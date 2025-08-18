Tuoreesta selvityksestä ideoita Heinolan hulevesikuormituksen vähentämiseen
Heinolassa sijaitsevan Maitiaislahden valuma-alueen hulevesiselvitys on valmistunut. Hämeen ELY-keskuksen rahoittaman selvityksen toteutti AFRY Finland Oy. Toteutukseen osallistui myös Heinolan kaupunki.
Maitiaislahden valuma-alueen hulevesiselvityksessä kartoitettiin alueen hulevesien hallinnan nykytilaa ja haasteita. Selvityksessä kartoitettiin myös paikkatietotarkasteluna valuma-alueen luontoarvot, maaperä, topografia, maankäyttö ja esimerkiksi vettä läpäisemättömän pinnan määrä ja sijainti.
Hulevesiselvityksessä arvioitiin merkittävimpiä huleveden määrällisiä ja laadullisia kuormittajia, kirjattiin hulevesien hallintaa koskevia tavoitteita ja laadittiin ehdotuksia käsittelyratkaisuille, niiden sijoitukselle ja alustavalle mitoitukselle. Selvityshankkeessa määritettiin myös paikkatietoanalyyseillä hulevesien kannalta keskeiset ominaispiirteet ja tunnistettiin alueet, joissa hulevesien hallinnalle on tarvetta ja mahdollisuuksia.
Valmistunut selvitys toimii esimerkkinä hulevesikuormituksen vähentämisen tarkasteluun
Hämeen ELY-keskuksen tavoitteena oli tuoda tällä selvityksellä esille, kuinka valuma-alueselvityksissä otetaan huomioon hulevesien laatu- ja mitoitusasiat. Selvitys toimii myös esimerkkinä siitä, kuinka hulevesikuormituksen vähentämismahdollisuuksia voidaan tarkastella etukäteen, kun tiedetään kuinka
- kaupunkirakenne kehittyy
- kaavoitus etenee
- tilankäyttötarpeet muuttuvat valuma-alueella.
Hulevesiselvityksen laati konsulttitoimisto AFRY Finland Oy; Hämeen ELY-keskus ja Heinolan kaupunki olivat vahvasti mukana selvityksen teossa.
– Heinolan kaupunki on erittäin tyytyväinen Maitiaislahden valuma-alueselvitykseen. Selvityksestä saimme selkeitä esimerkkejä, joita on helppo käyttää tulevissa ohjeistuksissa konkreettisina ja ymmärrettävinä toimenpide-ehdotuksina, kertoo Heinolan kaupungin ympäristöasiantuntija Mia Viitanen.
Jotta hulevesien valuma-aluesuunnittelu valtavirtaistuisi Hämeen alueella, tullaan valmistunutta selvitystä tullaan esittelemään seminaareissa.
– Selvityksen avulla on jo haettu rahoitusta hule- ja pohjavesien kiintoaineiden ja haitallisten aineiden pidättämiseksi ennen lahtea. Olemme myös tekemässä hankesuunnitelmaa kosteikon rakentamiseksi Maitiaislahden pohjoisosaan ja kehittämässä kaavoituksessa kaavoituksen ekolaskuria (KEKO-laskentaa), toteaa Viitanen selvityksen jatkotoimista.
Hulevedet heikentävät Heinolan Maitiaislahden vedenlaatua
Heinolassa keskustan tuntumassa sijaitseva Maitiaislahti on rehevöitynyt ja tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Hulevesien tuoma kuormitus on tunnistettu vesialueen yhdeksi heikentäväksi paineeksi. Jatkossa hulevesikuormituksen hillinnällä pyritään vaikuttamaan lahden vesimuodostuman ekologisen tilaan.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Katja PellikkaVesienhoidon asiantuntijaHämeen ELY-keskusPuh:0295 025 204katja.pellikka@ely-keskus.fi
ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Hämeen ELY-keskus
Kaloisten sillan uusimistyö alkaa syyskuussa Hämeenlinnassa18.8.2025 08:35:00 EEST | Tiedote
ELY-keskus aloittaa Hämeenlinnassa sijaitsevan Kaloisten sillan uusimistyöt viikolla 36. Nykyinen puurakenteinen silta on tullut elinkaarensa päähän ja puretaan kokonaan. Tilalle rakennetaan uusi teräsbetoninen silta.
Vesihuollossa katse vuoteen 2040 – suunnitelmaluonnos eteni lausunnoille13.8.2025 07:06:00 EEST | Tiedote
Kanta-Hämeen maakunnallinen vesihuollon suunnitelmaluonnos ehdottaa toimia vesihuollon teknisen toimintavarmuuden lisäämiseksi ja palvelujen tuottamisen turvaamiseksi seuraavien 15 vuoden aikana. Yhteistyön syventäminen ja vahvat toimijat ovat elinehto tavoitteiden saavuttamiseksi. Kunnilla on ratkaiseva asema näiden asioiden kuntoon saattamisessa.
Hämeessä joitakin levähavaintoja heinäkuussa ja elokuun alussa7.8.2025 13:06:32 EEST | Tiedote
Hämeessä havaittiin tällä viikolla vähäinen sinileväesiintymä Orimattilassa Mallusjärven ja Hattulassa Vanajaveden seurantapaikalla. Kumpikin kuuluu valtakunnalliseen leväseurantaan.
Hämeen vesistöissä vedenkorkeudet pääasiassa lähellä normaalia – vesien lämpötilat tavallista korkeammat24.7.2025 07:12:00 EEST | Tiedote
Pitkään jatkuneet runsaat sateet kesä–heinäkuussa palauttivat matalalle laskeneet suuret järvet tavanomaisiin korkeuksiin ja kohensivat pohjavesitilannetta. Virtavedet ja pienet vesistöt nousivat runsaiden sateiden myötä korkealle ja ovat hiljalleen palautuneet tavallisiin korkeuksiin. Sateiden loputtua helle on lämmittänyt vedet tavanomaista lämpimämmiksi ja saanut sinilevän kasvamaan.
Kankaanpään risteyssillan (U-2594) korjaustyöt käynnistyvät Lahdessa viikolla 3123.7.2025 12:53:00 EEST | Tiedote
ELY-keskus korjauttaa Kankaanpään risteyssillan (U-2594) Lahdessa. Silta sijaitsee valtatien 12 ja Kankaanpäänkadun risteyksessä, Lahden kaupungin alueella. Korjaustyöt koskevat valtatien 12 molempia ajosuuntia välillä Lahti–Kouvola.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme