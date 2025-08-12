Vihreiden Virta: “Kokoomusministeri kysyy Kelan pääjohtajalta, leikataanko sairaimmilta, köyhimmiltä vai työttömiltä”
Helsingin Sanomat kertoo, että sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen on pyytänyt Kelalta listan siitä, mistä suomalaisten sosiaaliturvasta pitäisi leikata. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta pitää aikeita käsittämättöminä.
– Kokoomusministeri kysyy Kelan pääjohtajalta, leikataanko tällä kertaa sairaimmilta, köyhimmiltä vai työttömiltä samalla, kun hallituskumppani PS haluaa leikata lapsilta sekä Suomessa että maailmalla. Ei näitä uutisia lukiessa tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa, Virta toteaa.
Virta muistuttaa, että uudet leikkaukset tulisivat myös jo aiemmin tehtyjen leikkausten päälle. Hallitus on jo ehtinyt leikkaamaan opiskelijoilta leikkaamalla opintotuesta ja opiskelijoiden asumisesta. Hallitus on lisännyt lapsiköyhyyttä ja sysännyt 17 000 lasta lisää köyhyyteen. Hallitus on toistuvasti leikannut toimeentulotuen varassa olevilta sekä työttömiltä poistamalla työttömyysturvan suojaosan, sen lapsikorotukset ja porrastukset sekä leikannut pienituloisten asumisesta.
Lisäksi Yle uutisoi hiljattain, että työttömyysturvan suojaosan poistaminen ei ole lisännyt työllisyyttä, vaan lisännyt työttömyyttä ja toimeentulotuen tarvetta.
– On selvää, että aikuisia ihmisiä tulee tukea ja kannustaa työhön, mutta kukaan ei valitse sairastua, vammautua, jäädä työttömäksi tai elää köyhyydessä – saati kasvattaa lapsiaan köyhyydessä. Sosiaaliturvasta leikkaamalla ei saada lisää hyvinvointia tai vahvempaa taloutta, vaan lisää turvattomuutta, epävarmuutta, köyhyyttä ja sisäisen turvallisuuden ongelmia, Virta sanoo.
– Orpon hallituksessa kiistellään sisäisesti siitä, leikataanko kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta Suomessa vai maailmalla. Vihreille kumpikaan näistä ei ole vaihtoehto. Toisin kuin hallitus, Vihreät panostaisi koulutukseen kaikilla asteilla, tieteeseen, tutkimukseen ja innovaatioihin. Toisin kuin hallitus, Vihreät ei leikkaisi lapsilta ja haavoittuvassa asemassa olevilta, vaan torjuisi köyhyyttä ja eriarvoisuutta, Virta toteaa.
