Markkinoinnin strateginen luova suunnittelija ja markkinoinnin moniottelija Jaakko Veijola aloittaa N2 Albiinon strategiajohtajana 1.9.2025 alkaen. Veijola tunnetaan alalla mainostoimisto Wörksin perustajana. Viimeiset 1,5 vuotta Veijola on vetänyt Agency & Agency -toimistoa. Sitä ennen hän toimi K-ryhmän PT-markkinoinnin luovana johtajana. Veijolan tunnetuimpia töitä ovat mm. mm. K-Marketin Kiusaamisvapaa vyöhyke ja Prisman kuninkaalliset.

Asiakkaat hakevat systemaattisuutta ja vaikuttavuutta

”Pirstaloituneessa ja nopeasyklisessä maailmassa vahvan brändin merkitys korostuu. Asiakkaat kaipaavat markkinointiin strategista selkeyttä. Vaikuttavuuden tulee ulottua sekä talouden että tunteen tasolle. Systemaattinen operointi brändin kautta on varmin tie kaupallisesti vahvoihin ja kestäviin tuloksiin”, linjaa Veijola.

N2-konsernin toimitusjohtaja Sami Salmenkiven mukaan N2 on yksi nopeimmin kasvavista markkinointitoimistoista Suomessa. ”Vaikka markkinointiala on myllerryksessä, meillä on ollut poikkeuksellisen vauhdikas vuosi – Jaakko on jo 38. uusi työntekijä, jonka olemme palkanneet konserniin viimeisen 12 kuukauden aikana. Samalla olemme voittaneet merkittävästi uutta liiketoimintaa. Jaakko Veijolan avulla brändiosaamisesta ja kovasta laadusta tunnettu N2 Albiino vahvistuu entisestään, ja pystymme vastaamaan yhä paremmin kasvavaan kysyntään.”

“Moderni, datalähtöinen markkinointi tarvitsee tuekseen vahvan brändin, jotta tekeminen kotiutuu oikeaan paikkaan”, sanoo N2 Albiinon Co-CEO Terja Salaspuro. “Jaakko Veijola tuo Albiinoon paitsi strategiaosaamista myös kokemusta brändiarvon kasvattamisesta markkinoinnin keinoin.”

Strateginen sielunkumppanuus yhdistää

“Olen vilpittömän innostunut mahdollisuudesta hypätä osaksi N2 Albiinoa ja kehittää toimiston tekemistä”, iloitsee Veijola. “Meidän tahto on tehdä vaikuttavaa jälkeä Albiinolle ominainen kova laatu edellä.”

“Jaakon lahjakkuus on mykistävää. Olemme strategisia siulunkumppaneita. Jaakon kanssa asiakkaalle tehdään kovia tuloksia ja tekeminen on aina innostavaa“, summaa Albiinon luova johtaja Mikko Männistö.