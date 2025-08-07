Petri Kotkansalo tuo vahvaa infra-alan osaamista Louhintahiekan hallitukseen
Louhintahiekka vahvistaa hallitustaan kokeneella infra-alan osaajalla, kun tekniikan lisensiaatti ja diplomi-insinööri Petri Kotkansalo liittyy yhtiön hallituksen jäseneksi. Kotkansalo tuo mukanaan laajan kokemuksen erityisesti henkilöstön johtamisesta ja projektitoiminnan kehittämisestä.
Petri Kotkansalolla on takanaan mittava ura erilaisissa infra-alan yrityksissä, kuten Lemminkäinen, GRK Infra ja Terrawise, sekä monen vuoden kokemus myös perinteisen rakentamisen puolelta.
– Yhtiö luo prosessit ja organisaation, mutta infra-alalla tulos tehdään työmailla. Projektiliiketoiminnassa ihmiset ja prosessit ovat kaiken keskiössä. Louhintahiekassa henkilöstö on aidosti keskiössä, mikä on minulle tärkeää, Kotkansalo sanoo.
Kotkansalo tuntee Louhintahiekan entuudestaan yhteistyön kautta. Hän on seurannut yhtiön kasvua ja kehittymistä uusien omistajien aikana ja uskoo, että hänen osaamisestaan on hyötyä paitsi ihmisten johtamisessa myös yhtiön strategian kehityksessä.
– Uskon elämän mittaiseen oppimiseen ja opettamiseen. Työmailla tarvitaan valmentajan asennetta, jotta jokainen löytää paikkansa ja pääsee kehittymään, hän jatkaa.
Louhintahiekan toimitusjohtaja Aapo Lahtinen näkee nimityksen merkittävänä askeleena yhtiön kasvussa.
– Ensimmäisen toimintavuotemme aikana keskityimme operatiivisen toiminnan jatkuvuuteen ja kehittämiseen. Toimintamme kasvaessa Kotkansalon pitkä kokemus infra-alalta tuo meille arvokasta näkemystä strategiatyöhön ja erityisesti strategian jalkautukseen, Lahtinen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Aapo LahtinenToimitusjohtajaLouhintahiekka OyPuh:+358 40 702 1849aapo.lahtinen@louhintahiekka.fi
Petri KotkansaloPuh:+358 40 8377421petri.kotkansalo@gmail.com
Louhintahiekka Oy on yli 50-vuotias suomalainen infrarakentamisen asiantuntija, joka tarjoaa kattavat infra- ja betonirakentamisen palvelut sekä kiertotalouden ratkaisut. Erityisosaamisena ovat vaativat ja teknisesti monimutkaiset hankkeet. Nykymuotoinen Louhintahiekka muodostui joulukuussa 2023 yhtiön entisen omistajan myydessä sen yhtiön toimivalle johdolle. Yhtiöllä on yli 100 työntekijää, liikevaihto on noin 80 miljoonaa euroa, ja toiminta on valtakunnallista. Louhintahiekan pääkonttori sijaitsee Helsingissä.
