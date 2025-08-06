Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaalit lokakuussa − ehdokasasettelu alkaa maanantaina 18.8.2025

Osuuskauppa Keskimaan edustajiston jäsenyys tarjoaa näköalapaikan kaupan sekä matkailu- ja ravitsemisalan liiketoimintaan Keski-Suomessa. Lisäksi roolissa on mahdollisuus omalla aktiivisuudellaan vaikuttaa asiakasomistajille suunnattujen palveluiden kehittämiseen. Sopivia ehdokkaita ovat osuuskaupan palveluja aktiivisesti käyttävät ja niiden kehittämisestä aidosti kiinnostuneet asiakasomistajat.

− Me Keskimaalla tunnemme hyvin paikallista arkea ja haluamme rakentaa oman toimintamme kautta Keski-Suomesta paremman paikan elää. Tätä varten haluamme kuulla asiakasomistajiamme, jonka äänitorvena valittava edustajisto tulee toimimaan, kertoo Osuuskauppa Keskimaan talousjohtaja Niko Toivanen.

Osuuskaupan tehtävänä on tuottaa palveluja ja etuja asiakasomistajilleen ja yhteisölleen, jonka osana se toimii. Osuustoiminnassa taloudellisten näkökulmien lisäksi päätöksenteossa huomioidaan myös muita näkökulmia, kuten yhteisöllisyys, arvot, paikalliset tarpeet sekä kulttuuri. Edustajisto tuo asiakasomistajien toiveet ja ideat osuuskaupan johdolle.

− Ehdokkaaksi voi asettua kuka tahansa oman osuuskaupan toiminnasta kiinnostunut asiakasomistaja. Kannustamme eri ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia asiakasomistajia lähtemään ehdolle matalalla kynnyksellä, aiempaa kokemusta ei tarvitse olla. Tärkeintä on intohimo oman asuinympäristön ja osuuskaupan kehittämiseen, Toivanen kannustaa.

Osuuskaupan vaaleissa ehdokkaaksi voi asettua jäsen, joka on hyväksytty osuuskaupan jäseneksi vaalivuotta edeltäneen vuoden loppuun mennessä, on maksanut täyden osuusmaksun, on täyttänyt 18 vuotta vaalien alkaessa ja asuu osuuskaupan jäsenalueella.

Edustajiston rooli päätöksenteossa

Osuuskauppa Keskimaa on jäsentensä omistama yritys, jonka päätöksentekoon jäsenet voivat ottaa monella tapaa osaa. Keskimaan 50-jäseninen edustajisto valitaan jäsenten keskuudesta joka neljäs vuosi.

Edustajistolla on kaksi sääntömääräistä kokousta vuodessa, joissa se muun muassa päättää osuuskaupan säännöistä, vahvistaa edellisen vuoden tilinpäätöksen ja päättää ylijäämän käytöstä sekä valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja tilintarkastajat. Lisäksi edustajiston jäsenet voivat tehdä hallitukselle aloitteita osuuskaupan toimialaan liittyvistä asioista.

Edustajistoa vielä tiiviimmin osuuskaupan päätöksentekoon pääsee osallistumaan hallintoneuvostossa, jonka kokoonpanon päättää edustajisto. Hallintoneuvosto muun muassa vahvistaa osuuskaupan strategian ja nimittää osuuskaupan toimitusjohtajan.

Näin vaalit etenevät

Vaalien ehdokasasettelu alkaa maanantaina 18.8. ja päättyy tiiistaina 9.9.2025. Osuuskauppa Keskimaa on jaettu vaaleissa kolmeen jäsenalueeseen: eteläinen alue, Jyväskylä ja pohjoinen alue.

Ehdokasasettelu tapahtuu sähköisen ehdokasasettelun kautta. Asettuakseen ehdolle ehdokas tarvitsee kaksi äänioikeutettua ja samalla jäsenalueella asuvaa asiamiestä, jotka tekevät ehdokasasettelun ja kutsuvat ehdokkaan listalleen ehdokkaaksi. Osuuskaupan vaalisivuille keskimaa.fi/vaalit on koottu ohjeet ehdokkaaksi ryhtymiseen.

Osuuskauppa Keskimaan vaalien äänestysaika on 6.10.—20.10.2025. Vaalissa äänioikeutettuja ovat kaikki ennen vaalivuoden alkua jäseniksi hyväksytyt ja 15 vuotta täyttäneet osuuskaupan jäsenet. Keskimaan edustajistoon valitaan yhteensä 50 jäsentä seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Vaalien tulos julkistetaan 29.10.2025.

