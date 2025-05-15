Kauppakeskus Myllyssä historian suurimmat kävijämäärät kevään ja kesän aikana – ”Heinäkuu alkaa jo lähestyä joulun vilskettä”

Myllyn ovi on käynyt myös elokuun alussa vilkkaasti, ja kävijöitä on kolme prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

– Tämä kesä viimeistään on osoittanut, että Mylly houkuttelee ihmisiä myös kesällä. Kävijämäärissä heinäkuu alkaa jo lähestyä joulukuun kävijämääriä. Ero viime vuoden joulukuun ja tämän vuoden heinäkuun kävijöissä oli enää noin 70 000 asiakasta, kertoo Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula.

Kevään ja kesän aikana kävijöitä kiinnostivat erityisesti sisustamiseen sekä kauneuteen ja terveyteen liittyvät tuotteet sekä kahvila- ja ravintolapalvelut.

– Myllystä on kehittynyt alueensa johtava kauppakeskus, ja se näkyy kävijämäärissä. Olemme onnistuneet luomaan paikan, johon merkittävät brändit ja nyt myös paikalliset kivijalkaliikkeet haluavat tulla. Uskon, että hyvä kehitys kävijämäärissä jatkuu myös loppuvuonna. Näkyvyyttä ainakin on tulossa enemmän kuin koskaan aikaisemmin – voisi jopa puhua kaikkien aikojen syksystä, Hantula korostaa.

Kauppakeskus Myllyn myynti tammi-kesäkuussa oli viime vuoden tasolla. Touko-kesäkuussa lähes puolet liikkeistä kasvattivat myyntiään, ja osalla myynti kasvoi yli 20 prosenttia.

– Muutamat vuokralaisemme ovat muuttaneet myyntien raportointiaan vuoden alusta, eivätkä verkkokauppojen myynnit kirjaudu kauppakeskusten myyntilukuihin. Tästä syystä myyntien vertaaminen viime vuoteen ei anna täysin oikeaa kuvaa kauppakeskuksen liikkeissä tehdystä myynnin määrästä. Arviomme oikaistusta myyntiluvusta osoittaa noin 3,5 prosentin myynnin kasvua vertailukauteen nähden.

Lisää kivijalkaliikkeitä Myllyyn

Kukkakauppa Jennyn Kukka on aloittanut Myllyn ensimmäisessä kerroksessa Prismaa vastapäätä. Liike tarjoaa laajan valikoiman kukkatuotteita yksityisille ja yrityksille, muun muassa viherkasveja, ruukkukukkia, kukkakimppuja sekä hää- ja surukukkia. Jennyn Kukan erikoisuus on kukka-automaatti, josta saa valmiita kimppuja joka päivä kello 7–23. Automaatista voi myös noutaa ennakkoon tilatut kukat. Kukkakauppa on ollut Myllyn asiakkaiden toivelistalla pitkään.

– Mylly oli meille luonteva valinta yrityksen laajentamiseksi, sillä tunnemme Myllyn henkilöt ja toimintatavat jo aikaisemman yhteistyön kautta. Mylly on myös erittäin vilkas ostospaikka, ja saimme juuri meille sopivan liikepaikan, kertoo yrittäjä Jenny Hentula.

Muotivaateketju Zizzi avautuu Myllyn toiseen kerrokseen Voltin naapuriin syksyn aikana. Zizzi yhdistää muodin trendit sekä oikeat materiaalit ja leikkaukset 40–64-kokoisille naisille.

Amerikkalaisiin ruokatrendeihin erikoistunut Hello America on avannut myymälän Myllyn ensimmäiseen kerrokseen Intersportin viereen. Myllyn liike on Hello American toinen myymälä Turun seudulla. Se tarjoaa tuotteita, joita ei tavallisista ruokakaupoista saa, muun muassa sosiaalisessa mediassa suosittuja amerikkalaisia välipaloja, makeisia ja juomia.

Suomen ensimmäinen Lerøy-sushiautomaatti on avattu Myllyn ensimmäisessä kerroksessa kuntokeskus Liikkun edessä. Se tarjoaa mukaan otettavat sushiannokset nopeasti. Lisäksi ZoomZoon ajettavat pehmolelut viihdyttävät lapsia Myllyn ensimmäisessä kerroksessa. Ajoneuvon saa vuokrattua viiden minuutin pikkulenkkiin tai pidempään ajeluun ZoomZoon toimipisteestä, joka sijaitsee Silmäasemaa vastapäätä.

Kauppakeskus Mylly on maailman ihmeellisin raisiolainen kauppakeskus. Varsinais-Suomen suurimpana se palvelee yli viittä miljoonaa kävijää vuosittain. Yli 150 liikettä, 3 000 autopaikkaa ja loputtomasti arjen elämyksiä. www.kauppakeskusmylly.fi