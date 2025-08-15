Business Finland aloittaa muutos- ja yhteistoimintaneuvottelut osana laajempaa uudistumista

Business Finlandin tehtävänä on auttaa yrityksiä uudistumaan ja houkutella investointeja, osaajia ja matkailijoita Suomeen, ja rakentaa siten kasvua ja hyvinvointia Suomeen ja suomalaisille. Business Finland uudistaa parhaillaan strategiaansa, jonka on tarkoitus vastata muuttuvan maailmantilanteen mukaan tuomiin suuriin mahdollisuuksiin ja haasteisiin.

“Olemme keskellä tekoälyvallankumousta, turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut eikä ilmastonmuutoksen vaikutuksia pidä unohtaa. Myös Business Finlandin pitää uudistua, tehdä painopistevalintoja ja muuttaa toimintatapoja. Samalla haluamme vahvistaa entisestään yhteistyötä talouskasvun hyväksi työ- ja elinkeinoministeriön toimijoiden VTT:n, Tesin ja Finnveran kanssa”, sanoo pääjohtaja Lassi Noponen.

Business Finlandin toimintamenot ovat laskeneet ja laskevat merkittävästi tulevina vuosina. Samaan aikaan elinkeinopoliittiset tehtävät lisääntyvät ja myöntövaltuudet tutkimukseen ja kehitykseen kasvavat huomattavasti lähivuosina.

”Hallitus on tehnyt viisaan päätöksen lisätä panoksia t&k-työhön. Meillä on velvollisuus toteuttaa tehtävämme mahdollisimman vaikuttavasti, tehokkaasti ja vastuullisesti. Tulemme painottamaan kansallisia valintoja ja uudistamaan tapaamme tuottaa palveluita. Selvää on, että myös me osallistumme valtionhallinnon säästö- ja tuottavuustoimenpiteisiin samalla, kun toimimme Suomen talouskasvun vipuna”, Noponen jatkaa.

Muutos- ja yhteistoimintaneuvottelut koskevat koko Business Finlandin henkilöstöä pois lukien se henkilöstön osa, joka on siirtymässä ulkoministeriöön vuoden vaihteessa. Alkavissa neuvotteluissa käsitellään sekä tehtävien muutoksia että roolien lakkaamisia. Neuvottelut voivat johtaa enimmillään 65 henkilön irtisanomiseen. Neuvottelut kestävät kuusi viikkoa.

Business Finlandin ylätason organisaatio muutettiin yhteistoiminta- ja muutosneuvotteluissa keväällä, jolloin Business Finlandin johtoryhmän koko pieneni yhdeksästä seitsemään.

Uusi strategia voimaan vuoden 2026 alusta

Business Finlandin uusi strategiakausi käynnistyy 1.1.2026. Samassa yhteydessä Business Finlandin ulkomaantoiminnot integroidaan osaksi ulkoasiainhallintoa.

Business Finlandin ylätason organisaatio uudistettiin keväällä ja uusi organisaatio aloitti kesäkuun 2025 alussa. Nyt alkavat yhteistoiminta- ja muutosneuvottelut jatkavat muutosta. Tavoitteena on yksinkertainen, tehokas ja asiakaslähtöinen kokonaisuus, joka mahdollistaa sujuvat prosessit sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille.

Asiakkaille suunnatut palvelut on koottu kahdelle palvelualueelle: rahoituspalvelut ja kasvupalvelut. Rahoituspalvelut vastaa asiakkaille tarjottavasta rahoituksesta ja siihen liittyvistä T&K- ja innovaatiopalveluista. Kasvupalvelut kokoaa yhteen muun muassa Business Finlandin ohjelmalliset toiminnot, viennin edistämisen palvelut Suomessa, matkailunedistämisen ja kansainvälisten investointien ja osaajien houkuttelun.

Business Finlandin organisaatio ja johtoryhmä