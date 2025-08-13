VTV ei pidä ehdotusta finanssipolitiikan valvonnan uudelleenjärjestelystä perusteltuna
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on antanut lausuntonsa hallituksen esityksen luonnokseen, joka koskee lakia julkisen talouden hoitamisesta. VTV pitää luonnoksen sisältämää ehdotusta finanssipolitiikan valvonnan tehtävien uudelleenjärjestelystä ongelmallisena.
Luonnos hallituksen esitykseksi sisältää muutoksia EU-direktiivin mukaisiin itsenäisen finanssipolitiikan valvojan tehtäviin (IFI), jotka eduskunta osoitti VTV:lle vuonna 2012. Perusteina eduskunta korosti VTV:n riippumatonta asemaa, asiantuntemusta ja sitä, että tehtävä sopii osaksi VTV:n perustuslaillista valtiontalouden tarkastustehtävää.
VTV:n näkemyksen mukaan nyt ehdotettu valvontatehtävien siirto Talouspolitiikan arviointineuvostolle saattaisi heikentää valvonnan riippumattomuutta ja toimivuutta.
”Kiinnitämme lausunnossamme vakavaa huomiota siihen, että esitetty muutos ei tulkintamme mukaan perustu selvitykseen, jota eduskunta vuonna 2022 edellytti. Selvitystä talous- ja finanssipolitiikan valvonta- ja arviointitehtävien järjestämisestä ei ole esitetty”, pääjohtaja Sami Yläoutinen painottaa.
Tehtävien siirtäminen saattaisi vaikuttaa myös siihen, miten finanssipolitiikan valvonnan huomioista käydään keskustelua eduskunnassa. Talouspolitiikan arviointineuvostolla ei olisi samaa oikeutta kuin VTV:llä saattaa valvonnan vuosiraportti eduskunnan täysistunnon ja valiokuntien käsiteltäväksi.
VTV on myös huolissaan siitä, ettei ehdotuksessa ole varmistettu valvontatoiminnon resursointia pitkäjänteisesti mahdollisen siirron jälkeen. Luonnoksessa esitetään henkilöresurssien siirtämistä VTV:ltä Talouspolitiikan arviointineuvoston sihteeristöön, mutta valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluvan arviointineuvoston määrärahojen ja toimintaedellytysten jatkuvuus jää avoimeksi ja mahdollisesti riippuvaksi vuosittaisesta budjetoinnista.
”Mielestämme toimiva ratkaisu jatkossakin olisi, että Talouspolitiikan arviointineuvosto arvioi laajasti talouspolitiikkaa ja VTV:n valvontatehtävä keskittyy lainsäädännön noudattamiseen. Näin tehtävät täydentävät hyvin toisiaan”, johtaja Matti Okko toteaa.
VTV katsoo, että hallituksen esityksen mukainen uusi kansallinen finanssipoliittinen ohjauskehikko sisältää perusteltuja elementtejä.
”Lakiin kirjatut tavoitteet eivät kuitenkaan itsessään paranna finanssipolitiikan kurinalaisuutta. Avoin valmistelu olisi edistänyt poliittista sitoutumista, mikä on sääntöjen hyödyllisyyden kannalta aivan keskeistä. Uutta kehikkoa on valmisteltu käytännössä täysin vailla julkista keskustelua”, toteaa pääjohtaja Yläoutinen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sami YläoutinenPääjohtaja, generaldirektörPuh:040 735 1778etunimi.sukunimi@vtv.fi
Matti OkkoJohtaja, direktörPuh:050 395 2290etunimi.sukunimi@vtv.fi
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan osoittamiin kohteisiin tuloksellisesti lakeja ja sääntöjä noudattaen. Lisäksi VTV tukee toiminnallaan läpinäkyvää päätöksentekoa ja demokratiaa.
VTV tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valvoo finanssipolitiikkaa, puolue- ja vaalirahoitusta ja avoimuusrekisterin käyttöä. VTV on ylin riippumaton tarkastusviranomainen. Se toimii eduskunnan yhteydessä, ja sen asema ja tehtävät on säädetty perustuslaissa.
Statens revisionsverk säkerställer att statens tillgångar används i enlighet med riksdagens beslut, effektivt och med efterlevnad av lagar och regler. Med sin verksamhet stödjer revisionsverket dessutom ett transparent be-slutsfattande och demokrati.
Revisionsverket granskar lagligheten och ändamålsenligheten i skötseln av statsfinanserna, övervakar finanspo-litiken och användningen av öppenhetsregistret samt utövar tillsyn över parti- och valfinansieringen. Revis-ionsverket är den högsta oberoende revisionsmyndigheten. Revisionsverket fungerar i anslutning till riksdagen och dess ställning och uppgifter föreskrivs i grundlagen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta VTV Valtiontalouden tarkastusvirasto
Cybersäkerhetsstrategin har förbättrat samarbetsförutsättningarna, men verkställandet av strategin kräver prioritering13.8.2025 06:45:00 EEST | Pressmeddelande
Enligt Statens revisionsverks revision anser myndigheterna att läget för hanteringen av cybersäkerheten är relativt gott. Det decentraliserade ansvaret för att verkställa cybersäkerhetsstrategin kräver dock prioritering över förvaltningsområdesgränserna.
Kyberturvallisuusstrategia on parantanut yhteistyön edellytyksiä, mutta sen toimeenpano vaatii priorisointia13.8.2025 06:45:00 EEST | Tiedote
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tarkastuksen mukaan viranomaiset näkevät kyberturvallisuuden hallinnan tilanteen kohtuullisen hyvänä. Kyberturvallisuusstrategian toimeenpanon hajautetut vastuut vaativat kuitenkin hallinnonalojen rajat ylittävää priorisointia.
Ett starkare myndighetssamarbete vore nödvändigt för att göra handläggningen av brottmål smidigare19.6.2025 07:00:00 EEST | Pressmeddelande
Handläggningen av brottmål har förlängts hos alla myndigheter i kedjan och förvaltningen har försökt göra processen smidigare på många sätt. En effektiv utveckling skulle förutsätta ett verkningsfullt myndighetssamarbete, som saknas för närvarande.
Vahvempi viranomaisyhteistyö olisi tarpeen rikosasioiden käsittelyn sujuvoittamiseksi19.6.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Rikosasioiden käsittely on pidentynyt kaikissa ketjun viranomaisissa, ja hallinto on monin keinoin yrittänyt sujuvoittaa prosessia. Tuloksellinen kehittäminen edellyttäisi vaikuttavaa viranomaisyhteistyötä, joka nykyisellään puuttuu.
I välfärdsområdesvalet lämnade 88 procent och i kommunalvalet 85 procent in sin redovisning av valfinansieringen i tid17.6.2025 09:14:22 EEST | Pressmeddelande
628 välfärdsområdespolitiker och 2397 kommunpolitiker lämnade inte in sin redovisning av valfinansieringen inom den utsatta tiden.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme