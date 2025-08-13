Järvisydämessä aloitetaan reaaliaikainen vedenlaadun seuranta - "Olemme korjanneet prosessit ja ottaneet opiksi”

”Olemme korjanneet prosessit ja ottaneet tapahtuneesta opiksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme Suomen puhtaimman kylpyläveden”, sanoo Järvisydän Oy:n toimitusjohtaja Markus Heiskanen. Hän viittaa legionellabakteerin aiheuttamaan tapahtumasarjaan, jonka vuoksi kylpylä jouduttiin elokuun alussa sulkemaan väliaikaisesti.

Vaikka kylpylä on suljettu, suosittu kohde kaikkine muine palveluineen on auki.

”Virheemme oli, että emme reagoineet riittävän mittavin keinoin heinäkuussa, jolloin ensimmäiset varoitusmerkit vedenlaadun mahdollisesta heikkenemisestä myös allasvedessä olivat tiedossa”, Heiskanen pohtii.

”Jatkossa uusi valvontajärjestelmämme pitää huolta siitä, että vastaavaa ei pääse tapahtumaan, minkä lisäksi otamme käyttöön useita muita toimia asiakkaittemme viihtyvyyden ja turvallisuuden takaamiseksi.”

Useita toimia samanaikaisesti

Liqumin tekoälypohjaisessa järjestelmässä vesianturit tarkkailevat keskeytymättä tuloveden, allasveden ja järviveden laatua. Myös viralliset tutkimustulokset veden laadusta ovat asiakkaiden nähtävillä.

Lisäksi Järvisydän ottaa käyttöön uuden automaattisen veden kierto- ja raikastusjärjestelmän, joka estää veden seisomisen putkistoissa kylpylän ollessa yöllä suljettuna. Se ehkäisee bakteerikasvustojen syntyä ja ylläpitää jatkuvasti veden korkeaa laatua

Yhtiö selvittää parhaillaan myös tuloveden otsonointimahdollisuutta, jolla voidaan entisestään vähentää tuloveden mukana mahdollisesti tulevia epäpuhtauksia.

Rantasalmen kunnan vesilaitos, joka omistaa alueen vesiverkoston, on aloittanut uuden alavesialtaan rakentamisen matkailualueelle. Rakentamisen yhteydessä otetaan käyttöön kunnan vesitorniin ja matkailukeskuksen alavesisäiliöön UV-valopuhdistusjärjestelmät sekä toiminnan varmuuden lisäämiseksi varavoimalähde.

Järvisydän myös täydennyskouluttaa parhaillaan huolto- ja siivoushenkilöstöä uuden tekniikan käyttöönottoon.

Lisäksi Järvisydän on sopinut Kymeen ympäristölaboratorio Oy:n kanssa omaehtoisesta, tiheäsyklisestä omavalvonnasta legionellan osalta. Se mahdollistaa viranomaistarkastuksia tiheämmän tarkkailuvälin vedenlaadussa.

Pääasiana turvallinen ja miellyttävä kokemus

”Annamme samalla asiakkaillemme selkeät toimintaohjeet altaan ja luonnonveden välillä liikkumiseen ja peseytymiseen, koska kylpylästä on yhteys järveen”, Heiskanen sanoo korostaen, että legionellabakteeria esiintyy kaikkialla maaperässä ja luonnonvesissä.

Se tarkoittaa, että uinti rajoitetaan ulkoaltaisiin samalla, kun hiekkarannalle ja järveen meno kielletään suoraan kylpylästä.

”Puhdistuksen ja klooraustoimenpiteiden lisäksi olemme konsultoineet useita allasvesien asiantuntijoita varmistaaksemme veden laadun erinomaisuuden myös pitkällä aikavälillä”, Heiskanen kertoo. ”Jokaisen kylpyläkäynnin on tietenkin oltava asiakkaillemme turvallinen ja miellyttävä kokemus.”

Heiskasen mukaan kylpylä voidaan avata 26. elokuuta, jos virallinen näytteidenotto- ja analysointiaikataulu sen mahdollistaa.