MEDIAKUTSU 20.8. Dataikkunan uudet luvut – vihreät investoinnit siirtymässä suunnittelupöydältä toteutukseen

Lauri Veijalainen vetämään EK:n Ukraina-vientihanketta 13.8.2025 14:00:00 EEST | Tiedote

Lauri Veijalainen aloittaa Elinkeinoelämän keskusliiton Pro Ukraina -hankkeen projektijohtajana 25.8. Hankkeen tavoitteena on saada yli 200 suomalaisyritystä mukaan Ukrainan jälleenrakennukseen. Uransa aikana Lauri Veijalainen (57) on ollut avaamassa Suomen ovia Ukrainaan toimiessaan East Office of Finnish Industriesin toimitusjohtajana ja työskennellessään Suomen Kiovan-suurlähetystössä. Hän on ollut myös käynnistämässä Ikean Ukrainan toimintoja. Toimitusjohtajakokemusta Veijalaisella on Stockmannilta ja viimeksi Indoor Groupilta. EK:ssa Lauri Veijalaisen tehtävänä on käynnistää suomalaisen yrityskentän laajamittainen osallistuminen Ukrainan jälleenrakentamiseen: Pro Ukraina -hankkeen tavoitteena on saada vähintään 200 suomalaisyritystä aloittamaan vientitoiminta Ukrainaan seuraavan kahden vuoden aikana. Samalla rakennetaan Suomen vienninedistämisen uutta toimintamallia tiiviissä yhteistyössä ulkoministeriön ja muiden Team Finland -toimijoiden kanssa. Veijalainen panostaa eritoten Suo