POP Pankki -ryhmän liiketoiminta kasvussa, alkuvuoden tulos hyvällä tasolla markkinakorkojen laskusta huolimatta

Liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 112,1 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 10,3 prosenttia vertailukauteen. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 6,5 prosenttia 69,8 miljoonaan euroon. Kuluja kasvattaa ryhmässä muun muassa käynnissä olevan pankkijärjestelmäuudistuksen lisäksi lokakuussa voimaan astuvan EU:n SEPA-pikamaksuasetuksen edellyttämät investoinnit maksujärjestelmiin. POP Pankki -ryhmään kuuluu 18 itsenäistä, jäsenten omistamaa POP Pankkia sekä keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Asuntoluottopankki Oyj.



”Globaali epävarmuus on haastanut markkinoiden ennustettavuutta jo jonkin aikaa, eikä tilanteen odoteta muuttuvan hetkeen. Korkotason lasku ja inflaation taittuminen helpottavat kuitenkin asiakkaiden maksukykyä, mikä puolestaan tukee kotitalouksien ostovoiman kehittymistä. Arvonalentumistappioiden määrä olikin alkuvuonna edellisvuotta alhaisempi, joskin taloudellinen epävarmuus tulee heijastumaan etenkin yritysasiakkaiden tilanteeseen vielä jonkin aikaa”, kommentoi POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.

”Näemme, että paikallistuntemus, kattavat digitaaliset palvelut, asiakaslähtöinen toimintatapamme sekä panostuksemme yritysasiakasliiketoimintaan ovat vahvuuksiamme. Uusi, tänä keväänä henkilöasiakkaille lanseeraamamme ryhmätason jäsenetuohjelma palkitsee palveluidemme käytön laajuudesta. Asiakaskokemukseen keskeisesti liittyvän järjestelmäuudistuksemme aikataulu on tarkentunut ja olemme asettaneet tavoitteeksi uuden järjestelmän käyttöönoton alkuvuoden 2026 aikana.”





(M € / %) 1.1.-30.6.2025 1.1.-30.6.2024 1.1.-31.12.2024 Korkokate 84,2 M€ 96,0 M€ 187,9 M€ Palkkiotuotot ja -kulut, netto 23,4 M€ 23,0 M€ 44,6 M€ Rahoitusvarojen arvonalentumiset -7,6 M€ -13,5 M€ -22,4 M€ Tulos ennen veroja 35,9 M€ 46,5 M€ 89,8 M€ Katsauskauden tulos 29,1 M€ 37,5 M€ 72,6 M€ Luottokanta 4806,8 M€ 4651,6 M€ 4743,6 M€ Talletuskanta 4460,7 M€ 4322,0 M€ 4370,4 M€ Oma pääoma 784,4 M€ 721,3 M€ 759,5 M€ Taseen loppusumma 6376,9 M€ 5918,2 M€ 6257,0 M€ Kulu-tuottosuhde 62,2 % 52,5 % 54,5 % Kokonaispääoman tuotto, ROA 0,9 % 1,3 % 1,2 % Oman pääoman tuotto, ROE 7,5 % 10,6 % 10,0 % Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1) 25,3 % 22,8 % 21,8 % Vakavaraisuussuhde, (TC) 25,3 % 22,8 % 21,8 %

POP Pankki -ryhmän näkymät vuodelle 2025

POP Pankki -ryhmän näkymät vuodelle 2025 ei ole muuttuneet. Alentunut korkotaso pienentää POP Pankki -ryhmän loppuvuoden korkokatetta vertailukauteen nähden, mutta vaikutusta kompensoivat osittain korkosuojaukset. Kohonnut työttömyysaste ja konkurssien määrän kasvu heijastuvat edelleen joidenkin asiakkaiden maksukykyyn, eikä talouden piristyminen vielä loppuvuoden aikana todennäköisesti helpota näiden asiakkaiden tilannetta. Arvonalentumisten määrän ei kuitenkaan ennakoida kasvavan merkittävästi vertailukaudesta.





