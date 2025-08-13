Viisi ehdokasta MTK:n puheenjohtajaksi – valinta tehdään marraskuussa
MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä pyysi kaikkia ehdokkaita ilmoittautumaan perjantaihin 15. elokuuta mennessä. Päivämäärään mennessä työryhmälle ilmoittautui viisi ehdokasta; Tero Hemmilä, Juha Junnila, Antti Kangas, Kati Partanen sekä Eerikki Viljanen.
Puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuivat 15. elokuuta mennessä maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Tero Hemmilä, maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi, Juha Junnila, maanviljelijä, kansanedustaja Antti Kangas, maa- ja metsätalousyrittäjä, MTK:n johtokunnan jäsen, WFO:n hallituksen jäsen Kati Partanen sekä maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eerikki Viljanen.
Ehdokkaista neljä oli jo tiedossa aikaisemmin ja Juha Junnila ilmoittautui puheenjohtajaehdokkaaksi 15. elokuuta. Lisäksi aikaisemmin ilmoittautunut ehdokas, Anne Kalmari, ilmoitti elokuussa, ettei tavoittele enää MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajan paikkaa.
MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä oli pyytänyt kaikkia puheenjohtajaehdokkaita ilmoittautumaan työryhmälle 15.8. mennessä. Vaikka lopullinen ehdokasasettelu tapahtuukin vasta valtuuskunnan syyskokouksessa, pyysi työryhmä ilmoituksia päivämäärään mennessä, jotta ehdokkaat voidaan haastatella elo-syyskuun aikana ja he saavat mahdollisuuden esittäytyä järjestön kenttäväelle loka-marraskuun aikana pidettävissä ehdokastilaisuuksissa eri puolilla Suomea.
Puheenjohtajavalinnan syksyn ehdokastilaisuudet järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:
Pieksämäki, Veturitallit, 27.10.
Lahti, Jokimaan ravikeskus, 30.10.
Lieto, kaupungintalon valtuustosali, 3.11.
Kauhajoki, maatalousoppilaitos, 12.11.
Kajaani, Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä, 22.11.
MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajan valintaa valmisteleva työryhmän puheenjohtajana on toiminut MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja Sanna Hämäläinen. Työryhmän muita jäseniä ovat valtuuskunnan toinen varapuheenjohtaja Sari Lantta, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola, MTK-liittojen edustaja Timo Kankaanpää ja Otso Heikola sekä MHY-yhdistysten edustaja Timo Junnila.
Johtokunnan puheenjohtaja valitaan MTK:n valtuuskunnan syyskokouksessa 26.-27.11.2025. MTK:n valtuuskunta on järjestön ylin päätöksentekoelin, jossa on yhteensä 79 äänivaltaista jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet edustavat keskusliiton jäsenyhteisöjä eli MTK-liittoja, metsänhoitoyhdistyksiä ja yhteisöjäseniä. Päästäkseen ehdokkaaksi puheenjohtajavaaliin, vähintään yhden MTK:n valtuuskunnan äänivaltaisen jäsenen on kokouksessa ehdotettava henkilöä valittavaksi MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajaksi. Lopullinen ehdokasasettelu vaalia varten tapahtuu siis MTK:n sääntöjen mukaisesti vasta valtuuskunnan kokouksessa. Vaali toimitetaan enemmistövaalina kokouksen päätöksen mukaisesti.
Lisätietoja:
Sanna Hämäläinen, MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja, 050 410 9497, sanna.hamalainen@mtk.fi
Sari Lantta, 040 708 7500, MTK:n valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja
Mikko Tiirola, 044 538 4280, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja
Timo Kankaanpää,040 720 4322, MTK:n valtuuskunnan jäsen
Otso Heikola, 050 016 1165, MTK:n valtuuskunnan jäsen
Timo Junnila, 050 066 5918, MTK:n Metsävaltuuskunnan 1. varapuheenjohtaja
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Sesongin parhaat kasvikset leivän päälle – kotimaisia vaihtoehtoja kurkun rinnalle13.8.2025 14:46:24 EEST | Tiedote
Kotimaisissa tuorekurkuissa on ollut paikoin tilapäistä niukkuutta, mutta tilanne on korjaantumassa lähiaikoina. Sillä välin leivän päälle löytyy runsaasti muita sesongin herkkuja.
MTK-liittojen puheenjohtajien kannanotto: Suomalaisten oikeus kotimaiseen ruokaan on turvattava nyt29.7.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
MTK-liittojen ja valtuuskunnan puheenjohtajat kokoontuivat kesäkokoukseensa Keski-Suomeen 23-24.7.2025. Kesäkokouksen yhteydessä puheenjohtajat tutustuivat myös keskisuomalaiseen maataloustuotantoon.
Komission CAP-esitys jäämässä rahoitukseltaan pahasti vajaaksi16.7.2025 18:43:30 EEST | Tiedote
EU-komission toistaiseksi antamat tiedot ohjelmakauden 2028-2034 maatalouspolitiikasta ja etenkin sen rahoituksesta saavat MTK:lta täyden tyrmäyksen. Komissio on aikeissa maksattaa muuttuneen maailman kasvaneet menotarpeet viljelijöillä. Leikkausten sijaan maatalouspolitiikka ja suomalaisten ruokaturva vaativat toteutuakseen lisärahoitusta, totesi MTK:n johtokunta ylimääräisessä kokouksessaan keskiviikkoiltana.
EU-tiekartta vauhdittaa luontoarvomarkkinoiden kehitystä – MTK ojentaa komissiolle auttavaa kättä7.7.2025 15:19:43 EEST | Tiedote
Komissio on julkaissut tiekartan luontoarvomarkkinoiden (Nature Credits) edistämiseksi EU:ssa. MTK suhtautuu positiivisesti vapaaehtoisten luontoarvomarkkinoiden kehittämiseen, sillä ne voivat parhaimmillaan tuoda maanomistajille uusia ansaintamahdollisuuksia sekä vahvistaa luonnon monimuotoisuuden parantamiseen tarvittavaa rahoitusta.
MTK:n ja SLC:n Kasvukausikysely: Sääolojen vaihtelun vuoksi satonäkymät keskivertoa heikommat – tilojen tulevaisuus huolettaa viljelijöitä7.7.2025 13:57:41 EEST | Tiedote
Sääolosuhteet vaihtelivat merkittävästi eri alueiden välillä, mutta alkukesän sateet heikensivät satonäkymiä lähes koko maassa. Yli puolet vastaajista arvioi satonäkymien olevan hieman tavanomaista heikommat. Lisäksi taloudellinen epävarmuus sekä huoli maatalouden kannattavuudesta varjostavat viljelijöiden tulevaisuudennäkymiä. Erityisesti pienillä tiloilla lopettamista harkitaan yhä useammin.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme