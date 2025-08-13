Rahastot mukaan osakesäästötiliin – FA:n Ahosniemi kehuu pääministeri Orpon ja elinkeinoministeri Puiston avausta
- Finanssiala ry kehuu pääministeri Orpon ja elinkeinoministeri Puiston avausta laajentaa osakesäästötiliä rahastoihin. Ministerit ottivat asiaan kantaa Kauppalehdessä.
- Monipuoliset vaihtoehdot sijoitustuotteissa lisäisivät osakesäästötilin suosiota.
- Osakesäästötilin monipuolistaminen vaurastuttaisi suomalaisia ja edistäisi kansankapitalismia, talousosaamista ja sijoitusten hajautusta.
Finanssiala ry (FA) pitää erinomaisena pääministeri Petteri Orpon (kok.) ja elinkeinoministeri Sakari Puiston (ps.) avauksia siitä, että osakesäästötiliä laajennettaisiin myös rahastoihin. Ministerien mukaan asiassa voitaisiin mahdollisesti edetä jo kuluvalla vaalikaudella.
”Osakesäästötili on sitä parempi, mitä monipuolisemmin sinne voi hankkia erilaisia sijoitustuotteita. Uudistus lisäisi myös kilpailua, kun sijoittajan olisi mahdollista vaihtaa rahastosta toiseen ilman välittömiä veroseuraamuksia. Laajennusta on syytä kiirehtiä, jotta rahastot saadaan mukaan jo tällä vaalikaudella”, kannustaa FA:n toimitusjohtaja Arno Ahosniemi.
Osakesäästötilin monipuolistaminen vaurastuttaisi suomalaisia ja edistäisi kansankapitalismia, talousosaamista ja sijoitusten hajautusta. Osakesäästötilin monipuolistaminen on myös yksi finanssialan kasvustrategiaa pohtineen Risto Murron kasvutyöryhmän ehdotuksista.
Osakesäästötilin yhteydessä on tärkeää toteuttaa tarpeelliset muutokset osakkeenomistajarekisteriä koskevaan sääntelyyn, jotta rahastojen ostaminen ja myyminen osakesäästötilillä on teknisesti mahdollista.
”Rahastosääntelyn hienosäädöillä varmistetaan, että kotimaiset rahastot pääsevät heti mukaan eikä liiketoiminta valu ulkomaille”, Ahosniemi muistuttaa.
Verotuloja ja hyvinvointia
Ahosniemi uskoo, että mahdollisimman laaja sijoitustuotevalikoima ja osakesäästötilin helppous lisäisi ihmisten intoa sijoittaa. Kun kansalaisten varat saadaan tuottamaan, parantaa se kaikkien hyvinvointia.
Osakesäästötililtä maksetaan verot, kun varoja nostetaan ulos. Tilin sisällä voi ostaa ja myydä sijoitustuotteita ilman veroseuraamuksia, ja osingot karttuvat tilille ilman veroa.
”Pitkällä aikavälillä laajentaminen lisää valtion verotuottoja. Rahastojen mukaanotto lisää osakesäästötilillä olevia varoja ja tuottoja, jolloin tulee lisää verotettavaa”, Ahosniemi muistuttaa.
Osakesäästötiliä uudistettaessa kannattaa myös huomioida komission kaavailut eurooppalaiseksi sijoitustiliksi (Savings and Investments Account, SIA). Pohjoismaiset finanssialan järjestöt ovat hahmotelleet parhaista käytännöistään mallin, jonka suuntaan suomalaista osakesäästötiliäkin kannattaisi viedä.
”Esimerkiksi ruotsalaisessa sijoitustilissä rahastot ovat jo nyt mukana eikä tilillä olevilla varoilla ole ylärajaa. On koko yhteiskunnan etu, jos säästämisestä ja sijoittamisesta tulee kokemattomallekin kuluttajalle mahdollisimman helppoa.”
Yhteyshenkilöt
Arno AhosniemiToimitusjohtajaPuh:+358 20 793 4210arno.ahosniemi@finanssiala.fi
Jari VirtaJohtava lakimiesPuh:+358 20 793 4252jari.virta@finanssiala.fi
Linkit
- Kauppalehti 15.8.2025: Orpo KL:lle: Kokoomus haluaa laajentaa osakesäästötiliä rahastoihin
- Kauppalehti 13.8.2025: Ministeri avaisi sadoille tuhansille suomalaisille rahanarvoisen edun
- Finanssiala ry: Pohjoismainen malli eurooppalaisiin sijoitustileihin on selvästi paras – Komission on nyt syytä katsoa pohjoiseen
Lisätietoa julkaisijasta Finanssiala ry
Finanssiala ry
Itämerenkatu 11 - 13
00180 HELSINKI
020 793 4240
http://www.finanssiala.fi
Finanssiala ry (FA) edustaa Suomessa toimivia pankkeja, henki-, työeläke- ja vahinkovakuutusyhtiöitä, rahasto- ja rahoitusyhtiöitä sekä arvopaperivälittäjiä. Rakennamme jäsenillemme toimintaympäristöä, jossa ne voivat liiketoiminnallaan lisätä suomalaista hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Finanssiala ry
Suomalaiset hoivakeskustelusta: Varallisuus ei saa vaikuttaa hoivamaksuihin – omaehtoisesta vanhuuteen varautumisesta tehtävä houkuttelevampaa13.8.2025 09:59:10 EEST | Tiedote
Finanssiala ry:n Vakuutustutkimuksen vastaajista 77 prosenttia on sitä mieltä, että varallisuus ei saa vaikuttaa hoivamaksuihin. Yhtä suuri osuus on sitä mieltä, että omaehtoisen varautumisen vanhuuden varalle on oltava helpompaa ja houkuttelevampaa. Finanssiala ei kannata sitä, että varallisuus vaikuttaisi hoivamaksuihin. Toimivassa järjestelmässä julkinen sektori turvaa perustason, jota voi halutessaan täydentää omin varoin. Tätä helpottaisi palvelulupaus, joka määrittää, mistä kaikesta hoivassa vastaa yhteiskunta ja mikä on yksilön omalla vastuulla. Tulokset käyvät ilmi Finanssiala ry:n Norstat Finland Oy:llä teettämästä kyselytutkimuksesta.
Markkinoiden hermoilu hellitti tullisopimusten myötä – Rahastopääoman arvo kohosi yli 190 miljardin euron11.8.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin heinäkuussa yhteensä 807 miljoonaa euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa lähes 191 miljardia euroa.
Stressitestien mukaan suomalaispankit selviäisivät rankoissakin oloissa – vakavaraisuusvaatimusten lisäkiristykset heikentäisivät pankkien kykyä rahoittaa talouskasvua4.8.2025 14:57:51 EEST | Tiedote
Finanssiviranomaisten suorittamien stressitestien perusteella suomalaispankit pystyvät selviytymään merkittävästäkin toimintaympäristön heikentymisestä – niiden toimintakyky säilyy edelleen vahvana. Hyvät tulokset osoittavat FA:n mielestä, ettei pankkien vakavaraisuusvaatimuksia ole syytä enää kiristää. Vaatimusten tiukentaminen heikentäisi pankkien kykyä rahoittaa talouskasvua. Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan keskuspankki (EKP) ja Finanssivalvonta toteuttivat suomalaisten pankkien stressitestit. Testien tarkastelujakso kattaa vuodet 2025–2027 ja ne pohjautuvat perusskenaarion lisäksi heikomman kehityksen skenaarioon. Vakavaraisuusvaatimukset edellyttävät, että pankeilla on oltava tietty määrä omia varoja suhteessa riskeihin, joita pankkien saamisiin ja muuhun toimintaan liittyy.
Pankin turvatili on sitkeä valhe – Pankki ei tarvitse asiakkaan tunnuksia rahojen turvaamiseen31.7.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Pankkien nimissä soitettavat huijauspuhelut ovat yleistyneet kesällä. Huijarit saattavat kohdistaa yrityksiään henkilöille, joilla on käyttöoikeudet yritysten tileille. Pankki ei koskaan pyydä verkkopankkitunnuksia tai salasanaa puhelimessa tai viestillä. Minkäänlaista ”pankin turvatiliä”, jonne varat siirretään turvaan, ei ole olemassa. Jos yhteydenottaja pyytää tunnuksia tai tarjoutuu siirtämään rahat turvatilille, kyseessä on huijari. Yli 7 prosenttia suomalaisista on menettänyt rahaa digihuijareille. Huijausten torjuntaa helpottaisi, jos myös somealustojen kaltaiset palveluntarjoajat velvoitettaisiin torjuntaan.
Suomalaiset tyytyväisiä vakuutuksiinsa – hakemusten hylkäykset harvinaisia, 86 prosenttia koki korvauksen vastanneen sattunutta vahinkoa24.7.2025 06:30:00 EEST | Tiedote
Kyselyn vastaajista 27 prosenttia on hakenut viimeisen vuoden aikana korvausta vakuutusyhtiöiltä. Eniten vahinkoja on tapahtunut lapsiperheille, joista jopa 44 prosenttia on hakenut korvausta. Vain viisi prosenttia hakemuksista hylättiin. Vastaajista 86 prosenttia koki korvauksen vastanneen sattunutta vahinkoa. Useimmiten korvausta on haettu kotivakuutuksesta (30 prosenttia) ja autovakuutuksesta (22 prosenttia). Tiedot käyvät ilmi Finanssiala ry:n Norstat Finland Oy:llä teettämästä kyselystä. Keväällä 2025 tehtyyn kyselyyn vastasi noin tuhat 18–79-vuotiasta mannersuomalaista.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme