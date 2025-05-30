Vaasan kaupunginteatterin uusi näytäntökausi on avattu

Musiikin, draaman ja improvisaation syksy

Teatterin hurmioteemaisen kauden avaa musiikkinäytelmä Piaf – En kadu mitään, joka valloittaa Romeo-näyttämön 11.9. alkaen. Elämänmakuinen teos kertoo Pariisin kaduilta maailman maineeseen nousseen ranskalaislaulajatar Édith Piafin elämäntarinan. Pam Gemsin näytelmässä kuullaan Piafin rakastetuimpia lauluja, kuten Non, je ne regrette rien ja La vie en rose. Teoksen ohjaa Maiju Sallas, kapellimestarina toimii Sauli Perälä ja koreografina Antton Laine. Piafin roolin tulkitsee näyttelijä Sonja Halla-aho. Julia-näyttämön kauden avaa 23.10. Reko Lundánin draama Tarpeettomia ihmisiä. 2000-luvun alkuun ja laman jälkeiseen nousukauteen sijoittuva näytelmä näyttää, mitä perheessä tapahtuu silloin, kun yhteiskunta unohtaa ihmisen eikä omien tunteiden käsittelyyn ole työkaluja. Lundánin puhuttelevan ja koskettavan tekstin ohjaa Sakari Hokkanen.

Ensi-iltansa Romeo-näyttämöllä 31.10. saa Erik Gedeonin riemukas musiikkikomedia Ikuisesti nuori. Eletään 2080-lukua ja teatteri on muuttunut vanhainkodiksi, jossa asustaa joukko 90-vuotiaita entisiä näyttelijöitä. He muistelevat menneitä, jakavat yhdessä ilon ja kaipuun sekä tulkitsevat rakastettuja hittejä, kuten I Love Rock ’n’ Roll, Forever Young ja I Will Survive. Teoksen ohjaa Pentti Kotkaniemi, jonka ohjauksia on nähty niin televisiossa kuin teattereissa ympäri Suomen. Kapellimestarina toimii Sauli Perälä ja koreografina Miika Alatupa. Improvisaation saloihin sukelletaan 13.11., kun ensi-iltansa saa Tuntematon seikkailu – täysin improvisoitu näytelmä lapsille. Esityksessä mitään ei ole ennakkoon suunniteltu, eikä valmista käsikirjoitusta ole, vaan juoni rakentuu lapsiyleisön ehdotusten pohjalta. Esityskonseptista ja näyttelijöiden kouluttamisesta vastaa näyttelijä Antti Laukkarinen. Esitys on myös tilattavissa päiväkoteihin ja erilaisiin tapahtumiin.

Vierailuesitykset viihdyttävät

Lauantaina 6.9. teatteriravintola Kulmassa viihdyttää Show ’n Spaghetti, jossa yhdistyvät musiikki, huumori, herkullinen ateria ja tanssit ikivihreiden tahdissa. Romeo-näyttämöllä keskiviikkona 24.9. nähdään kehuttu Jumppatytöt. Katariina Havukaisen, Inkeri Hyvösen ja Ella Lahdenmäen esitys on oodi suomalaiselle naisvoimistelulle. Torstaina 9.10. Red Nose Company ja Kamariorkesteri Avanti! tuovat Romeo-näyttämölle Aleksis Kiven elämän ja teokset yhdessä paketissa ja perjantaina 10.10. Julia-näyttämöllä saa vierailuensi-iltansa Aurinkokuninkaani. Emmi Niemisen ja Emma-Sofia Hautalan tähdittämä kantaesitys kertoo ristiriitaisen rakkauden varjossa ja valossa kasvamisesta. Lauantaina 18.10. klo 13 Romeo-näyttämöllä vierailee suosikkitubettajien kokoonpano Toimistopojat ja show’n jälkeen kokoonpano on tavattavissa Meet & Greet -tapaamisessa. Saman päivän iltana klo 19 teatteriravintola Kulmassa naurattaa Stand up -show Naurunurkka. Perjantaina 14.11. klo 19 Julia-näyttämöllä nähdään hulvaton suomalainen telenovela Korot kattoon!, jossa Ria Kataja ja Minna Kivelä tulkitsevat kymmenen erilaista hahmoa.

Kevään vierailuohjelmiston avaa musiikkiteatteriesitys Katrina, jonka esitykset nähdään 15.1.–16.1. Romeo-näyttämöllä. Teos perustuu Sally Salmisen romaaniin Katrina ja on ylistyslaulu suomalaisen naisen voimalle ja sisulle. Pääroolissa nähdään Närpiöstä kotoisin oleva mezzosopraano Erica Back. Musiikista vastaa Vaasan kaupunginorkesteri kapellimestari Anna-Maria Helsingin johdolla.

Keväällä kantaesitys ja klassikko koko perheelle

Julia-näyttämöllä 12.2. nähdään Suomen kantaesitys Florian Zellerin näytelmästä La Vérité, joka kantaa suomeksi nimeä Totuus. Leikkisän parisuhdedraamakomedian suomentaa Aino Piirola ja ohjaa Emma Mattila. Teoksen skenografina toimii Riku Suvitie. Näytelmä on osa Suomen Kulttuurirahaston käynnistämää ja rahoittamaa Maailma näyttämölle -hanketta, jossa tuetaan näyttämöteosten suomentamista ja esittämistä suomalaisissa teattereissa. Romeo-näyttämöllä ensi-iltansa 12.3. saa koko perheen näytelmä Aladdin ja taikalamppu. Christian Lindroosin kirjoittama teos on perinteinen satu, yksi tarina klassisesta Tuhannen ja yhden yön tarinat -satukokoelmasta. Näytelmän ohjaa Tuomas Rinta-Panttila, joka ohjasi Vaasan kaupunginteatteriin viimeksi Bapsilarometri 2021 -teoksen. Lavastajana toimii Toini Nissinen, joka aloittaa teatterin lavastajana vuodenvaihteessa, ja pukusuunnittelusta vastaa Emilia Eriksson.

Ensembleen kaksi uutta näyttelijää

Tällä kaudella teatterin näyttelijäensembleen liittyvät Milla Kangas ja Anni-Maija Koskinen. Kangas nähtiin Vaasan kaupunginteatterissa viimeksi kaudella 2023–2024 Nunnia ja konnia -musikaalin pääroolissa Deloris Van Cartierina. Kangas on myös työskennellyt Vaasan kaupunginteatterissa kiinnityksellä vuosina 2012–2013. Anni-Maija Koskinen on puolestaan näytellyt teattereissa ympäri Suomen, kuten Teatteri Vanha Juko, Lahden kaupunginteatteri, Kemin kaupunginteatteri ja Keski-Uudenmaan teatteri, sekä televisio- ja elokuvatuotannoissa. Ääninäyttelijänäkin työskennellyt Koskinen laulaa myös Ketunhautaintie-yhtyeessä. Kangas ja Koskinen nähdään näyttämöllä heti syksyn ensimmäisessä ensi-illassa, Piaf-näytelmässä 11.9.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt

Teatterinjohtaja Seppo Välinen

040 575 5231 | seppo.valinen@vaasa.fi