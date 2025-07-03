Suomen Lähetysseura nimitti uuden viestintäpäällikön ja kansainvälisen työn ohjelmapäällikön

Suomen Lähetysseura saa kaksi uutta päällikköä elokuun puolivälissä. Uutena viestintäpäällikkönä aloittaa Mervi Viuhko. Hän siirtyy tehtävään Medialähetys Sanansaattajista, jossa hän on työskennellyt esimerkiksi viestintäjohtajana ja viimeksi kotimaan työn operatiivisena johtajana.

Viuhko on työskennellyt aiemminkin Lähetysseurassa: vuosina 1999–2007 ensin maahanmuuttajatyössä Ranskassa ja sitten diakonian kehittämistyössä Senegalissa sekä myöhemmin kotimaassa. Hän on teologian kandidaatti ja diakoni, jonka maisterin tutkintoon Itä-Suomen yliopistossa kuuluva tutkielma käsittelee luterilaisen kirkon digitalisaation kehittämistä ja johtamista.

Viestintäpäällikkönä Viuhko johtaa Lähetysseuran viestintätiimiä ja kehittää järjestön näkyvyyttä, brändiä ja vaikuttavuutta. Hän aloittaa tehtävässään torstaina 14. elokuuta.

"Mielestäni tarinat syntyvät kohdealueilla ja kumppaneiden arjessa, ja viestinnän tehtävänä on tuoda ne näkyviksi niin verkossa, sosiaalisessa mediassa kuin perinteisissä kanavissa. Viestintä on silta, joka yhdistää yhteisöjä globaalisti, kutsuu vuorovaikutukseen ja mukaan rakentamaan oikeudenmukaisempaa maailmaa. On innostavaa päästä yhdessä vahvojen ammattilaisten kanssa kehittämään ja toteuttamaan Lähetysseuran viestintää, joka tekee toivosta totta", Mervi Viuhko sanoo.

Kansainvälisen työn ohjelmapäälliköksi on valittu valtiotieteiden maisteri Anna Pörsti. Hän siirtyy tehtävään Suomen Maputon-suurlähetystöstä Mosambikista, jossa hän on työskennellyt kehitysyhteistyön päällikkönä ja kehityspolitiikan erityisasiantuntijana.

Aiemmin hän on työskennellyt esimerkiksi Unicefin ja UNAIDS:n palveluksessa. Ulkomaankomennuksilla Pörsti on viettänyt yli kuusi vuotta. Uudessa työssään hän kehittää Lähetysseuran ohjelmatyötä ja johtaa kansainvälisen työn ohjelmayksikköä.

“Se, miten erilaiset kriisit ovat pahentaneet eriarvoisuutta, on entisestään syventänyt motivaatiotani työskennellä yhdenvertaisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Odotan mielenkiinnolla, että pääsen näkemään Suomen Lähetysseuran työtä kestävän kehityksen tavoitteiden ja ihmisoikeuksien edistämiseksi kehittyvissä maissa”, Pörsti sanoo.

Anna Pörsti aloittaa Lähetysseurassa 15. elokuuta.