Business Finland aloittaa muutos- ja yhteistoimintaneuvottelut osana laajempaa uudistumista
Business Finland käynnistää Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandissa yhteistoimintaneuvottelut ja Business Finland Oy:ssä muutosneuvottelut 25.8.2025. Neuvottelut koskevat suunniteltua organisaatiouudistusta ja ne ovat osa Business Finlandin laajempaa uudistumista, jonka taustalla ovat käynnissä oleva strategiauudistus sekä valtion tuottavuusohjelma.
Business Finlandin tehtävänä on auttaa yrityksiä uudistumaan ja houkutella investointeja, osaajia ja matkailijoita Suomeen, ja rakentaa siten kasvua ja hyvinvointia Suomeen ja suomalaisille. Business Finland uudistaa parhaillaan strategiaansa, jonka on tarkoitus vastata muuttuvan maailmantilanteen mukaan tuomiin suuriin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.
“Olemme keskellä tekoälyvallankumousta, turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut eikä ilmastonmuutoksen vaikutuksia pidä unohtaa. Myös Business Finlandin pitää uudistua, tehdä painopistevalintoja ja muuttaa toimintatapoja. Samalla haluamme vahvistaa entisestään yhteistyötä talouskasvun hyväksi työ- ja elinkeinoministeriön toimijoiden VTT:n, Tesin ja Finnveran kanssa”, sanoo pääjohtaja Lassi Noponen.
Business Finlandin toimintamenot ovat laskeneet ja laskevat merkittävästi tulevina vuosina. Samaan aikaan elinkeinopoliittiset tehtävät lisääntyvät ja myöntövaltuudet tutkimukseen ja kehitykseen kasvavat huomattavasti lähivuosina.
”Hallitus on tehnyt viisaan päätöksen lisätä panoksia t&k-työhön. Meillä on velvollisuus toteuttaa tehtävämme mahdollisimman vaikuttavasti, tehokkaasti ja vastuullisesti. Tulemme painottamaan kansallisia valintoja ja uudistamaan tapaamme tuottaa palveluita. Selvää on, että myös me osallistumme valtionhallinnon säästö- ja tuottavuustoimenpiteisiin samalla, kun toimimme Suomen talouskasvun vipuna”, Noponen jatkaa.
Muutos- ja yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Business Finlandin henkilöstöä pois lukien se henkilöstön osa, joka on siirtymässä ulkoministeriöön vuoden vaihteessa. Alkavissa neuvotteluissa käsitellään sekä tehtävien muutoksia että roolien lakkaamisia. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 65 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut kestävät kuusi viikkoa.
Business Finlandin ylätason organisaatio muutettiin yhteistoiminta- ja muutosneuvotteluissa keväällä, jolloin Business Finlandin johtoryhmän koko pieneni yhdeksästä seitsemään.
Uusi strategia voimaan vuoden 2026 alusta
Business Finlandin uusi strategiakausi käynnistyy 1.1.2026. Samassa yhteydessä Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan osaksi ulkoasiainhallintoa.
Business Finlandin ylätason organisaatio uudistettiin keväällä ja uusi organisaatio aloitti kesäkuun 2025 alussa. Nyt alkavat yhteistoiminta- ja muutosneuvottelut jatkavat muutosta. Tavoitteena on yksinkertainen, tehokas ja asiakaslähtöinen kokonaisuus, joka mahdollistaa sujuvat prosessit sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille.
Asiakkaille suunnatut palvelut on koottu kahdelle palvelualueelle: rahoituspalvelut ja kasvupalvelut. Rahoituspalvelut vastaa asiakkaille tarjottavasta rahoituksesta ja siihen liittyvistä T&K- ja innovaatiopalveluista. Kasvupalvelut kokoaa yhteen muun muassa Business Finlandin ohjelmalliset toiminnot, viennin edistämisen palvelut Suomessa, matkailunedistämisen ja kansainvälisten investointien ja osaajien houkuttelun.
Business Finlandin organisaatio ja johtoryhmä
- Rahoituspalvelut, johtaja Timo Metsä-Tokila
- Kasvupalvelut, johtaja Risto Vuohelainen
- Markkinointi, viestintä ja digitaaliset ratkaisut, johtaja Jenni Santalo
- Strategia, ennakointi ja talous, johtaja Hannu Kemppainen
- HR ja hallinto, johtaja Heidi Elvilä
- Pääjohtajan toimisto, johtaja Teija Lahti-Nuuttila
- pääjohtaja Lassi Noponen
Yhteyshenkilöt
Tomi KorhonenHead of PR and MediaBusiness FinlandPuh:+358 50 449 9575tomi.korhonen@businessfinland.fi
Business Finland on suomalainen julkinen toimija, joka tarjoaa innovaatiorahoitusta ja kansainvälistymispalveluita, edistää matkailua ja investointeja sekä osaajien houkuttelua Suomeen. Organisaatiossa työskentelee 760 asiantuntijaa 37 toimipisteessä maailmalla ja 16 toimipaikassa Suomessa. Business Finland on osa Team Finland -verkostoa. www.businessfinland.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Business Finland
Business Finland seuloi kunnianhimoisimmat tutkimusideat15.8.2025 11:55:37 EEST | Tiedote
Näytönpaikka -pilottihaussa teemana olivat turvallisuutta edistävät digitaaliset ratkaisut. Business Finland sai yhteensä 60 tutkimusideaa, joista valikoitui viisi rahoitettavaa projektia. Pilottihaku osoitti, että radikaalien ja vaikuttavien tutkimusideoiden rahoitukselle on kysyntää, ja siksi Näytönpaikka jatkuu varsinaisena hakuna syksyllä 2025. Näytönpaikka -rahoitus on Business Finlandin merkittävin panostus tutkimusorganisaatioille.
Miksi EU:n rakentamis- ja energiarahoitusta ei tule suomalaisille yrityksille?30.7.2025 08:02:00 EEST | Tiedote
EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma Horisontti Eurooppa tarjoaa rahoitusta yrityksille niiden kilpailukyvyn vahvistamiseen. Suomalaiset ovat hakeneet ja saaneet rahoitusta yleensä hyvin, mutta rakennetun ympäristön ja energiatehokkuuden rahoitusta ei tilastojen mukaan meille kuitenkaan tule. Horisontti Euroopasta on myönnetty rahoitusta kaikkiaan 43,732 miljardia euroa ja suomalaisille osallistujille siitä on varmistunut yhteensä 1,231 miljardia euroa.
Teollisuuden investointituet viidelle suurelle puhtaan siirtymän investointihankkeelle10.7.2025 13:05:06 EEST | Tiedote
Osana Petteri Orpon hallituksen elinkeinopolitiikan toimia Business Finland avasi tammikuussa 2025 haettavaksi investointiavustuksen suurille puhtaan siirtymän teollisille investoinneille. Nyt ensimmäiset tukipäätökset on tehty, investointiavustus myönnettiin viidelle hankkeelle.
Japanilainen energiayhtiö sijoittaa tuulivoimaan Raaheen4.7.2025 07:39:28 EEST | Tiedote
Tokyo Gasin ja tanskalaisen EWIIn yhteisyritys TOWII Renewables investoi kahteen maatuulivoimahankkeeseen Suomessa. Projektit vahvistavat Suomen asemaa kansainvälisesti kiinnostavana uusiutuvan energian kohteena.
Kesämatkailu Pohjoismaihin kasvussa – Suomi voi hyötyä jatkossa3.7.2025 08:17:43 EEST | Tiedote
Alkukesän ulkomaisessa matkailussa on menossa useita, jopa ristiriitaisia trendejä. Suomen kannalta positiivista on matkailijoiden kasvanut kiinnostus uusiin ja vähemmän tunnettuihin kohteisiin. Toisaalta kasvaneet matkakustannukset aiheuttavat huolta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme