Sinituotteen uusi innovaatio on täällä: täysin uudenlainen pesin on kevyt ja ketterä käyttää

Sinituotteen uusin tuoteinnovaatio on Superpesin, jolla tasot ja nurkat puhdistuvat erityisen ketterästi. Pesin sopii hyvin perinteisen mopin rinnalle täydentämään kodin siivousvälinevalikoimaa. Superpesin on osa SINI-järjestelmää, mikä tarkoittaa, että sen voi lukuisten muiden SINI-siivousvälineiden tapaan kiinnittää SINI-välinevarteen. Kevyttä pesintä on helppo käyttää myös sellaisenaan. Käyttötarkoituksia on paljon: seinät, katot, nurkat, ilmanvaihtoventtiilien ympärykset ja vaikka vetimien aluset.

– Superpesimen kaltaista pesintä meillä ei ole ollut koskaan aiemmin. Erityistä on pesimen muodon lisäksi sileä ja kevyt päällinen. Superpesin on herättänyt kuluttajissa paljon kiinnostusta heti julkaisun alusta lähtien, Sinituotteen markkinointijohtaja Marika Saarinummi sanoo.

Sinituotteella valmistetaan muoviset siivousvälineet kierrätysmuovista jos se vain suinkin on mahdollista. Tällä hetkellä noin 56 % Sinituotteen omassa tuotannossa käytetystä muoviraaka-aineesta on kierrätettyä. Superpesin on valmistettu miltei kokonaan kierrätysmateriaalista. Pesimen runko on 100 % kierrätysmuovia ja konepestävä mikrokuitupäällinen on 80 % kierrätettyä polyesteria.

– Jotkut saattavat aluksi ihmetellä Superpesimen päällistä, joka ei ole lainkaan pehmeä tai pörröinen, kuten mikrokuitumopeilla ja pesimillä tavallisesti on tapana olla. Käytössä päällisen edut huomaa nopeasti: sen ei ole tarkoitus imeä itseensä kosteutta ylenmäärin. Kevyt kosteus sopii useimpien materiaalien puhdistukseen. Lisäksi sileä pinta liukuu helposti puhdistettavien tasojen pinnalla, Saarinummi kertoo.

Superpesimeen voi tutustua tarkemmin Sinituotteen verkkokaupassa. Pesin ilmestyy kauppojen hyllyille ympäri Suomen elo-syyskuun aikana.

