Avoimia työpaikkoja vähemmän kuin koronapandemian pahimpina aikoina

Avoimia työpaikkoja oli toisella vuosineljänneksellä 28 900, mikä oli yli kolmanneksen vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vastaavaan aikaan viime vuonna työpaikkoja oli avoinna 47 000. Tiedot kuvaavat kesäkuun ensimmäisen päivän tilannetta ja perustuvat avoimet työpaikat -tilastoon.

”Avoimia työpaikkoja oli poikkeuksellisen vähän kesäkuun alussa. Viimeksi näin matalalla tasolla on oltu vuonna 2016, ja jopa koronapandemian pahimpina aikoina työpaikkoja oli enemmän avoinna kuin nyt”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Matti Lahdenmäki.

”Koronapandemian aikaan avointen työpaikkojen määrä romahti. Sen jälkeen alkuvuonna 2022 avointen työpaikkojen määrä lisääntyi ennätyslukemiin, kunnes määrä lähti jälleen laskuun”, Lahdenmäki jatkaa.

Yksityisellä sektorilla avoimia työpaikkoja oli kuluneen vuoden toisella neljänneksellä 18 800, kun vastaavaan aikaan viime vuonna niitä oli 34 700. Yhteensä avointen työpaikkojen määrä yksityisen sektorin toimipaikoilla vähentyi 46 %.

”Yksityisen sektorin työtilanne herättää huomion, sillä avointen työpaikkojen määrä vähentyi lähes puoleen viime vuodesta. Viimeksi näin vähän avoimia työpaikkoja yksityisten yritysten toimipaikoilla oli vuonna 2015”, Lahdenmäki sanoo.

Rakennusalan avointen työpaikkojen määrä vähentyi eniten

Toimialoista avointen työpaikkojen määrä vähentyi erityisesti rakennusalalla. Toisella vuosineljänneksellä avoimia työpaikkoja rakentamisen toimialalla oli 1 500, kun vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana niitä oli 5 800.

”Rakennusalalla avoimia työpaikkoja on ollut vähän jo noin vuoden ajan. Kesäkuun alussa mitattu tilanne oli kuitenkin poikkeuksellinen. On mentävä kymmenen vuoden taakse vuoteen 2015, että avoimia työpaikkoja rakennusalalla on ollut yhtä vähän kuin nyt," Lahdenmäki kertoo.