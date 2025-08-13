Puheenjohtajaehdokkaiksi ilmoittautuivat 15. elokuuta mennessä maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Tero Hemmilä, maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi, Juha Junnila, maanviljelijä, kansanedustaja Antti Kangas, maa- ja metsätalousyrittäjä, MTK:n johtokunnan jäsen, WFO:n hallituksen jäsen Kati Partanen sekä maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eerikki Viljanen.

Ehdokkaista neljä oli jo tiedossa aikaisemmin ja Juha Junnila ilmoittautui puheenjohtajaehdokkaaksi 15. elokuuta. Lisäksi aikaisemmin ilmoittautunut ehdokas, Anne Kalmari, ilmoitti elokuussa, ettei tavoittele enää MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajan paikkaa.

MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajan valintaa valmisteleva työryhmä oli pyytänyt kaikkia puheenjohtajaehdokkaita ilmoittautumaan työryhmälle 15.8. mennessä. Vaikka lopullinen ehdokasasettelu tapahtuukin vasta valtuuskunnan syyskokouksessa, pyysi työryhmä ilmoituksia päivämäärään mennessä, jotta ehdokkaat voidaan haastatella elo-syyskuun aikana ja he saavat mahdollisuuden esittäytyä järjestön kenttäväelle loka-marraskuun aikana pidettävissä ehdokastilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

Puheenjohtajavalinnan syksyn ehdokastilaisuudet järjestetään seuraavilla paikkakunnilla:

Pieksämäki, Veturitallit, 27.10.

Lahti, Jokimaan ravikeskus, 30.10.

Lieto, kaupungintalon valtuustosali, 3.11.

Kauhajoki, maatalousoppilaitos, 12.11.

Kajaani, Kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsä, 22.11.

MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajan valintaa valmisteleva työryhmän puheenjohtajana on toiminut MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja Sanna Hämäläinen. Työryhmän muita jäseniä ovat valtuuskunnan toinen varapuheenjohtaja Sari Lantta, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola, MTK-liittojen edustaja Timo Kankaanpää ja Otso Heikola sekä MHY-yhdistysten edustaja Timo Junnila.

Johtokunnan puheenjohtaja valitaan MTK:n valtuuskunnan syyskokouksessa 26.-27.11.2025. MTK:n valtuuskunta on järjestön ylin päätöksentekoelin, jossa on yhteensä 79 äänivaltaista jäsentä. Valtuuskunnan jäsenet edustavat keskusliiton jäsenyhteisöjä eli MTK-liittoja, metsänhoitoyhdistyksiä ja yhteisöjäseniä. Päästäkseen ehdokkaaksi puheenjohtajavaaliin, vähintään yhden MTK:n valtuuskunnan äänivaltaisen jäsenen on kokouksessa ehdotettava henkilöä valittavaksi MTK:n johtokunnan 1. puheenjohtajaksi. Lopullinen ehdokasasettelu vaalia varten tapahtuu siis MTK:n sääntöjen mukaisesti vasta valtuuskunnan kokouksessa. Vaali toimitetaan enemmistövaalina kokouksen päätöksen mukaisesti.

Lisätietoja:

Sanna Hämäläinen, MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtaja, 050 410 9497, sanna.hamalainen@mtk.fi

Sari Lantta, 040 708 7500, MTK:n valtuuskunnan 2. varapuheenjohtaja

Mikko Tiirola, 044 538 4280, MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja

Timo Kankaanpää,040 720 4322, MTK:n valtuuskunnan jäsen

Otso Heikola, 050 016 1165, MTK:n valtuuskunnan jäsen

Timo Junnila, 050 066 5918, MTK:n Metsävaltuuskunnan 1. varapuheenjohtaja