Suomen Lähetysseura nimitti uuden viestintäpäällikön ja kansainvälisen työn ohjelmapäällikön
Viestintäpäällikkönä aloittaa Mervi Viuhko ja kansainvälisen työn ohjelmapäällikkönä Anna Pörsti.
Suomen Lähetysseura saa kaksi uutta päällikköä elokuun puolivälissä. Uutena viestintäpäällikkönä aloittaa Mervi Viuhko. Hän siirtyy tehtävään Medialähetys Sanansaattajista, jossa hän on työskennellyt esimerkiksi viestintäjohtajana ja viimeksi kotimaan työn operatiivisena johtajana.
Viuhko on työskennellyt aiemminkin Lähetysseurassa: vuosina 1999–2007 ensin maahanmuuttajatyössä Ranskassa ja sitten diakonian kehittämistyössä Senegalissa sekä myöhemmin kotimaassa. Hän on teologian kandidaatti ja diakoni, jonka maisterin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa kuuluva tutkielma käsittelee luterilaisen kirkon digitalisaation kehittämistä ja johtamista.
Viestintäpäällikkönä Viuhko johtaa Lähetysseuran viestintätiimiä ja kehittää järjestön näkyvyyttä, brändiä ja vaikuttavuutta. Hän aloittaa tehtävässään torstaina 14. elokuuta.
"Mielestäni tarinat syntyvät kohdealueilla ja kumppaneiden arjessa, ja viestinnän tehtävänä on tuoda ne näkyviksi niin verkossa, sosiaalisessa mediassa kuin perinteisissä kanavissa. Viestintä on silta, joka yhdistää yhteisöjä globaalisti, kutsuu vuorovaikutukseen ja mukaan rakentamaan oikeudenmukaisempaa maailmaa. On innostavaa päästä yhdessä vahvojen ammattilaisten kanssa kehittämään ja toteuttamaan Lähetysseuran viestintää, joka tekee toivosta totta", Mervi Viuhko sanoo.
Kansainvälisen työn ohjelmapäälliköksi on valittu valtiotieteiden maisteri Anna Pörsti. Hän siirtyy tehtävään Suomen Maputon-suurlähetystöstä Mosambikista, jossa hän on työskennellyt kehitysyhteistyön päällikkönä ja kehityspolitiikan erityisasiantuntijana.
Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi Unicefin ja UNAIDS:n palveluksessa. Ulkomaankomennuksilla Pörsti on viettänyt yli kuusi vuotta. Uudessa työssään hän kehittää Lähetysseuran ohjelmatyötä ja johtaa kansainvälisen työn ohjelmayksikköä.
“Se, miten erilaiset kriisit ovat pahentaneet eriarvoisuutta, on entisestään syventänyt motivaatiotani työskennellä yhdenvertaisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Odotan mielenkiinnolla, että pääsen näkemään Suomen Lähetysseuran työtä kestävän kehityksen tavoitteiden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi kehittyvissä maissa”, Pörsti sanoo.
Anna Pörsti aloittaa Lähetysseurassa 15. elokuuta.
Avainsanat
Suomen Lähetysseura on kirkon kansainvälisen työn järjestö ja yksi Suomen suurimmista kehitysjärjestöistä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Lähetysseura
Gazan sota: Lähetysseuralta 150 000 euroa humanitaariseen apuun – toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala muistuttaa, että humanitaarisen avun tärkein tehtävä on suojella elämää3.7.2025 12:11:18 EEST | Tiedote
”Humanitaarisen työn taustalla ovat humanitaarisen avun periaatteet: inhimillisyys, tasapuolisuus, puolueettomuus ja itsenäisyys. Avun tärkein tehtävä on suojella elämää. Tämä tavoite ja humanitaariset periaatteet eivät Gazassa nyt toteudu”, Parhiala sanoo.
Pauliina Parhiala: ”Kun maailma muuttuu tuulisemmaksi, tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä”30.5.2025 14:32:33 EEST | Tiedote
Lähetysseura tuo kirkot ja järjestöt maailmalla vahvemmin järjestön suunnittelutyön ytimeen. Uusi toimintatapa muuttaa järjestön työtapaa entistä kumppanilähtöisemmäksi. Tällä viikolla kansainvälinen neuvoa-antava elin oli koolla ensimmäistä kertaa kasvotusten Päiväkummussa Orivedellä.
Lähetysseuran maskotti Toivo-kirahvi lähetystyössä värityskirjan sivuilla13.5.2025 11:32:31 EEST | Tiedote
Lähetysseuran suosittu maskotti viettää tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuottaan ja saa sen vuoksi oman juhlakirjan – joka on tietysti suunnattu lapsille.
Maria Leppäkari on valittu Lähetysseuran Felm-keskuksen johtoon ja Israelin ja Palestiinan maajohtajaksi6.5.2025 08:57:11 EEST | Tiedote
Leppäkari palaa tehtävän myötä Jerusalemiin, jossa hän johti aiemmin Ruotsin teologista instituuttia.
Kehitysyhteistyön lisäleikkaukset ovat pois kaikkein köyhimmiltä, leikkaavat yritysten kansainvälistymismahdollisuuksia ja heikentävät YK:ta23.4.2025 23:23:58 EEST | Tiedote
Lähetysseuran toiminnanjohtaja Pauliina Parhiala: “Päätös on tällaisina aikoina ongelmallinen ja ajaa kehittyvien maiden köyhiä yhä syvempään kriisiin.”
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme