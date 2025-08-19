Muistutuskutsu: Työllisyys Suomessa ja alueilla - Tilastokeskuksen tiedotustilaisuus 26.8.
Miten työllisyys ja työttömyys kehittyivät heinäkuussa? Miltä Etelä-Pohjanmaan työllisyystilanne ja väestökehitys näyttävät? Onko työllisyyskehityksessä eroja esimerkiksi sukupuolen tai iän mukaan?
Näistä aiheista on tarjolla tuoreita valtakunnallisia ja paikallisia tietoja tiistaina 26.8.2025 klo 9.00-10.15. Tiedotustilaisuus järjestetään Tilastokeskuksen pääjohtajan Markus Sovalan maakuntavierailun yhteydessä osana Tilastokeskuksen 160-vuotisjuhlavuotta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen heinäkuun 2025 tiedot julkaistaan tuolloin poikkeuksellisesti klo 9.00 ja asiantuntijamme esittelevät tulokset Seinäjoella. Tilaisuuteen voi osallistua myös Teams-etäyhteydellä.
Ohjelma:
Tilaisuuden avaus, Tilastokeskuksen ylijohtaja Mari Ylä-Jarkko.
Työllisyys- ja työttömyystilanne Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla heinäkuussa sekä edeltävinä kuukausina työvoimatutkimuksen mukaan, yliaktuaari Pertti Taskinen.
Työllisyys Etelä-Pohjanmaalla ja muissa maakunnissa vuonna 2025 kokeellisen väestön pääasiallinen toiminta -tilaston mukaan, yliaktuaari Elina Pelkonen.
Tiivis katsaus Etelä-Pohjanmaan väestöennakkoon ja yritystoimintaan, kehittämispäällikkö Pasi Piela.
Tilaisuuden päätyttyä on varattu aikaa asiantuntijoiden haastatteluihin ja myös pääjohtaja Markus Sovala on tavattavissa.
Paikkana Etelä-Pohjanmaan liitto, Kampusranta 9 C, Seinäjoki, Frami C-osa, 4. krs, Kokoustila Kärpänpesä. Kahvitarjoilu.
Ilmoittauduthan tilaisuuteen tästä linkistä viimeistään 22.8.2025. Myös etäosallistuminen vaatii ilmoittautumisen, lähetämme ilmoittautuneille Teams-linkin tapahtumaa edeltävänä päivänä.
Tervetuloa!
Lisätietoja: viestinta@stat.fi, pasi.piela@stat.fi
