Dan Brown Suomeen syyskuussa

15.8.2025 10:00:00 EEST | WSOY | Tiedote

Menestyskirjailija Dan Brown vierailee Helsingissä syyskuun lopussa osana Salaisuuksien salaisuus -kirjakiertuetta. Suomalaisilla lukijoilla on ainutkertainen mahdollisuus päästä kuuntelemaan Dan Brownin haastattelua maanantaina 29.9. järjestettävässä tilaisuudessa yhteistyössä Suomen Kansallisteatterin kanssa. Suositun kirjailijan uutuusromaani Salaisuuksien salaisuus julkaistaan 9.9. Kirjan suomentaa Jorma-Veikko Sappinen.

Kuva: Ben Flythe
Kuva: Ben Flythe

Suomen Kansallisteatterin Suurella näyttämöllä järjestetään maanantaina 29.9. klo 17.30 Ilta Dan Brownin kanssa, jossa Brown kertoo uudesta kirjastaan. Häntä haastattelee kirjailija Max Seeck.  

Tapahtuma on maksuton, mutta vaatii sitovan ilmoittautumisen. Mukaan voi ilmoittautua täältä:  www.wsoy.fi/danbrown Paikkoja on rajoitetusti. 

Dan Brown vieraili Suomessa edellisen kirjajulkaisun yhteydessä vuonna 2017.

Salaisuuksien salaisuus on räjähtävä, älykäs ja käänteitä täynnä oleva trilleri, joka koukuttaa lukijat tavalla, jonka vain Dan Brown osaa. ”Salaisuuksien salaisuus on ehdottomasti kirjoistani monisyisin ja kunnianhimoisin – ja kaikista hauskin. Sen kirjoittaminen on ollut unohtumaton löytöretki”, Dan Brown kommentoi. Romaani ilmestyy kahdeksassatoista maassa samanaikaisesti. Siitä julkaistaan Suomessa painettu kirja, äänikirja sekä e-kirja. 

Dan Brown (s. 1964) on maailman luetuimpia ja rakastetuimpia trilleristejä. Hänen teoksiaan on käännetty 56 kielelle ja myyty yhteensä yli 250 miljoonaa kappaletta. Brownin läpimurtoteos oli vuonna 2003 julkaistu Da Vinci -koodi, jonka sankari, symbologian professori Robert Langdon, seikkailee viidessä muussakin kirjassa. Brown punoo teoksissaan ainutlaatuisella tavalla yhteen jännitystä, symboleita, taideaarteita, uskontoa ja historiaa. Da Vinci -koodi, Enkelit ja demonit sekä Inferno on nähty myös menestyselokuvina.  

Suomennetut teokset:  Da Vinci -koodi (2004), Enkelit ja demonit (2005), Meteoriitti (2006), Murtamaton linnake (2007), Kadonnut symboli (2009), Inferno (2013), Alku (2017) ja Salaisuuksien salaisuus (2025) 

Kuva: Ben Flythe
Kuva: Ben Flythe
