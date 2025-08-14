Presidentti Stubb osallistuu Ukrainaa käsittelevään valtionpäämiesten kokoukseen
Tasavallan presidentin kanslia
Tiedote 49/2025
16.8.2025
Tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu Ukrainaa tukevien halukkaiden koalition valtionpäämiesten kokoukseen sunnuntaina 17. elokuuta 2025.
Kokouksen ovat kutsuneet koolle Ranskan presidentti Emmanuel Macron, Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ison-Britannian pääministeri Keir Starmer. Kokous järjestetään etäyhteydellä.
