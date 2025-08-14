Presidentti Stubb osallistuu Ukrainaa käsittelevään valtionpäämiesten kokoukseen

President Stubb besöker skolor i Nådendal och Reso 14.8.2025 13:19:27 EEST | Pressmeddelande

Republikens presidents kansli Pressmeddelande 48/2025 14.8.2025 Onsdagen den 20 augusti 2025 besöker republikens president Alexander Stubb familjehuset Luonnonmaa i Nådendal och gymnasiet Raision lukio i Reso. Dagen inleds i Nådendal med ett besök i Luonnonmaan perhetalo, ett så kallat familjehus som blev färdigt 2023. Familjehuset samlar småbarnspedagogik, grundläggande utbildning, förskoleundervisning och andra tjänster som främjar barns och ungas välbefinnande under ett och samma tak. Därefter åker presidenten till Reso där han besöker Raision lukio och får en presentation av gymnasiets allmänna verksamhet, dess företagarlinje och idrottarens stig. Företagarlinjen stärker de studerandes företagaranda och förbereder dem för arbetslivet. Idrottarens stig är en studieinriktning som ger de studerande möjlighet att kombinera gymnasiestudier och målinriktad idrott. I samband med skolbesöken träffar president Stubb också ledningen för städerna Nådendal och Reso.