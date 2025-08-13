Hämeen ELY-keskus

Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa

18.8.2025 08:35:00 EEST | Hämeen ELY-keskus | Tiedote

ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.

Kartta Kaloisten sillan kiertotiestä. Siltatyö merkitty, ajoneuvot ohjataan kiertotielle.
Kaloisten sillan kiertotie. Open Street Map

Rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne keskeytetään sillan kohdalta. Ajoneuvoliikenne ohjataan työnaikaiselle kiertoreitille, joka kulkee Vehmaistentien (Mt 13643), Asemantien (Mt 13644) ja Vehmaistentien (Mt 13643) kautta. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle rakennetaan väliaikainen ylityspaikka työmaan läheisyyteen.

siltatyöhämeenlinna

Yhteyshenkilöt

Tilaajana toimii:
Terhi Siltanen, ELY-keskus,
+358 29 502 1348

Pääurakoitsijana toimii:
Oteran Oy
Riku Vanhanen
+358 40 573 2813

Puu-silta joen yli vehreässä ympäristössä.
Kaloisten silta.
Taitorakennerekisteri
Kuvituskuva.

