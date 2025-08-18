Vanha Porintie poikki Sastamalassa rumputyön vuoksi 28.-29.8.2025
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Sastamalan Kiikoisissa maantien 12962 (Vanha Porintie) alittavan rummun Jaarassa. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 28.8.–29.8. välisenä aikana.
Tie on rummun kohdalla suljettuna torstain 28.8. klo 8.00 - perjantain 29.8. klo 16.00 välisen ajan. Työkohde on 180 m Rauhalantien liittymästä länteen.
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Jaaran ja Jylhänmaan välillä on 2 päivän ajan kiertoreitti Pohjanmaantien (kt 44) ja Pori-Tampere-tien (vt11) kautta.
Työstä aiheutuu haittaa liikenteelle.
Työt sisältyvät Pirkanmaan putkisilta- ja rumpu-urakkaan, jossa ELY-keskus uusii useita kohteita eri puolella Pirkanmaata.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työmaapäällikkö Henna Patinen, Kiviset Oy, p. 050 5370 401
Projektipäällikkö Veli-Pekka Pelttari, VarsinaisSuomen ELY-keskus, p.0295 022 821
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Markus Toivanen, Welado Oy, p. 040 511 6677
Liitteet
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Pirkanmaan ELY-keskus
Pirkanmaan päällystyskohteet viikolle 3418.8.2025 07:30:00 EEST | Tiedote
Päällystyskesä jatkuu vilkkaana. Viikolla 34 päällystetään Parkanossa, Orivedellä, Virroilla, Ruovedellä, Urjalassa ja Nokialla. Osa töistä tehdään yötyönä.
Oriniementie poikki Punkalaitumella rumputyön vuoksi 26.-27.8.202515.8.2025 10:11:54 EEST | Tiedote
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Punkalaitumella Oriniementien (maantie 12757) alittavan rummun Oriniemessä. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 26.8.–27.8. välisenä aikana.
Horhalanperän tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely käynnistyy14.8.2025 14:45:26 EEST | Tiedote
Metsähallitus suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista sekä hankkeeseen liittyvää voimajohtoa Ikaalisten ja Parkanon kaupunkien alueelle.
Punkalaitumentie poikki Vesilahdessa rumputyön vuoksi 25.-26.8.202514.8.2025 13:41:46 EEST | Tiedote
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus uusii Vesilahdessa maantien 2986 (Punkalaitumentie) alittavan rummun Havatojan kohdalla. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Rummun vaihtotyö tehdään 25.–26.8. välisenä aikana.
Sinilevähavainnot edelleen vähäisiä Pirkanmaalla14.8.2025 09:46:53 EEST | Tiedote
Viikolla 33 Pirkanmaalla havaittiin sinilevää Lempäälässä, Sastamalassa, Kangasalla, Kihniössä sekä Pirkkalassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme