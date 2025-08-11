Päijät-Hämeen hyvinvointialue: MoodFest starttaa maakunnallisella koulurauhan julistuksella

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen nuorisovaltuusto järjestää Lahden torilla torstaina 28.8.2025 klo 14–17 MoodFest-tapahtuman, jonka tavoitteena on edistää nuorten mielen hyvinvointia. Nuorisovaltuustossa on edustus kaikista Päijät-Hämeen kunnista.

Tapahtuma osallistuu valtakunnalliseen koulurauhan julistukseen, jonka teemana tänä vuonna on ”Yhdessä rohkeammin!” Se muistuttaa, että jokaisella oppilaalla on merkitystä ja mahdollisuus vaikuttaa. MoodFest käynnistyy maakunnallisella koulurauhan julistuksella ja jatkuu tubettaja Jaakko Parkkalin ja hyvinvointialueen asiantuntija Laura Laineen keskustelulla sosiaalisen median aiheuttamista paineista ja vinkeistä niiden helpottamiseksi.

– Some mahdollistaa paljon, mutta sieltä on myös välillä hyvä olla pois. Voi olla kuluttavaa katsoa tarkkaan muiden tekemisiä. Vaikka somessa näyttäisi, että jollain on kaikki ”mageeta”, niin nuorilla ja aikuisillakin on omat itkut, naurut ja taistelut siellä taustalla. Se on hyvä muistaa, lahtelaislähtöinen Jaakko Parkkali toteaa.

Nuorisotyön ja nuorten mielen hyvinvoinnin palvelut ovat torilla kattavasti esillä. Mukana on myös ilmastopaneeli ja harrastusesittelyjä. Päivän päättää artisti Arttu Lindemanin livekonsertti klo 16.

Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Tapahtumasivu: https://paijatha.fi/tapahtuma/moodfest-keskittyy-nuorten-mielen-hyvinvointiin/