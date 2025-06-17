POP Pankki -ryhmän liiketoiminta kasvussa, alkuvuoden tulos hyvällä tasolla markkinakorkojen laskusta huolimatta
POP Pankki -ryhmän tulos ennen veroja oli 35,9 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni odotetusti markkinakorkojen laskun seurauksena vertailukauden 46,5 miljoonasta eurosta.
Ryhmän luottokanta kasvoi 1,3 prosenttia, talletuskanta 2,1 prosenttia ja nettopalkkiotuotot kehittyivät positiivisesti. Myös sijoitusten nettotuotot kasvoivat vertailukaudesta. Laskevien markkinakorkojen myötä ryhmän korkokate supistui 12,3 prosenttia 84,2 miljoonaan euroon. Liiketoimintavolyymien kasvusta huolimatta entisestään vahva ydinvakavaraisuus nousi 25,3 prosenttiin.
Liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 112,1 miljoonaa euroa, jossa oli laskua 10,3 prosenttia vertailukauteen. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 6,5 prosenttia 69,8 miljoonaan euroon. Kuluja kasvattaa ryhmässä muun muassa käynnissä olevan pankkijärjestelmäuudistuksen lisäksi lokakuussa voimaan astuvan EU:n SEPA-pikamaksuasetuksen edellyttämät investoinnit maksujärjestelmiin. POP Pankki -ryhmään kuuluu 18 itsenäistä, jäsenten omistamaa POP Pankkia sekä keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj ja POP Asuntoluottopankki Oyj.
”Globaali epävarmuus on haastanut markkinoiden ennustettavuutta jo jonkin aikaa, eikä tilanteen odoteta muuttuvan hetkeen. Korkotason lasku ja inflaation taittuminen helpottavat kuitenkin asiakkaiden maksukykyä, mikä puolestaan tukee kotitalouksien ostovoiman kehittymistä. Arvonalentumistappioiden määrä olikin alkuvuonna edellisvuotta alhaisempi, joskin taloudellinen epävarmuus tulee heijastumaan etenkin yritysasiakkaiden tilanteeseen vielä jonkin aikaa”, kommentoi POP Pankkikeskuksen toimitusjohtaja Jaakko Pulli.
”Näemme, että paikallistuntemus, kattavat digitaaliset palvelut, asiakaslähtöinen toimintatapamme sekä panostuksemme yritysasiakasliiketoimintaan ovat vahvuuksiamme. Uusi, tänä keväänä henkilöasiakkaille lanseeraamamme ryhmätason jäsenetuohjelma palkitsee palveluidemme käytön laajuudesta. Asiakaskokemukseen keskeisesti liittyvän järjestelmäuudistuksemme aikataulu on tarkentunut ja olemme asettaneet tavoitteeksi uuden järjestelmän käyttöönoton alkuvuoden 2026 aikana.”
|
(M € / %)
|
1.1.-30.6.2025
|
1.1.-30.6.2024
|
1.1.-31.12.2024
|
Korkokate
|
84,2 M€
|
96,0 M€
|
187,9 M€
|
Palkkiotuotot ja -kulut, netto
|
23,4 M€
|
23,0 M€
|
44,6 M€
|
Rahoitusvarojen arvonalentumiset
|
-7,6 M€
|
-13,5 M€
|
-22,4 M€
|
Tulos ennen veroja
|
35,9 M€
|
46,5 M€
|
89,8 M€
|
Katsauskauden tulos
|
29,1 M€
|
37,5 M€
|
72,6 M€
|
Luottokanta
|
4806,8 M€
|
4651,6 M€
|
4743,6 M€
|
Talletuskanta
|
4460,7 M€
|
4322,0 M€
|
4370,4 M€
|
Oma pääoma
|
784,4 M€
|
721,3 M€
|
759,5 M€
|
Taseen loppusumma
|
6376,9 M€
|
5918,2 M€
|
6257,0 M€
|
Kulu-tuottosuhde
|
62,2 %
|
52,5 %
|
54,5 %
|
Kokonaispääoman tuotto, ROA
|
0,9 %
|
1,3 %
|
1,2 %
|
Oman pääoman tuotto, ROE
|
7,5 %
|
10,6 %
|
10,0 %
|
Ydinvakavaraisuussuhde, (CET1)
|
25,3 %
|
22,8 %
|
21,8 %
|
Vakavaraisuussuhde, (TC)
|
25,3 %
|
22,8 %
|
21,8 %
POP Pankki -ryhmän näkymät vuodelle 2025
POP Pankki -ryhmän näkymät vuodelle 2025 ei ole muuttuneet. Alentunut korkotaso pienentää POP Pankki -ryhmän loppuvuoden korkokatetta vertailukauteen nähden, mutta vaikutusta kompensoivat osittain korkosuojaukset. Kohonnut työttömyysaste ja konkurssien määrän kasvu heijastuvat edelleen joidenkin asiakkaiden maksukykyyn, eikä talouden piristyminen vielä loppuvuoden aikana todennäköisesti helpota näiden asiakkaiden tilannetta. Arvonalentumisten määrän ei kuitenkaan ennakoida kasvavan merkittävästi vertailukaudesta.
Tietoja julkaisijasta
POP Pankki -ryhmä on yli 700 asiantuntijaa työllistävä suomalainen pankkiryhmä, johon kuuluu 18 POP Pankkia, POP Pankkien keskusluottolaitos Bonum Pankki Oyj, POP Asuntoluottopankki Oyj ja POP Pankkikeskus osk. POP Pankin visio on olla vakavarainen, henkilökohtaisen digitaalisen palvelun ja parhaan asiakastyytyväisyyden pankki, joka kasvattaa markkinaosuuttaan kannattavasti. POP Pankilla on EPSI Ratingin Pankki ja rahoitus 2024 -tutkimuksen mukaan Suomen tyytyväisimmät henkilö- ja yritysasiakkaat.
