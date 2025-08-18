Pirkanmaan ELY-keskus

Vanha Porintie poikki Sastamalassa rumputyön vuoksi 28.-29.8.2025

18.8.2025 08:00:00 EEST | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Sastamalan Kiikoisissa maantien 12962 (Vanha Porintie) alittavan rummun Jaarassa. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 28.8.–29.8. välisenä aikana.

Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain 28.8. klo 8.00 - perjantain 29.8. klo 16.00 välisen ajan. Työkohde on 180 m Rauhalantien liittymästä länteen. 

Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Jaaran ja Jylhänmaan välillä on 2 päivän ajan kiertoreitti Pohjanmaantien (kt 44) ja Pori-Tampere-tien (vt11) kautta. 

Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle.

Työt sisältyvät Pirkanmaan putkisilta- ja rumpu-urakkaan, jossa ELY-keskus uusii useita kohteita eri puolella Pirkanmaata. 

Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.

Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 5370 401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, VarsinaisSuomen ELY-keskus, p.0295 022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677

Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.

