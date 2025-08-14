Vihreiden Hanna Holopainen: Sisäministeri Mari Rantanen ei joko tunne hallinnonalaansa tai antaa tahallaan väärää tietoa turvapaikkaprosessista

Maahanmuuttovirasto (Migri) on tehnyt ohjeistuksen, jonka mukaan kaikki gazalaiset ovat oikeutettuja Suomessa pakolaisasemaan Israelin harjoittaman vainon takia. Israel on syyllistynyt sotarikoksiin Gazassa sekä rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Sisäministeri Mari Rantanen kirjoitti aamulla viestipalvelu X:ssä, että linjaan liittyy valtavia riskejä Hamasin terroristien takia ja että asia ei käynyt hänen pöydällään.

Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen ihmettelee ministerin ulostuloa.

“Ministeri Rantanen antaa joko tarkoituksella väärää tietoa turvapaikkaprosessista ja pelottelee tai sitten hän ei tunne hallinnonalansa asioita sillä tavoin kuin pitäisi. Normaali turvapaikkatutkinta tehdään jokaisen kohdalta, sisältäen myös turvallisuusriskien kartoituksen. Migrin linjaus tarkoittaa sitä, että Gazasta tuleminen on peruste, jonka mukaan turvapaikan voi saada, mikäli sen saamiselle ei ole muita esteitä. Jos henkilöön liittyy turvallisuusuhkia, turvapaikka voidaan evätä,” sanoo Holopainen.

Maalinjaukset perustuvat ajantasaiseen tietoon, jota kerätään useista eri lähteistä. Tällaisia lähteitä ovat esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR, tutkimuslaitokset, muiden maiden maatietopalvelut ja kansainväliset uutistoimistot.

“Migri tekee maalinjaukset itsenäisesti, eikä ministeriön tai ministerin kuulukaan niihin puuttua. Rantasen ulostulossa on monia ongelmia. Hän antaa väärää tietoa turvapaikkaprosessista, luokittelee ihmisen turvallisuusuhaksi lähtömaan perusteella ja herättää tarkoituksella levottomuutta ja lietsoo pelkoa turvapaikanhakijoita kohtaan. Tämä on jälleen osoitus perussuomalaisten sooloilusta,” päättää Holopainen.

“Hyväksyykö pääministeri Orpo jälleen Rantasen tahallisen sooloilun?”, kysyy Holopainen.