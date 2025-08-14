Historiallinen kasvu televisiokaupassa ja kellopuhelimien kovaa kysyntää

Vaikka globaali taloustilanne on tällä hetkellä epävarma, viihde-elektroniikan myynti Suomessa kasvoi vuoden 2025 toisella neljänneksellä. Erityisesti televisiot toimivat merkittävänä kasvun ajurina. Keskeinen syy tähän oli siirtyminen HD-lähetyksiin ensimmäisen kvartaalin loppupuolella. Kappalemääräinen kokonaismyynti kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla historialliset 125 %. Erityisesti alle 55 tuuman mallit sekä smart-televisiot kiinnostivat kuluttajia.

“Suomalaiset siirtyivät samalla kertaa sekä HD-laatuisiin lähetyksiin että smart-televisioihin, sillä jopa 90 % ostetuista televisioista oli smart-televisioita”, kertoo Markus Nummisalo, ETKO ry:n hallituksen puheenjohtaja ja jatkaa:

“Televisiomyynnin voidaan sanoa räjähtäneen. Huomattavista myyntimääristä huolimatta tuotteita riitti kuluttajille ja televisioita virtasi markkinaan toivotusti.”

Puettavan elektroniikan kasvava trendi jatkuu

Televisioiden lisäksi puettavan elektroniikan kysyntä on kasvussa. Erityinen kiinnostus kellopuhelimia kohtaan voidaan selittää kahdella syyllä, kertoo DNA:n Head of Devices Jesse Kieksi.

“Valikoima kellopuhelimien saralla on laajentunut, ja sen myötä yhä useampi löytää mieluisan vaihtoehdon. Lisäksi tietoisuus kellopuhelimien hyvistä ominaisuuksista ja turvallisuudesta on kasvanut. Laitteita ostetaan erityisesti lapsille ja koululaisille.”

Puhelinmyynnissä kappalemääräinen myynti on laskenut ja keskihinta noussut vuoden toisen kvartaalin aikana. Muutosta selittää osaltaan voimaan astunut ekosuunnitteluasetus.

“Ekosuunnitteluasetuksen uudenlaisten vaatimusten takia hintapisteeltään edullisimpien tuotteiden saatavuus heikkenee ja laitteiden keskihinta nousee”, Kieksi sanoo.

EU-regulaation myötä vaatimus energiamerkinnästä laajeni puhelimiin ja tabletteihin vuoden toisen kvartaalin aikana, kesäkuun loppupuolella. Aiemmin merkki on totuttu näkemään isojen kodinkoneiden ja televisioiden tiedoissa. Energiamerkinnän myötä kuluttajien on entistä helpompi valita vastuullinen ja kestävä puhelin tai tabletti. Merkinnän vaikutukset kuluttajakäyttäytymiseen näkyvät vasta myöhemmin.

Tiedot pohjautuvat NielsenIQ:n ja ETKO ry:n tilastoihin.

Lisätietoa

Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on koko kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.

Suomalaisen kodintekniikka-alan yhdistävä ETKO viettää 100-vuotisjuhlaansa vuonna 2025. Vuoden aikana juhlistetaan alaa ja nostetaan esiin sen yhteiskunnallisesti tärkeä merkitys.

