Vihreiden Hopsu toistaa vaatimuksen: Gazan haavoittuneita ja sairaalahoitoa tarvitsevia evakuoitava Suomeen hoitoon
Maahanmuuttoviraston tuoreen Gazaa koskevan ohjeistuksen mukaan kaikki gazalaiset ovat oikeutettuja turvapaikkaan Suomessa normaalien ehtojen täyttyessä. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu vaatii hallitukselta välittömiä toimia Gazassa haavoittuneiden auttamiseksi ja evakuoimiseksi Suomeen.
Maahanmuuttoviraston ohjeistuksen mukaan gazalaisilla turvapaikanhakijoilla voidaan katsoa olevan perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi kansallisuuden, alkuperän, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu allekirjoittaa viraston näkemyksen.
– Tilanne Gazassa on tällä hetkellä ja on ollut jo pitkään yksinkertaisesti kestämätön. Gazalaiset ovat vailla ruokaa, puhdasta vettä ja tarpeellista sairaanhoitoa. Syynä ei ole luonnonkatastrofi tai sattuma, vaan tämä tapahtuu Israelin sotarikosten seurauksena, Hopsu summaa.
– Vähintä, mitä Suomi voi tehdä, on tarjota turvapaikan kansanmurhaa pakeneville ja tehdä osansa haavoittuneiden ja sairaalahoitoa tarvitsevien, suurimmaksi osaksi juuri lasten ja perheiden auttamisessa, Hopsu jatkaa.
Heinäkuun lopulla HUS ilmoitti valmiudestaan hoitaa Gazasta mahdollisesti evakuoitavia potilaita. Vielä viime vuonna Suomi kieltäytyi EU:n komission pyynnöstä vastaanottaa potilaita ilmoittaen, että resursseja potilaiden hoitamiseen ei ole. Myös WHO ja palestiinalaishallinto ovat vedonneet maihin potilaiden vastaanottamiseksi.
Tällä hetkellä 14 Euroopan maata vastaanottaa potilaita Gazasta, ja lähes 230 palestiinalaista lasta ja siviiliä on saanut hoitoa Euroopassa. Viime vuodesta Gazan humanitaarinen tilanne on entisestään pahentunut, mutta Suomi ei ole edelleenkään suostunut pyyntöihin. Tähän Hopsu vaatii muutosta.
– Suomen tulisi välittömästi liittyä potilaita vastaanottavien maiden joukkoon ja ryhtyä edistämään potilaiden evakuointia Suomeen. Viimeistään HUSin ilmoituksen myötä on selvää, että Suomella on kantokykyä ottaa vastaa niin ukrainalaisia kuin gazalaisia siiviilejä hoidettavaksi Suomeen, Hopsu toteaa.
– Tilanteessa, jossa Gazan sairaalat on pommitettu Israelin toimesta maan tasalle, humanitaarista apua ei päästetä perille ja ihmisiä kuolee päivittäin nälkään ja vaikeisiin vammoihin, Suomen tulee lopulta olla valmis auttamaan. Tulen vaatimaan tulevassa Suuren valiokunnan kokouksessa ministereiltä jälleen kerran vastauksia evakuointikysymykseen ja Suomen toimiin EU:ssa kansanmurhan pysäyttämiseksi. Tarvitsemme kiireesti EU:n asettamia pakotteita Israelille, assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä sekä kahden valtion malliin sitoutumista eli Palestiinan valtion tunnustamista, Hopsu vaatii.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
