistää alueemme elinvoimaa, kestävää kasvua ja hyvää tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta. Hoidamme elinkeinoihin, ympäristöön ja liikenteeseen liittyviä tehtäviä asiakkaidemme eli ihmisten, yritysten ja yhteisöjen hyväksi. Teemme työtämme Etelä-Pohjanmaan lisäksi Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alueilla ympäristö- ja liikenneasioissa.
ELY-keskusten valtakunnallisia tiedotteita voit lukea täältä: ELY-keskukset
NTM-centralen i Södra Österbotten är en branschövergripande, regional aktör. Vi vill främja livskraft, hållbar tillväxt, en god framtid samt välstånd och intern säkerhet i regionen. Vi sköter uppgifter i anslutning till näringslivet, miljön och trafiken för våra kunders, dvs. människors, företags och sammanslutningars bästa. Vi är verksamma utöver i Södra Österbotten även i Österbotten och Mellersta Österbotten i fråga om miljö- och trafikfrågor.
NTM-centralernas riksomfattande pressmeddelanden kan du läsa här: NTM-centralerna
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus | NTM-centralen i Södra Österbotten
Invånare och andra aktörer i landskapen inkluderas i arbetet med att göra upp LUMO-programmet med hjälp av nätformulär (Södra Österbotten och Österbotten)13.8.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Ett LUMO-program utarbetas för landskapen Österbotten och Södra Österbotten. Programmet kommer att vara de regionala aktörernas gemensamma verktyg för att stävja förlusten av den biologiska mångfalden. LUMO-programmet kommer att innehålla både strategiska riktlinjer och konkreta åtgärder. NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar tillsammans med landskapsförbunden i Södra Österbotten och Österbotten för att göra upp LUMO-programmet.
Maakuntien asukkaita ja muita toimijoita osallistetaan LUMO-ohjelman laadintaan ajankohtaisilla nettikyselyillä (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)13.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnille laaditaan LUMO-ohjelma, josta tulee yhteinen työkalu alueen toimijoille luontokadon hillitsemiseksi. Ohjelma sisältää sekä strategisia linjauksia että konkreettisia toimenpiteitä. LUMO-ohjelman laadinnasta vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen kanssa.
NTM-centralen i Södra Österbotten fortsätter att inventera naturtyper enligt naturvårdslagen sommaren 2025 (landskapen i Österbotten)7.8.2025 10:00:00 EEST | Pressmeddelande
Under sommaren 2025 fortsätter NTM-centralen i Södra Österbotten att inventera naturtyper i enlighet med den nya naturvårdslagen (09/2023) i sitt verksamhetsområde som en del av de nationella inventeringarna. Inventeringarna koncentreras till sandstränder vid Östersjön och sjöar, öppna och trädbevuxna dyner samt skogsklädda naturtyper såsom svämskogar i inlandet och ädellövskogar. NTM-centralen informerar markägarna om naturtyper som förekommer på deras marker.
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa luonnonsuojelulain mukaisten luontotyyppien inventointeja kesällä 2025 (Pohjalaismaakunnat)7.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus jatkaa kesällä 2025 luonnonsuojelulain (09/2023) mukaisten luontotyyppien inventointeja toiminta-alueellaan osana valtakunnallisia inventointeja. Inventoinnit keskittyvät Itämeren ja sisävesien hiekkarantoihin, avoimiin ja metsäisiin dyyneihin sekä metsäisiin luontotyyppeihin kuten sisämaan tulvametsiin ja jalopuumetsiköihin. ELY-keskus tiedottaa maanomistajia heidän maillaan sijaitsevien luontotyyppien esiintymisestä.
Totalt 12 sökande till tjänsten som överdirektör för livskraftscentralen i Södra Österbotten4.8.2025 14:30:00 EEST | Pressmeddelande
Arbets- och näringsministeriet söker överdirektörer för tio regionala livskraftscentraler som inleder sin verksamhet den 1 januari 2026. Tjänsterna som överdirektörer är gemensamma för envar livskraftscentral, och de tillsätts den 1 januari 2026 för en viss tid, dock för högst fem år i sänder. Tjänstestället för tjänsten som överdirektör för livskraftscentralen i Södra Österbotten är Seinäjoki.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme