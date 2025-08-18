Tuoreesta selvityksestä ideoita Heinolan hulevesikuormituksen vähentämiseen

Maitiaislahden valuma-alueen hulevesiselvityksessä kartoitettiin alueen hulevesien hallinnan nykytilaa ja haasteita. Selvityksessä kartoitettiin myös paikkatietotarkasteluna valuma-alueen luontoarvot, maaperä, topografia, maankäyttö ja esimerkiksi vettä läpäisemättömän pinnan määrä ja sijainti.

Hulevesiselvityksessä arvioitiin merkittävimpiä huleveden määrällisiä ja laadullisia kuormittajia, kirjattiin hulevesien hallintaa koskevia tavoitteita ja laadittiin ehdotuksia käsittelyratkaisuille, niiden sijoitukselle ja alustavalle mitoitukselle. Selvityshankkeessa määritettiin myös paikkatietoanalyyseillä hulevesien kannalta keskeiset ominaispiirteet ja tunnistettiin alueet, joissa hulevesien hallinnalle on tarvetta ja mahdollisuuksia.

Valmistunut selvitys toimii esimerkkinä hulevesikuormituksen vähentämisen tarkasteluun

Hämeen ELY-keskuksen tavoitteena oli tuoda tällä selvityksellä esille, kuinka valuma-alueselvityksissä otetaan huomioon hulevesien laatu- ja mitoitusasiat. Selvitys toimii myös esimerkkinä siitä, kuinka hulevesikuormituksen vähentämismahdollisuuksia voidaan tarkastella etukäteen, kun tiedetään kuinka

kaupunkirakenne kehittyy

kaavoitus etenee

tilankäyttötarpeet muuttuvat valuma-alueella.

Hulevesiselvityksen laati konsulttitoimisto AFRY Finland Oy; Hämeen ELY-keskus ja Heinolan kaupunki olivat vahvasti mukana selvityksen teossa.

– Heinolan kaupunki on erittäin tyytyväinen Maitiaislahden valuma-alueselvitykseen. Selvityksestä saimme selkeitä esimerkkejä, joita on helppo käyttää tulevissa ohjeistuksissa konkreettisina ja ymmärrettävinä toimenpide-ehdotuksina, kertoo Heinolan kaupungin ympäristöasiantuntija Mia Viitanen.

Jotta hulevesien valuma-aluesuunnittelu valtavirtaistuisi Hämeen alueella, tullaan valmistunutta selvitystä tullaan esittelemään seminaareissa.

– Selvityksen avulla on jo haettu rahoitusta hule- ja pohjavesien kiintoaineiden ja haitallisten aineiden pidättämiseksi ennen lahtea. Olemme myös tekemässä hankesuunnitelmaa kosteikon rakentamiseksi Maitiaislahden pohjoisosaan ja kehittämässä kaavoituksessa kaavoituksen ekolaskuria (KEKO-laskentaa), toteaa Viitanen selvityksen jatkotoimista.

Hulevedet heikentävät Heinolan Maitiaislahden vedenlaatua

Heinolassa keskustan tuntumassa sijaitseva Maitiaislahti on rehevöitynyt ja tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Hulevesien tuoma kuormitus on tunnistettu vesialueen yhdeksi heikentäväksi paineeksi. Jatkossa hulevesikuormituksen hillinnällä pyritään vaikuttamaan lahden vesimuodostuman ekologisen tilaan.