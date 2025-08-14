Horhalanperän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy
Metsähallitus suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista sekä hankkeeseen liittyvää voimajohtoa Ikaalisten ja Parkanon kaupunkien alueelle.
Metsähallitus on toimittanut Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman Horhalanperän tuulivoimahankkeesta. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.
Horhalanperän hankealue sijaitsee Ikaalisten ja Parkanon kaupunkien alueella, noin 12 kilometrin etäisyydellä kaupunkien keskustoista Seitsemisen kansallispuiston länsipuolella. Hankealue sijoittuu lähelle Ylöjärven kaupungin rajaa.
Hankealueelle suunnitellaan enintään 24 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Hankealueen pinta-ala on noin 4 400 hehtaaria. Hankealueella on metsätalouskäytössä olevia metsiä, soita ja useampia lampia.
Sähkönsiirron vaihtoehdot sijaitsevat Parkanon alueella. Voimalavaihtoehdossa VE1 ne suuntautuvat 400 kV voimajohdolla pohjoiseen, suunnitteilla olevalle Vakerinmäen sähköasemalle ja kulkevat osittain nykyisten ja suunniteltujen voimajohtojen vieressä. Vaihtoehdon VE2 toteutuessa sähköliityntä toteutetaan johdonvarsiliitynnällä hankealuetta halkaisevaan voimajohtoreittiin, johon Fingridillä on käynnissä Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kV voimajohtohanke.
Arvioitavat vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:
- Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
- Vaihtoehto VE1: Hankealueelle rakennetaan enintään 24 tuulivoimalaa. Kokonaisteho maksimissaan 240 MW.
- Vaihtoehto VE2: Hankealueelle rakennetaan enintään 8 tuulivoimalaa. Kokonaisteho maksimissaan 80 MW.
Tuulivoima-alueen liittämiseksi valtakunnan sähköverkkoon tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
- SVE1A: Hankealueen liittyminen sähköverkkoon toteutetaan hankealueen läntiseltä sähköasemalta pohjoiseen noin 34,4 kilometriä pitkällä 400 kV voimajohdolla suunnitteilla olevalle Vakerinmäen sähköasemalle. Läntinen sähköasema sijaitsee Horhalanperän tuotantoalueen läpi kulkevan Fingridin Melo-Rännäri 110 kV voimajohdon länsipuolella.
- SVE1B: Hankealueen liittyminen sähköverkkoon toteutetaan hankealueen läpi kulkevan Fingridin Melo-Rännäri 110 kV voimajohdon itäpuolella sijaitsevalta sähköasemalta pohjoiseen noin 35,5 kilometriä pitkällä 400 kV voimajohdolla suunnitteilla olevalle Vakerinmäen sähköasemalle. Fingridin voimajohdon itäpuolella sähköasemien paikkavaihtoehtoja on kaksi.
- SVE2A: Hankealueen liittyminen sähköverkkoon toteutetaan hankealueen toiselta itäiseltä sähköasemalta pohjoiseen noin 36,2 kilometriä pitkällä 400 kV voimajohdolla suunnitteilla olevalle Vakerinmäen sähköasemalle.
- SVE2B: Hankealueen liittyminen sähköverkkoon toteutetaan hankealueen toiselta vaihtoehtoiselta itäiseltä sähköasemalta pohjoiseen noin 35,6 kilometriä pitkällä 400 kV voimajohdolla suunnitteilla olevalle Vakerinmäen sähköasemalle.
- SVE3: Tuulivoimahankkeen vaihtoehdon VE2 toteutuessa sähköliityntä toteutetaan johdon varsiliitynnällä hankealuetta halkaisevaan voimajohtoreittiin, johon Fingridillä on käynnissä Kristiinankaupunki-Nokia 400+110 kV voimajohtohanke.
Tutustu ohjelmaan ja vaikuta hankkeeseen esittämällä mielipiteesi
Arviointiohjelma on nähtävillä 13.8. –11.9.2025 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa ja ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/horhalanperan-tuulivoima-YVA.
Arviointiohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:
- Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
- Parkanon kaupungintalo, Parkanontie 37, Parkano
- Parkanon kaupunginkirjasto, Parkanontie 57, Parkano
- Ikaalisten tekniset palvelut, Kolmen airon katu 3, Ikaalinen
- Ikaalisten kaupunginkirjasto, Poppelikatu 10B, Ikaalinen
- Ylöjärven kaupungintalo, Kuruntie 14, Ylöjärvi
Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 11.9.2025 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/10941/2024).
Yleisötilaisuudet
YVA-ohjelmaa ja kaavoitusta koskevat yleisötilaisuudet järjestetään keskiviikkona 27.8.2025 klo 17–19 Parkanossa (Parkanon kaupungintalon valtuustosali, Parkanontie 37, Parkano) ja torstaina 28.8.2025 klo 17.00–19.00 Ikaalisissa (Altin sali, Eino Salmelaisen katu 20, Ikaalinen). Tilaisuuksissa on kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuksiin on mahdollisuus osallistua myös etäyhteyden välityksellä. Osallistumislinkki julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/horhalanperan-tuulivoima-YVA.
Yhteysviranomaisena toimivan Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta tulee myöhemmin nähtäville hankkeen ymparisto.fi-sivulle.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Hankkeesta vastaava: Metsähallitus, Joni lehto, joni.lehto@metsa.fi, puh. +358 40 356 3175
YVA-konsultti: WSP Finland Oy, Hanna Kangas, hanna.kangas@wsp.com, puh. 020 786 411
YVA-yhteysviranomainen: Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue, Katja Sippola, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 248 (sijaisena 13.8.-21.8. Elina Paulus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 036 251)
Linkit
