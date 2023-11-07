N2 Helsinki Oy

Jaakko Veijola aloittaa N2 Albiinon strategiajohtajana

19.8.2025 11:24:00 EEST | N2 Helsinki Oy | Tiedote

“Pirstaloituneessa ja nopeasyklisessä maailmassa vahvan
brändin merkitys korostuu.”

Jaakko Veijola (istumassa toinen oikealta) aloittaa N2 Albiinon strategiajohtajana 1.9. alkaen. Kuvassa myös N2 Albiinon Co-CEO Terja Salaspuro (oikealla) ja luova johtaja Mikko Männistö (vasemmalla) sekä N2-konsernin toimitusjohtaja Sami Salmenkivi (toinen vasemmalta). Kuva: N2 Albiino
Markkinoinnin strateginen luova suunnittelija ja markkinoinnin moniottelija Jaakko Veijola aloittaa N2 Albiinon strategiajohtajana 1.9.2025 alkaen. Veijola tunnetaan alalla mainostoimisto Wörksin perustajana. Viimeiset 1,5 vuotta Veijola on vetänyt Agency & Agency -toimistoa. Sitä ennen hän toimi K-ryhmän PT-markkinoinnin luovana johtajana. Veijolan tunnetuimpia töitä ovat mm. mm. K-Marketin Kiusaamisvapaa vyöhyke ja Prisman kuninkaalliset. 

Asiakkaat hakevat systemaattisuutta ja vaikuttavuutta

”Pirstaloituneessa ja nopeasyklisessä maailmassa vahvan brändin merkitys korostuu. Asiakkaat kaipaavat markkinointiin strategista selkeyttä. Vaikuttavuuden tulee ulottua sekä talouden että tunteen tasolle. Systemaattinen operointi brändin kautta on varmin tie kaupallisesti vahvoihin ja kestäviin tuloksiin”, linjaa Veijola.

N2-konsernin toimitusjohtaja Sami Salmenkiven mukaan N2 on yksi nopeimmin kasvavista markkinointitoimistoista Suomessa. ”Vaikka markkinointiala on myllerryksessä, meillä on ollut poikkeuksellisen vauhdikas vuosi – Jaakko on jo 38. uusi työntekijä, jonka olemme palkanneet konserniin viimeisen 12 kuukauden aikana. Samalla olemme voittaneet merkittävästi uutta liiketoimintaa. Jaakko Veijolan avulla brändiosaamisesta ja kovasta laadusta tunnettu N2 Albiino vahvistuu entisestään, ja pystymme vastaamaan yhä paremmin kasvavaan kysyntään.” 

“Moderni, datalähtöinen markkinointi tarvitsee tuekseen vahvan brändin, jotta tekeminen kotiutuu oikeaan paikkaan”, sanoo N2 Albiinon Co-CEO Terja Salaspuro.  “Jaakko Veijola tuo Albiinoon paitsi strategiaosaamista myös kokemusta brändiarvon kasvattamisesta markkinoinnin keinoin.” 

Strateginen sielunkumppanuus yhdistää

“Olen vilpittömän innostunut mahdollisuudesta hypätä osaksi N2 Albiinoa ja kehittää toimiston tekemistä”, iloitsee Veijola. “Meidän tahto on tehdä vaikuttavaa jälkeä Albiinolle ominainen kova laatu edellä.”

“Jaakon lahjakkuus on mykistävää. Olemme strategisia siulunkumppaneita. Jaakon kanssa asiakkaalle tehdään kovia tuloksia ja tekeminen on aina innostavaa“, summaa Albiinon luova johtaja Mikko Männistö.  

Yhteyshenkilöt

Jaakko Veijola
jaakko.veijola@gmail.com
041 5270265

Terja Salaspuro
terja.salaspuro@n2.fi
040 828 2801

Sami Salmenkivi
sami.salmenkivi@n2.fi
044 970 5079

Vaikuttavuuden tulee ulottua sekä talouden että tunteen tasolle, uskoo N2 Albiinon strategiajohtajana aloittava Jaakko Veijola. Kuva: N2 Albiino
N2 Group

N2-konserniin kuuluvat N2 Albiino, N2 Creative, VML, Mellakka Helsinki, Mellakka Events ja Mellakka Management. Konsernissa työskentelee 125 ihmistä ja sen liikevaihto oli viime vuonna 21,7 miljoonaa euroa. N2 Helsingin osaomistaja on maailman suurin markkinointiviestintäkonserni WPP.

