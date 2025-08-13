Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa
ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.
Rakentamisen ajaksi ajoneuvoliikenne keskeytetään sillan kohdalta. Ajoneuvoliikenne ohjataan työnaikaiselle kiertoreitille, joka kulkee Vehmaistentien (Mt 13643), Asemantien (Mt 13644) ja Vehmaistentien (Mt 13643) kautta. Jalankulku- ja pyöräliikenteelle rakennetaan väliaikainen ylityspaikka työmaan läheisyyteen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tilaajana toimii:
Terhi Siltanen, ELY-keskus,
+358 29 502 1348
Pääurakoitsijana toimii:
Oteran Oy
Riku Vanhanen
+358 40 573 2813
Kuvat
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
