Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut YVA-yhteysviranomaisen lausunnon Solar Finland Oy:n Ruohoinenmäen tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta (Etelä-Pohjanmaa)

Hankealueen ulkoiselle sähkönsiirrolle suunnitellaan kahta reittivaihtoehtoa. Sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleina joko Seinäjoelle Julmalan muuntoasemalle (39,6 km) tai Parkanoon Vakerimäkeen suunnitteilla olevalle sähköasemalle (25,8 km).

Hankkeesta vastaavan laatimasta ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta toimitettiin ELY-keskukselle yhteensä 25 lausuntoa ja 9 mielipidettä. Lausunnoissa ja mielipiteissä otettiin kantaa mm. hankkeen vaikutuksista maisemaan, ihmisen elinoloihin ja terveyteen, linnustoon ja muihin eläimiin, ekologisiin yhteyksiin, pinta- ja pohjavesiin sekä alueen kaikkien tuulivoimahankkeiden yhteisvaikutuksiin. ELY-keskuksen mukaan arviointi tulee kohdentaa todennäköisesti merkittävien ympäristövaikutusten arviointiin, joita ovat tämänhetkisen tiedon mukaan ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maisemaan, linnustoon ja muuhun eliöstöön sekä ekologisiin yhteyksiin kohdistuvia vaikutukset. Linnustovaikutuksista etenkin vaikutukset suurten petolintujen reviireihin on erityisen tärkeää selvittää perusteellisesti. Myös yhteisvaikutukset alueen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa on tärkeä arvioida.

Arviointiohjelma ja ELY-keskuksen lausunto kokonaisuudessaan löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/ruohoinenmaki-tuulivoima-YVA.

