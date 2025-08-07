Petri Kotkansalo tuo vahvaa infra-alan osaamista Louhintahiekan hallitukseen

Petri Kotkansalolla on takanaan mittava ura erilaisissa infra-alan yrityksissä, kuten Lemminkäinen, GRK Infra ja Terrawise, sekä monen vuoden kokemus myös perinteisen rakentamisen puolelta.

– Yhtiö luo prosessit ja organisaation, mutta infra-alalla tulos tehdään työmailla. Projektiliiketoiminnassa ihmiset ja prosessit ovat kaiken keskiössä. Louhintahiekassa henkilöstö on aidosti keskiössä, mikä on minulle tärkeää, Kotkansalo sanoo.

Kotkansalo tuntee Louhintahiekan entuudestaan yhteistyön kautta. Hän on seurannut yhtiön kasvua ja kehittymistä uusien omistajien aikana ja uskoo, että hänen osaamisestaan on hyötyä paitsi ihmisten johtamisessa myös yhtiön strategian kehityksessä.

– Uskon elämän mittaiseen oppimiseen ja opettamiseen. Työmailla tarvitaan valmentajan asennetta, jotta jokainen löytää paikkansa ja pääsee kehittymään, hän jatkaa.

Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen näkee nimityksen merkittävänä askeleena yhtiön kasvussa.

– Ensimmäisen toimintavuotemme aikana keskityimme operatiivisen toiminnan jatkuvuuteen ja kehittämiseen. Toimintamme kasvaessa Kotkansalon pitkä kokemus infra-alalta tuo meille arvokasta näkemystä strategiatyöhön ja erityisesti strategian jalkautukseen, Lahtinen kertoo.