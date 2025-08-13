Hyvinvointialuejohtajien kannanotto: Sote-järjestöjen valtionavustusten lisäleikkauksista luovuttava
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustusten lisäleikkaukset eivät olisi säästö, vaan jättäisivät sadat tuhannet ihmiset ilman ehkäisevää ja varhaista tukea. Ne kasvattaisivat hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja vaarantaisivat sisäistä turvallisuutta.
Sosiaali- ja terveysjärjestöt tekevät vaikuttavaa työtä. Ne tukevat lapsia, nuoria ja perheitä, lähisuhdeväkivallan uhreja ja tekijöitä, erotilanteessa eläviä ja muista syistä kriiseissä olevia, eri ikäisiä mielenterveys- ja päihdeongelmissa, eri tavalla sairaita, vammaisia, työttömiä, vanhuksia ja yksinäisiä.
Järjestöt tekevät chateissa nimetöntä auttamista, vastaavat lasten ja nuorten puhelimiin ja kriisipuhelimiin satoja tuhansia kertoja vuodessa. Ne antavat eri elämäntilanteissa neuvontaa ja ohjausta. Ne järjestävät vertaisryhmiä ja tukihenkilöitä sekä pitävät yllä kohtaamispaikkoja ja tarjoavat ihmisille hyvinvointia tukevan yhteisön. Sote-järjestöjen ammattilaiset, vertaiset ja vapaaehtoiset ovat mukana julkisten palvelujen ammattilaisten rinnalla muun muassa perhekeskuksissa, kriisikeskuksissa ja OLKA-toiminnassa.
Valtionavustuksella sote-järjestöjä tuetaan ihmisiä auttamaan kanssaihmisiä. Vastaavalle toiminnalle ei ole muuta korvaajaa.
Vuonna 2024 sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustukset olivat 387 miljoonaa euroa ja niistä hallitus on jo päättänyt leikata 140 miljoonaa euroa eli kolmanneksen. Nyt ehdotetut vuosittaiset 100 miljoonan euron lisäleikkaukset merkitsisivät sitä, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustukset supistuisivat kolmasosaan vuoden 2024 tasosta.
Tämä johtaisi siihen, että suuri osa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta loppuisi, eivätkä järjestöt enää voisi toimia tärkeinä täydentävinä toimijoina hyvinvointialueilla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.
Hyvinvointialueet eivät pysty kompensoimaan tätä leikkausta. Jos leikkaus laajasta vastustuksesta huolimatta tehdään, se tulisi kohdentaa sellaiseen toimintaan, jossa sen vaikutus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden kokonaisuuteen on mahdollisimman pieni.
Hyvinvointialuejohtajien verkosto H23 julkaisi perjantaina 15. elokuuta myös tiedotteen hyvinvointialueiden taloustilanteesta. Lue tiedote STT:n tiedotepalvelussa: Hyvinvointialueiden talouden tasapainottaminen etenee
Kannanoton sote-järjestöjen valtionavustuksista ovat allekirjoittaneet:
Olli Naukkarinen, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Sally Leskinen, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Tero Järvinen, Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
Santeri Seppälä, Etelä-Savon hyvinvointialue
Matti Bergendahl, HUS-yhtymä
Juha Jolkkonen, Helsingin kaupunki
Max Lönnqvist, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Sami Mäenpää, Kainuun hyvinvointialue
Mikko Komulainen, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Jan Tollet, Keski-Suomen hyvinvointialue
Raija Kontio, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Harri Hagman, Kymenlaakson hyvinvointialue
Jari Jokela, Lapin hyvinvointialue
Sanna Svahn, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Juhani Sand, Pirkanmaan hyvinvointialue
Marina Kinnunen, Pohjanmaan hyvinvointialue
Kirsi Leivonen, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
Ilkka Luoma, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Marko Korhonen, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Petri Virolainen, Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Tero Mäkiranta, Satakunnan hyvinvointialue
Timo Aronkytö, Vantaa-Keravan hyvinvointialue
Tarmo Martikainen, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Olli NaukkarinenhyvinvointialuejohtajaPuh:050 306 5560olli.naukkarinen@omahame.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Oma Häme
Oma Häme uudisti järjestöyhteistyön verkkosivun13.8.2025 14:33:29 EEST | Uutinen
Oma Häme on julkaissut uudistetun järjestöyhteistyön verkkosivun, joka tuo näkyväksi järjestöjen keskeisen roolin hyvinvointialueen kumppanina. Kanta-Hämeessä toimii yli 3 000 rekisteröitynyttä järjestöä. Järjestöjen toiminta täydentää ja rikastuttaa hyvinvointialueen palveluita, edistää terveyttä ja hyvinvointia, lisää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä ehkäisee syrjäytymistä. Samalla se tuo asukkaiden äänen mukaan hyvinvointialueen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Yhteistyö järjestöjen kanssa toteutuu konkreettisina tekoina ja yhteisenä tekemisenä. Järjestöt ovat esimerkiksi tärkeä osa asiakkaiden palveluketjuja. Järjestöillä on myös edustus monissa hyvinvointialueen ja yhdyspintojen verkostoissa ja työryhmissä. Lisäksi järjestöjen kanssa järjestetään erilaisia tapahtumia ja järjestöjen toimintaan voi tutustua esimerkiksi OLKA-pisteillä sairaalan aulassa. Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti, jotta se tukisi entistä paremmin alueen asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Uudistettu
Aluehallituksen syyskausi käynnistyi12.8.2025 16:32:40 EEST | Tiedote
Aluehallitus kokoontui maanantaina 11. elokuuta syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa, jossa käsiteltiin muun muassa kuntoutuksen asioita. Aluehallitus hyväksyi lääkinnällisen kuntoutuksen, lymfaterapian ja jalkaterapian palvelusetelisääntökirjaan tehdyt tarkennukset, jotka astuvat voimaan 1. syyskuuta alkaen. Uudessa sääntökirjassa eläinavusteinen terapia on sisällytetty osaksi toimintaterapiaa ja fysioterapiaa. Lisäksi tulkkausohjetta ja terapioiden sisältöjä on tarkennettu vastaamaan omaa toimintaa. Lisäksi aluehallitus hyväksyi muutokset kuntoutuksen avaintuloksiin. Avaintulokset liittyvät hyvinvointialueen käyttämään OKR-malliin (objectives and key results), johon kuuluu toimiala- ja tulosaluekohtaiset tavoitteet. Ideana on määrittää yhteisesti tavoitteet, jotka kertovat, mitä kohti mennään sekä seurata ja mitata avaintuloksia, jotka puolestaan kertovat, ollaanko maaliin päästy toivotulla tavalla. Tulosalueiden avaintulokset sisältyvät vuoden 2025 käyttösuunnitelmaan ja niiden muut
Oma Häme kohtaa nuoria – SUN KULMILLA – toimintamalli jalkautuu seuraavaksi Turenkiin11.8.2025 14:31:03 EEST | Tiedote
Tapahtumat ovat osa Nuorisorikoserityinen osaaminen Kanta-Hämeessä -hanketta.
Oma Hämeen nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä6.8.2025 12:25:23 EEST | Tiedote
Hyvinvointialue ei lähetä laskuja tai maksumuistutuksia tekstiviestillä.
Oma Häme rakentaa uuden lastensuojelulaitoksen Hämeenlinnaan5.8.2025 12:27:33 EEST | Tiedote
Erityistason tukea vaativille nuorille remontoidaan tilat Ahveniston mäelle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme