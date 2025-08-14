Dan Brown Suomeen syyskuussa

Jare Tiihosen uusi kirja ilmestyy 3.9.2025 11.8.2025 10:00:00 EEST | Tiedote

”Se mikä on hyväksi menestymiselle, on usein haitaksi mielelle.” Oskari Saaren ja Jare Tiihosen JHT – Missio vai mielenrauha -kirjassa Tiihonen avaa, mitä musiikkimaailman huipulle nouseminen ja siellä pysyminen vaati. Uran lopettaminen pakotti Tiihosen kohtaamaan itsensä ja määrittelemään menestyksen ja hyvinvoinnin mittarinsa uudelleen. JHT – Missio vai mielenrauha -teoksessa hän jakaa uran varrelta ja sen jälkeen kertyneet oppinsa ja johdattaa lukijan pohtimaan omaa elämäänsä.